Điều đặc biệt về Thư Kỳ

Trong một bài phỏng vấn trên Vouge trước đây, Thư Kỳ tiết lộ ở tuổi U50, điều cô cảm nhận rõ nhất là thể lực giảm sút. Dẫu vậy, thời gian lại mang đến cho cô sự khéo léo và chín chắn hơn trong cách đối nhân xử thế.

Cũng ở cuộc trò chuyện, minh tinh tiết lộ về những thói quen hàng ngày. Thư Kỳ kể khi rảnh rỗi, cô thích đọc sách, xem phim. Mỗi một tác phẩm đều mang lại cho nữ diễn viên những góc nhìn, cảm xúc, quan điểm sống khác nhau.

Không nhận mình là 'nữ thần'

"Khi còn nhỏ, bạn làm gì cũng dễ được thứ lỗi. Nhưng nếu đã qua tuổi 25 mà vẫn giữ tính cách đó, bạn sẽ khiến người khác khó chịu. Trước đây tôi vốn bộp chộp, nói to, tính khí bốc đồng và quá thật thà, đôi khi buột miệng hỏi 'Sao hôm nay sắc mặt cô tệ thế?'. Lúc trẻ sự vô tư ấy được nuông chiều, nhưng khi lớn lên, tấm lá chắn đó không còn nữa. Tôi phải học cách ứng xử tròn trịa hơn và luôn nhắc nhở bản thân không ngừng trưởng thành", minh tinh chia sẻ.

Thư Kỳ thường đọc sách hoặc xem phim khi không làm việc. Ảnh: Weibo.

Thư Kỳ hiểu rằng để trở thành người lớn, cô phải dung hòa với cái nhìn của xã hội. Thế nhưng, cô vẫn muốn giữ lại chút cá tính, đáng yêu trong giới hạn cho phép để được là chính mình. Cô thú nhận bản thân đôi khi rất lười biếng, chẳng thể cưỡng lại cảm giác muốn nằm lì trên giường mỗi sáng. Dẫu vậy, cô không bao giờ ép buộc bản thân mà luôn giữ trạng thái cân bằng một cách tinh tế. "Thực ra ở góc nào tôi cũng thấy ghét chính mình, nhưng ở góc nào tôi cũng tìm thấy điểm để yêu bản thân".

Với Thư Kỳ, diễn xuất giống như một trò chơi, còn cuộc đời lại là hành trình tận hưởng không hồi kết.

Đặc biệt, giữa thời đại danh xưng "nữ hoàng màn ảnh" được sử dụng tràn lan, Thư Kỳ lại hoàn toàn dửng dưng. "Giờ đây ra đường đâu đâu cũng thấy nữ thần. Với tôi, điều khiến tôi vui hơn là khi đi trên phố có người gọi tên nhân vật trong phim của mình. Những danh xưng như diễn viên nổi tiếng, nữ thần hay nữ hoàng không mang lại cảm xúc gì cho tôi. Tôi biết rõ mình là ai và tôi không bước chân vào showbiz chỉ để làm một nữ hoàng", cô nói trên Vogue Đài Loan.

Ngoài công việc, nữ diễn viên tiết lộ có thể dành trọn một ngày lười biếng ở nhà, nhiều ngày không bước ra khỏi cửa để "cày" bộ phim hoạt hình trên Netflix, hoặc đọc lại cuốn truyện tranh gắn liền với tuổi thơ Nữ hoàng Ai Cập. Cô thả hồn vào những thước phim lãng mạn như The Notebook, Bệnh nhân người Anh, hay tìm đọc Nhà giả kim để suy ngẫm về sự giao thoa giữa điều kỳ diệu và đời thường.

Có gì ở cuốn sách Thư Kỳ yêu thích

Thư Kỳ chia sẻ: "Tâm trí tôi dành cho hiện tại nhiều hơn là lo lắng về những điều chưa xảy ra. Tôi thuộc tuýp người 'thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng', hiếm khi đặt ra giả định phải làm điều gì. Bởi vì điều thú vị nhất của cuộc đời chính là những yếu tố bất ngờ chưa biết trước".

Minh tinh cũng tìm thấy sự đồng điệu khi lật mở cuốn Tuesdays with Morrie (Những ngày thứ Ba với thầy Morrie), hay học cách đối diện với sự cô độc trong tác phẩm kinh điển One Hundred Years of Solitude (Trăm năm cô đơn).

Hai cuốn sách Trăm năm cô đơn, Những ngày thứ Ba với thầy Morrie đã được xuất bản tại Việt Nam. Ảnh: Nhã Nam/ Kim Đồng.

Xuất bản lần đầu cách đây gần 6 thập kỷ, Trăm năm cô đơn được xem là một những tác phẩm hay nhất của thế kỷ 20. Kiệt tác của Gabriel Garcia Marquez đã được dịch ra hơn 37 thứ tiếng và bán được hơn 30 triệu bản trên toàn thế giới trong hàng chục năm qua.

Tiểu thuyết là sự pha trộn của thần thoại, lịch sử và siêu nhiên, khai thác nhiều chủ đề: tình yêu, cô đơn, quyền lực và định mệnh. Trăm năm cô đơn là bức tranh toàn cảnh về dòng họ Buendía qua nhiều thế hệ tại làng Macondo, nơi nỗi cô đơn, cô độc gắn liền với số phận con người.

Câu chuyện bắt đầu khi José Arcadio Buendía cùng vợ Úrsula Iguarán khai phá Macondo, mang theo mối lo sợ về lời nguyền loạn luân sẽ sinh ra những đứa trẻ mang chiếc đuôi lợn. Qua thời gian, các thế hệ tiếp theo đều quay cuồng trong đam mê, ghen tuông hay tham vọng, nhưng cuối cùng đều rơi vào sự cô độc.

Macondo từ một ngôi làng biệt lập dần biến đổi, chịu sự tàn phá của văn minh công nghiệp, xung đột chính trị. Sau trận mưa dai dẳng kéo dài hơn bốn năm, dòng họ và cả vùng đất rơi vào thoái trào nghiêm trọng. Bi kịch đỉnh điểm xảy ra ở thế hệ cuối cùng, khi Aureliano Babilonia vô tình đem lòng yêu người dì Amaranta Úrsula. Tác phẩm khép lại với thông điệp ám ảnh rằng những dòng họ chịu án phạt một trăm năm cô đơn sẽ không bao giờ có cơ hội tái sinh lần thứ hai trên mặt đất.

Nếu Trăm năm cô đơn khiến độc giả ám ảnh, Những ngày thứ Ba với thầy Morrie lại mang tới một cung bậc cảm xúc khác. Cuốn hồi ký của của phóng viên thể thao nổi tiếng Mitch Albom (Mỹ) kể về khóa học cuối cùng được tổ chức trước khi người thầy - giáo sư xã hội học Morrie Schwartz qua đời.

Dù cơ thể dần bị liệt và cái chết cận kề do căn bệnh ALS (xơ cứng teo cơ một bên), thầy Morrie vẫn giữ sự lạc quan, minh mẫn cùng tình yêu thương với học sinh. Trong từng buổi học, thầy đúc kết trải nghiệm sống để truyền dạy cho học trò các bài học về tình yêu, gia đình, công việc, sự tha thứ, nỗi sợ tuổi tác và cách đối diện với cái chết. Nhờ đó, Mitch Albom học được cách mở lòng để đón nhận giá trị thực sự của cuộc sống.

Những ngày thứ Ba với thầy Morrie từng nằm trong danh sách bán chạy nhất của báo New York Times năm 1998 và được dịch ra 31 thứ tiếng ở 36 quốc gia.