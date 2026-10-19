Khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng 'Tiếng hát đại đoàn kết' khu vực III

Dự chương trình có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan.

Ban Tổ chức trao Cờ lưu niệm cho đại diện các đoàn tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng “Tiếng hát đại đoàn kết” khu vực III.

Liên hoan diễn ra trong hai ngày 19 và 20-10, với sự tham gia của 26 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ 26 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Các đoàn mang đến nhiều tiết mục ca, múa, nhạc đặc sắc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước; tôn vinh truyền thống văn hóa các dân tộc và những thành tựu trong công cuộc xây dựng, phát triển quê hương Thái Nguyên.

Liên hoan nghệ thuật quần chúng “Tiếng hát đại đoàn kết” tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất được tổ chức tại 3 khu vực, gồm: Khu vực I tại phường Bắc Kạn, khu vực II tại phường Phan Đình Phùng và khu vực III tại phường Vạn Xuân, thu hút tổng cộng 92 đoàn nghệ thuật quần chúng đại diện cho 92 xã, phường trong tỉnh.

Đây là hoạt động văn hóa thiết thực hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên (4/11/1831 - 4/11/2026).

Các tiết mục văn nghệ tại Liên hoan.

Thông qua Liên hoan, các địa phương có dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng; đồng thời phát hiện, tôn vinh các hạt nhân văn nghệ quần chúng, khuyến khích phong trào văn hóa, văn nghệ phát triển sâu rộng từ cơ sở.

Không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, Liên hoan còn góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần và thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư; lan tỏa sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.