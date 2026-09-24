Diễn viên 'Tế Công' qua đời

Du Bổn Xương, diễn viên nổi tiếng với vai Tế Công, đã qua đời tại Bắc Kinh sáng 24/9, hưởng thọ 93 tuổi. Theo HK01, nam nghệ sĩ qua đời vì bệnh. Thông tin sau đó được Nhà hát Kịch Quốc gia Trung Quốc, nơi Du Bổn Xương gắn bó nhiều năm, xác nhận. Hiện căn bệnh cụ thể dẫn đến sự ra đi của ông chưa được công bố.

Du Bổn Xương sinh ngày 16/9/1933 tại Giang Tô, Trung Quốc. Nam nghệ sĩ vừa đón sinh nhật tuổi 93 tám ngày trước khi qua đời. Bài đăng trên tài khoản Weibo của ông nhân dịp sinh nhật cũng nhanh chóng trở thành nơi nhiều khán giả tìm đến để gửi lời tiễn biệt sau khi tin buồn được công bố.

Du Bổn Xương qua đời tại Bắc Kinh sáng 24/9, hưởng thọ 93 tuổi. Ảnh: HK01.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, hàng loạt chủ đề liên quan đến Du Bổn Xương và nhân vật Tế Công thu hút sự chú ý. Nhiều khán giả bày tỏ tiếc thương, nhắc lại hình tượng nhà sư với chiếc quạt rách từng gắn với tuổi thơ của nhiều thế hệ.

Sự ra đi của Du Bổn Xương càng khiến khán giả xúc động bởi ông vẫn xuất hiện trong một số hoạt động những năm gần đây. Hồi tháng 6, nam nghệ sĩ góp mặt trong một video nói về ứng dụng robot và công nghệ nhằm hỗ trợ cuộc sống người cao tuổi.

Du Bổn Xương tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải năm 1956. Những năm đầu sự nghiệp, ông chủ yếu đảm nhận các vai nhỏ, có nhân vật thậm chí không có lời thoại. Bước ngoặt đến vào năm 1984, khi Du Bổn Xương biểu diễn tiết mục kịch câm Tắm. Màn trình diễn giúp ông được chú ý và nhận lời đóng vai chính trong phim truyền hình Tế Công.

Hình tượng Tế Công do Du Bổn Xương thể hiện từng gắn với ký ức của nhiều thế hệ khán giả.

Khi tác phẩm lên sóng năm 1985, hình tượng Tế Công với vẻ ngoài xuề xòa, phóng khoáng nhưng luôn ra tay giúp đỡ người khác nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Vai diễn đưa tên tuổi Du Bổn Xương đến gần đông đảo khán giả và mang về cho ông giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Giải Kim Ưng Truyền hình lần thứ 4.

Sau Tế Công, Du Bổn Xương tiếp tục hoạt động ở sân khấu, điện ảnh và truyền hình, từng góp mặt trong Họa bì 2 cùng nhiều dự án khác.

Ở giai đoạn cuối sự nghiệp, ông một lần nữa gây chú ý với vai Gia thúc trong Phồn hoa của Vương Gia Vệ. Du Bổn Xương nhận lời tham gia dự án khi đã ngoài 80 tuổi. Trong quá trình quay, nam nghệ sĩ được cho là làm việc gần 10 giờ mỗi ngày và chuẩn bị nhiều phương án khác nhau cho từng cảnh diễn.