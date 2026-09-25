Mỹ nhân Thanh Hóa U35 vẫn độc thân, cao 1m70 với vòng eo 62cm, gu mặc ngày càng cuốn hút

Thiều Bảo Trang sinh năm 1992 tại Thanh Hóa, được nhiều khán giả biết đến sau khi tham gia Giọng hát Việt 2012. Cô từng hoạt động cùng em gái Thiều Bảo Trâm trong nhóm nhạc Bee.T trước khi phát triển sự nghiệp solo.

Bên cạnh hoạt động âm nhạc, những năm gần đây Thiều Bảo Trang còn được chú ý bởi phong cách thời trang ngày càng rõ nét. Nữ ca sĩ theo đuổi hình ảnh trẻ trung, hiện đại, kết hợp nét nữ tính với cá tính.

Ở tuổi U35, cô sở hữu chiều cao 1m70 cùng số đo ba vòng 86-62-91cm. Đây cũng là lợi thế giúp nữ ca sĩ dễ dàng thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau.

Ưa những thiết kế tôn vóc dáng

Trong đời thường cũng như khi xuất hiện tại các sự kiện, Thiều Bảo Trang thường lựa chọn những thiết kế ngắn, ôm sát hoặc có những khoảng hở vừa đủ.

Crop-top, bodysuit, váy ngắn hay trang phục đi biển là những món đồ thường xuất hiện trong tủ đồ của nữ ca sĩ. Vóc dáng mảnh mai, vòng eo gọn cùng đôi chân dài được cô tận dụng để tạo điểm nhấn cho mỗi lần xuất hiện.

Với những bộ trang phục ôm sát, Thiều Bảo Trang thường tiết chế phụ kiện để tổng thể không trở nên quá nặng nề. Chẳng hạn, khi diện một set đồ đen ôm dáng, cô chỉ sử dụng khăn lụa chấm bi làm điểm nhấn.

Ở một cách phối khác, nữ ca sĩ kết hợp bodysuit đen với sơ mi trắng oversized khoác ngoài. Túi xách cỡ lớn, kính tối màu và giày cao gót mũi nhọn giúp bộ trang phục thêm cá tính.

Thiều Bảo Trang cũng không phụ thuộc quá nhiều vào họa tiết cầu kỳ. Cô thường lựa chọn những gam màu như đen, trắng, kem hay nâu, đồng thời chú trọng vào phom dáng và tỷ lệ trang phục.

Khi dự sự kiện, nữ ca sĩ có thể xuất hiện với váy ngắn satin hay những mẫu đầm dài ôm dáng. Trong khi đó, blazer, cardigan, quần âu và chân váy lại là những lựa chọn kín đáo hơn được cô sử dụng trong đời thường.

Trong các chuyến du lịch, phong cách của Thiều Bảo Trang trở nên phóng khoáng hơn. Cô thường lựa chọn bikini, crop-top rồi kết hợp với sơ mi khoác ngoài, quần ống rộng hay kính râm.

U35 vẫn giữ vòng eo 62cm, hiện độc thân

Không chỉ chú trọng cách lựa chọn trang phục, Thiều Bảo Trang còn duy trì thói quen chăm sóc vóc dáng.

Nữ ca sĩ từng chia sẻ cô kiểm soát chế độ ăn uống, hạn chế đồ ngọt, không ăn đêm và dành khoảng 30 phút mỗi ngày để tập luyện. Nhờ vậy, ở tuổi U35, cô vẫn duy trì vóc dáng thon gọn với chiều cao 1m70 và số đo ba vòng 86-62-91cm.

Về đời tư, Thiều Bảo Trang khá kín tiếng, hiếm khi chia sẻ sâu về chuyện cá nhân. Hiện nữ ca sĩ vẫn độc thân, dành nhiều thời gian cho công việc, những chuyến đi và các hoạt động thường ngày.

Phong cách thời trang của Thiều Bảo Trang cũng khá nhất quán với hình ảnh cô xây dựng những năm gần đây: trẻ trung, phóng khoáng, ưu tiên trang phục tôn dáng nhưng không sử dụng quá nhiều phụ kiện hay màu sắc cầu kỳ.

Ảnh: FBNV