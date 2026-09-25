Top 6 diễn viên Hoa ngữ đang hút fan nhất hiện nay

Không chỉ được quan tâm qua lượt xem hay những cuộc thảo luận trên mạng xã hội, sức hút của một bộ phim còn có thể được nhìn nhận qua mức tăng người theo dõi của dàn diễn viên. Trong tuần từ 14-20/09/2026, nhiều nhân vật đang lên sóng tại màn ảnh Hoa ngữ ghi nhận lượng fan tăng đáng chú ý trên Weibo. Đáng chú ý, các vai diễn trong dòng phim tình cảm đô thị và cổ trang tiếp tục chiếm ưu thế trong danh sách, cho thấy hiệu ứng từ nhân vật có thể góp phần giúp diễn viên thu hút thêm sự quan tâm trong thời gian tác phẩm phát sóng.

1. Tỉnh Bách Nhiên - tăng 129.400 fan

Tỉnh Bách Nhiên đứng đầu bảng với mức tăng 129.400 người theo dõi trong tuần thống kê, nhờ vai Loan Niệm trong Đầu Xuân Tươi Sáng. Bộ phim thuộc dòng tình cảm đô thị, công sở và lãng mạn, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Cô Nương Đừng Khóc. Trong phim, Loan Niệm là một cấp trên nghiêm khắc, sắc bén, có phần lạnh lùng và thường xuyên khiến Thượng Chi Đào chịu áp lực trong công việc. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài khó gần, nhân vật vẫn có những cách quan tâm riêng dành cho nữ chính. Hình tượng người sếp vừa lạnh lùng vừa biết chăm sóc đúng lúc đã tạo thêm nhiều chủ đề bàn luận trên mạng xã hội, góp phần giúp vai diễn của Tỉnh Bách Nhiên thu hút sự chú ý trong thời gian phim phát sóng.

2. Tôn Thiên - tăng 110.300 fan

Từ Đầu Xuân Tươi Sáng, Tôn Thiên ghi nhận mức tăng 110.300 người theo dõi, đứng thứ hai trong bảng thống kê. Nữ diễn viên đảm nhận vai Thượng Chi Đào, một cô gái từ tỉnh lẻ đến Bắc Kinh lập nghiệp và từng bước thích nghi với môi trường công sở. Khác với Loan Niệm, Thượng Chi Đào được xây dựng theo hướng trẻ trung, giàu nhiệt huyết và không dễ dàng từ bỏ trước khó khăn. Quá trình trưởng thành trong công việc, đồng thời từng bước thay đổi mối quan hệ với Loan Niệm, tạo nên một trong những tuyến chính của phim. Sự tương tác giữa Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên vì thế cũng trở thành điểm được khán giả chú ý trong quá trình bộ phim lên sóng.

3. Đàm Tùng Vận - tăng 55.500 fan

Đàm Tùng Vận đứng thứ ba với 55.500 fan tăng thêm trong tuần, qua vai Hứa Lan Hương và Thẩm Gia Lan trong Lan Hương Như Cố. Bộ phim thuộc dòng cổ trang, đấu trí gia tộc và tình cảm, chuyển thể từ tiểu thuyết Lan Hương Duyên của Hòa Yến Sơn. Nhân vật Thẩm Gia Lan vốn là đích nữ của một gia tộc danh giá nhưng biến cố gia đình khiến cô phải thay đổi thân phận để tìm đường sống. Dưới tên Hứa Lan Hương, cô bước vào nhà họ Lâm và đối diện với những quy tắc khắt khe cùng những cuộc đấu trí trong gia tộc. Việc nhân vật phải sử dụng kiến thức về hương liệu, khả năng ứng biến và sự nhạy bén để bảo vệ bản thân tạo nên hành trình nhiều biến động, đồng thời mang đến cho Đàm Tùng Vận một tuyến nhân vật có nhiều lớp diễn biến.

4. Lưu Học Nghĩa - tăng 52.800 fan

Lưu Học Nghĩa ghi nhận 52.800 người theo dõi mới với vai Lâm Cẩm Kỳ trong Lan Hương Như Cố. Là thiếu gia của Lâm phủ, Lâm Cẩm Kỳ được đặt ở vị trí có ảnh hưởng trong những cuộc tranh chấp lợi ích và quyền lực giữa các thành viên trong gia tộc. Nhân vật sở hữu tính cách phức tạp, sắc bén và có những mối quan hệ nhiều giằng co với Hứa Lan Hương. Tuyến nhân vật của Lâm Cẩm Kỳ gắn trực tiếp với những biến cố xảy ra tại Lâm phủ, qua đó góp phần thúc đẩy các mâu thuẫn và cao trào của câu chuyện. Việc Lưu Học Nghĩa xuất hiện ngay sau Đàm Tùng Vận trong bảng thống kê cũng cho thấy vai diễn của anh đang nhận được sự quan tâm trong thời gian phim phát sóng.

5. Châu Dã - tăng 31.700 fan

Châu Dã đứng thứ năm với mức tăng 31.700 người theo dõi nhờ vai Tạ Thanh Viên và Trần Vân Nha trong Nhất Âu Xuân. Phim lấy bối cảnh thời Nam Tống, kết hợp các yếu tố cổ trang, quyền mưu, phá án và báo thù, được chuyển thể từ tiểu thuyết của U Tứ Tỷ và do Phan An Tử đạo diễn. Nhân vật Tạ Thanh Viên mồ côi mẹ từ nhỏ và phải sống lưu lạc. Khi trưởng thành, cô trở về Tạ gia dưới thân phận Trần Vân Nha để tìm hiểu sự thật liên quan đến cái chết của mẹ. Hành trình điều tra đưa nhân vật vào những âm mưu phức tạp, đồng thời mở ra cuộc tái ngộ với Thẩm Nhuận do Hứa Khải thủ vai. Sự kết hợp giữa tuyến báo thù cá nhân và những biến động nơi triều đình giúp nhân vật của Châu Dã có nhiều không gian để phát triển trong phim.

6. Vương Tử Kỳ - tăng 26.100 fan

Vương Tử Kỳ tăng 26.100 người theo dõi trong tuần với vai Tào Tín của Sinh Đúng Thời Điểm. Tác phẩm thuộc dòng gia đình, chính kịch và hiện thực thời đại, lấy bối cảnh những năm đầu thập niên 1980 tại thị trấn Thanh Ngô. Câu chuyện bắt đầu từ một vụ tráo đổi con vô tình làm thay đổi cuộc đời của hai gia đình họ Tề và họ Tào. Tào Tín và Tề Thời lớn lên trong những hoàn cảnh khác nhau, từ đó cùng trải qua nhiều biến động gắn với gia đình, tình cảm và sự thay đổi của thời đại. Trong mạch truyện này, nhân vật của Vương Tử Kỳ góp phần thể hiện hành trình trưởng thành của lớp người trẻ trước những biến chuyển lớn trong cuộc sống.

Nhìn vào số liệu tuần 14 - 20/09, sức hút trên mạng xã hội đang tập trung đáng kể vào những bộ phim có nhân vật tạo được sự chú ý trong thời gian phát sóng. Đáng chú ý, Đầu Xuân Tươi Sáng có hai diễn viên đứng đầu danh sách, trong khi Lan Hương Như Cố xuất hiện tới ba vị trí. Tuy nhiên, lượng fan tăng thêm trên Weibo chỉ phản ánh biến động người theo dõi trong khoảng thời gian được thống kê, không phải tổng số người hâm mộ hay bảng xếp hạng mức độ nổi tiếng của các diễn viên Hoa ngữ.