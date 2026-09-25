Hai phim ngắn Việt Nam tranh tài tại Liên hoan phim Quốc tế Singapore 2026

Ngày 25/9, Ban tổ chức Liên hoan phim Quốc tế Singapore (SGIFF) 2026 công bố danh sách phim tham dự, trong đó có hai phim ngắn Việt Nam là “Những ngày xanh thẳm” (Blue days) của đạo diễn Vũ Trung Đức và “Lạch cạch” (Through the cracks) của đạo diễn Lê Hoàng. Cả hai cùng được lựa chọn vào hạng mục Phim ngắn Đông Nam Á và sẽ có buổi công chiếu toàn cầu tại Liên hoan phim.

“Những ngày xanh thẳm” và “Lạch cạch” đều là những tác phẩm được hỗ trợ kinh phí sản xuất từ Dự án phim ngắn CJ mùa 6, năm 2025. Việc hai tác phẩm cùng góp mặt tại SGIFF tiếp tục nối dài hành trình đưa các nhà làm phim trẻ Việt Nam đến với những sân chơi điện ảnh quốc tế.

Hai phim ngắn “Những ngày xanh thẳm và “Lạch cạch” được chọn vào hạng mục "Phim ngắn Đông Nam Á" tại SGIFF 2026. Ảnh: CGV

“Lạch cạch” dài 14 phút, mang màu sắc tâm lý, xoay quanh một người đàn ông bất ngờ nghe thấy những tiếng lạch cạch kỳ lạ trong đầu ngay trước ngày cưới. Âm thanh ngày càng dồn dập khiến anh rơi vào trạng thái hoang mang, nghi hoặc và buộc phải đối diện với những điều từng cố che giấu. Phim có sự tham gia của các diễn viên Nguyễn Sỹ Hậu, Bảo Định và Thiên Tú.

Theo đạo diễn Lê Hoàng, tiếng động trong phim được sử dụng như một phương thức biểu đạt trạng thái bất an và những lệch chuẩn trong tâm lý nhân vật, qua đó tạo nên một thể nghiệm về cảm giác bất ổn tồn tại bên trong mỗi con người.

Phim “Những ngày xanh thẳm” có thời lượng 20 phút, kể câu chuyện về hai thiếu niên trong những năm tháng tuổi mới lớn. Cả hai tìm cách tránh những kẻ bắt nạt ở trường, đồng thời dần chạm đến một câu chuyện bị chôn vùi trong quá khứ.

Theo đạo diễn Vũ Trung Đức, ý tưởng bộ phim xuất phát từ những suy ngẫm về tuổi trẻ - giai đoạn con người chưa thực sự hiểu hết thế giới nhưng đã bắt đầu hình dung về một tương lai rộng lớn phía trước. Ký ức có thể vừa nuôi dưỡng con người, vừa mang theo những tiếc nuối, nhưng khi còn hy vọng vào tương lai, cả hai đều có thể trở nên đẹp đẽ.

Tại SGIFF 2026, hạng mục Phim ngắn quy tụ 24 tác phẩm. Các phim Đông Nam Á sẽ tranh tài ở nhiều hạng mục giải thưởng, trong đó có Phim ngắn Đông Nam Á xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc và Diễn xuất xuất sắc.

Đây không phải lần đầu các tác phẩm trưởng thành từ Dự án phim ngắn CJ xuất hiện tại các liên hoan phim quốc tế. Trước đó, “Giấc mơ là ốc sên” của đạo diễn Nguyễn Thiên Ân từng nhận đề cử ở hạng mục Phim ngắn xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes và Liên hoan phim Toronto.

Nhiều đạo diễn trưởng thành từ chương trình cũng từng góp mặt tại các liên hoan phim quốc tế như Phạm Ngọc Lân tại Berlin, Phạm Thiên Ân tại Cannes, Vũ Minh Nghĩa và Phạm Hoàng Minh Thy tại Venice, Dương Diệu Linh tại Busan.

Được khởi xướng từ năm 2018 bởi CJ Cultural Foundation và CGV Việt Nam, Dự án phim ngắn CJ hướng tới hỗ trợ các nhà làm phim trẻ hiện thực hóa tác phẩm đầu tay thông qua kinh phí sản xuất và các hoạt động đồng hành chuyên môn. Sau 7 mùa tổ chức, chương trình đã hỗ trợ sản xuất 35 phim ngắn và đồng hành cùng 37 đạo diễn trẻ trên hành trình phát triển nghề nghiệp.