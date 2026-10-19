Khi người nông dân trở thành vị khách đặc biệt của Nhà máy Phân bón Cà Mau

Quen với ruộng đồng, nắng gió và những mùa vụ tất bật, hành trình đã đưa bà con nông dân đến với những dây chuyền sản xuất hiện đại, những cuộc gặp gỡ thân tình... Và hành trình không chỉ mở ra góc nhìn mới về những sản phẩm quen thuộc mà còn mang đến nhiều kỷ niệm khó quên cho bà con.

Một ngày rời đồng ruộng, trở thành vị khách đặc biệt

Với người nông dân, một ngày thường bắt đầu từ rất sớm, khi đồng ruộng, vườn cây đang chờ được chăm sóc. Thế nhưng, trong những ngày tháng 10 này, nhiều bà con đã tạm gác lại công việc thường nhật, lên những chuyến xe hướng về vùng đất cực Nam Tổ quốc để tham gia chương trình “Tham quan nhà máy - Gặt hái mùa vàng 2026” do Phân Bón Cà Mau tổ chức.

Từ những người quen với chiếc nón lá, đôi ủng lấm bùn, bà con nay khoác lên mình trang phục bảo hộ, hào hứng bước vào không gian của những dây chuyền sản xuất công nghiệp. Những ánh mắt tò mò, những câu hỏi liên tiếp được đặt ra cùng những khoảnh khắc chăm chú quan sát đã tạo nên bầu không khí đặc biệt trong hành trình khám phá nhà máy. Điều thú vị là những vị khách ấy vốn chẳng xa lạ với sản phẩm của Phân Bón Cà Mau. Nhiều người đã sử dụng phân bón trong suốt những mùa vụ, nhưng đây lại là dịp hiếm có để tận mắt chứng kiến quy trình tạo ra những sản phẩm gắn bó với công việc canh tác hằng ngày.

Hình ảnh: Đoàn nông dân chụp hình lưu niệm tại nhà máy Phân Bón Cà Mau

Làm nông mấy chục năm, phân bón thì sử dụng thường xuyên nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt xem người ta sản xuất ra sao. Trước giờ chỉ biết mua về bón cho cây, giờ mới hiểu để làm ra một bao phân bón phải qua nhiều công đoạn như vậy.” – anh Phan Văn Sang (nông dân tại xã Phú Hoà, tỉnh An Giang) chia sẻ.

Trong hành trình tham quan, bà con được tìm hiểu quy trình sản xuất, hệ thống kiểm soát chất lượng, khu vực đóng bao, kho thành phẩm và cảng xuất hàng. Đặc biệt, công nghệ Polyphosphate ứng dụng trong sản xuất NPK Cà Mau cũng được giới thiệu, giúp người nông dân hiểu thêm về những giải pháp dinh dưỡng dành cho cây trồng.

Không còn là những thông tin tiếp nhận qua bao bì hay lời giới thiệu, các công đoạn sản xuất giờ đây hiện diện trực quan trước mắt. Bà con còn có dịp trao đổi với đội ngũ kỹ thuật, đặt câu hỏi về sản phẩm và chia sẻ những kinh nghiệm từ thực tiễn canh tác.

Hơn cả một chuyến tham quan

Bên cạnh hoạt động khám phá nhà máy, hành trình còn mang đến nhiều trải nghiệm thú vị thông qua các chương trình giao lưu, gặp gỡ lãnh đạo Phân Bón Cà Mau, chia sẻ kiến thức cùng chuyên gia nông nghiệp và thưởng thức những tiết mục văn nghệ đậm đà bản sắc Nam Bộ. Giữa không khí thân tình, những người nông dân đến từ nhiều địa phương có dịp làm quen, trao đổi kinh nghiệm và kể cho nhau nghe những câu chuyện mùa màng. Những cái bắt tay, tiếng cười và những tấm hình lưu niệm đã trở thành một phần đáng nhớ của chuyến đi.

Hình ảnh: Đoàn nông dân tham quan tại nhà máy Phân Bón Cà Mau

Anh Lê Thế Chiến (đại diện cửa hàng VTNN Triệu Phú 5, xã Mỹ Quý, Tỉnh Tây Ninh) hào hứng cho biết: “Đi một chuyến mà biết thêm được nhiều điều. Nhưng điều tôi quý nhất là công ty đã tạo điều kiện để những người làm nông như chúng tôi được đến tận nơi, được hỏi những điều mình thắc mắc và được lắng nghe. Mong là sẽ có thêm nhiều bà con được trải nghiệm như vậy.”

Được triển khai từ năm 2023, chương trình “Tham quan nhà máy - Gặt hái mùa vàng” đã trở thành một hoạt động kết nối thường niên giữa Phân Bón Cà Mau và cộng đồng nhà nông. Năm 2026, chương trình được tổ chức thành 7 đợt, từ ngày 12/10 đến cuối tháng 10, với quy mô dự kiến gần 1.500 lượt khách tham quan.

Không chỉ mang đến cơ hội tìm hiểu hoạt động sản xuất, chương trình còn thể hiện sự quan tâm của Phân Bón Cà Mau đối với những người trực tiếp sử dụng sản phẩm. Qua mỗi cuộc gặp gỡ, doanh nghiệp có thêm cơ hội lắng nghe những mong muốn từ đồng ruộng, trong khi bà con được tiếp cận gần hơn với những con người và công nghệ phía sau các sản phẩm quen thuộc.

Rời nhà máy, người nông dân lại trở về với ruộng vườn và những mùa vụ đang chờ phía trước. Nhưng lần này, trong hành trang của họ còn có những kiến thức mới, những người bạn mới và một kỷ niệm đẹp về nơi làm ra những hạt phân bón đồng hành cùng hàng triệu mùa vàng thắng lớn.