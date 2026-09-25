Tin sao 25/9: Hoa hậu Ngọc Hân rạng rỡ đón Trung thu bên con trai, Hồ Ngọc Hà tỏa sáng trên đường phố nước Ý

Hoa hậu Ngọc Hân gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh xinh tươi rạng rỡ đón Trung thu đặc biệt cùng con trai.

"Trung thu năm nay thật đặc biệt, bởi bên Hân đã có thêm một “em bé mùa trăng” đáng yêu thế này", Hoa hậu Ngọc Hân viết trên trang cá nhân.

Hồ Ngọc Hà trở thành tâm điểm chú ý với hình ảnh sang trọng, lộng lẫy trên đường phố nước Ý.

Dưới ống kính chân thực nhất, gương mặt sắc sảo và thần thái của nữ ca sĩ vẫn tỏa sáng.

Diễn viên Thu Trang chia sẻ hình ảnh xinh tươi, thời trang trẻ trung, quyến rũ. Nữ diễn viên vừa dự Lễ trao giải Cuộc thi Phim ngắn Việt Nam 2026 và cùng đạo diễn Hàm Trần trao giải thưởng "Đạo diễn xuất sắc nhất".

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh gây ấn tượng với hình ảnh mới nhất khoe nhan sắc tươi trẻ, quyến rũ.

MC Nguyên Khang chia sẻ hình ảnh tận hưởng phút giây thư giãn trong khung cảnh thơ mộng nơi địa điểm du lịch biển tại Đà Nẵng.

Diễn viên Tường Vi trẻ trung, tràn đầy năng lượng trong dịp Trung thu 2026.

Diễn viên Mỹ Duyên gây ấn tượng với loạt ảnh chào đón Trung thu trong trang phục mang màu sắc cổ truyền, khuôn mặt xinh tươi, cuốn hút.

(Ảnh FB nhân vật)