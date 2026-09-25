Cuộc sống của 'nàng Hậu' gen Z Nguyễn Hoài Phương Anh thay đổi như thế nào sau một năm đăng quang?

Sau gần một năm kể từ thời điểm đăng quang, với Phương Anh, đây là khoảng thời gian có nhiều thay đổi đáng nhớ. Trong thời gian đương nhiệm, cô có cơ hội xuất hiện tại nhiều sự kiện, tham gia các chương trình, hoạt động thời trang và đảm nhận nhiều vai trò khác nhau trong lĩnh vực giải trí.

Người đẹp gen Z đã tốt nghiệp trường ĐH Tài chính - Marketing. Việc vừa hoàn thành chặng đường học tập, vừa thực hiện các hoạt động trên cương vị Hoa hậu giúp Phương Anh có thêm nhiều trải nghiệm và những dấu mốc mới trong sự nghiệp. Hoa hậu Phương Anh cho rằng, một năm đương nhiệm không chỉ được đo bằng những lần xuất hiện trước công chúng, mà còn nằm ở những trải nghiệm, mối quan hệ và những dấu mốc mà cô có được trong hành trình này.

“Tôi tin rằng, một năm với vai trò đương kim Hoa hậu sẽ để lại cho mình rất nhiều kỷ niệm, những cột mốc đáng nhớ và những nền tảng quan trọng cho chặng đường sự nghiệp phía trước. Tôi trân trọng tất cả những cơ hội mình đã có và cũng muốn tiếp tục học hỏi để hoàn thiện bản thân”, cô chia sẻ.

Gần một năm sau khi đăng quang Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2025, Phương Anh tiếp tục đồng hành cùng cuộc thi trong một vai trò giám khảo. Chia sẻ về trải nghiệm lần đầu ngồi “ghế nóng”, người đẹp cho biết: “Tôi cảm thấy rất vui và vinh dự khi được ban tổ chức tin tưởng trao cho mình cơ hội đảm nhận vai trò giám khảo tại vòng sơ khảo. Đây cũng là một trải nghiệm rất mới đối với tôi. Tôi có chút hồi hộp bởi khi đứng ở vị trí này, mình không chỉ nhìn vào vẻ đẹp bên ngoài mà cần đánh giá thí sinh một cách toàn diện”, Phương Anh chia sẻ.

Theo Hoa hậu Phương Anh, bên cạnh ngoại hình, cô đặc biệt quan tâm đến kiến thức: “Tôi muốn tìm kiếm những gương mặt không chỉ có ngoại hình, mà còn sở hữu kiến thức, kỹ năng giao tiếp và khả năng truyền cảm hứng. Đặc biệt, tôi kỳ vọng tìm được những thí sinh có tố chất để trở thành những đại sứ về biển đảo, có thể lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng, chứ không chỉ tỏa sáng trên sân khấu”.

Phương Anh cho biết, cô sẽ đồng hành cùng các hoạt động của Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026 từ vòng sơ tuyển đến đêm chung kết, vào tháng 12/2026. Việc trực tiếp quan sát các thí sinh trong quá trình tham gia cuộc thi sẽ giúp cô và các thành viên ban giám khảo có thêm cơ sở để đưa ra đánh giá toàn diện: “Tôi nghĩ, kinh nghiệm của một người từng trải qua hành trình thi và đương nhiệm Hoa hậu sẽ giúp tôi hiểu hơn về tâm lý của thí sinh. Tuy nhiên, khi ngồi ở vị trí giám khảo, tôi cũng phải giữ sự công tâm và nhìn nhận từng thí sinh dựa trên những tiêu chí mà cuộc thi đặt ra”.