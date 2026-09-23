Diễn đàn cử tri

Cử tri xã Tà Xùa kiến nghị: Hỗ trợ tái định cư cho 22 hộ dân đang sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở cao tại bản Háng Đồng.

UBND tỉnh trả lời: UBND tỉnh đã tổng hợp dự án tại Báo cáo số 369/BC-UBND ngày 11/6/2026 để báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ kinh phí thực hiện; đồng thời đã trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cập nhật dự án vào danh mục các dự án trong Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 19/01/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “rà soát, sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2025 - 2030”; đã cập nhật vào danh mục dự án ưu tiên trong Phụ lục báo cáo điều chỉnh quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt tại Quyết định số 586/QĐ-UBND ngày 27/02/2026 của UBND tỉnh.

Cử tri phường Tô Hiệu kiến nghị: Cho chủ trương để UBND phường triển khai rà soát và trình UBND tỉnh phương án đặt tên các tuyến đường thuộc các dự án đã đầu tư hoàn thành như: Dự án Tuyến đường Điện Lực - Lò Văn Giá, các tuyến đường tại khu dân cư mới Tổ 4 Quyết Thắng, phường Tô Hiệu, các tuyến đường dọc kè suối Nậm La, thuộc phường Tô Hiệu.

UBND tỉnh trả lời: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 2712/SVHTTDL ngày 21/9/2025 về phúc đáp Công văn số 95/VHXH ngày 27/8/2025 của Phòng Văn hóa - Xã hội, phường Tô Hiệu như sau: Sau khi thực hiện theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp các đường phố đã được đặt tên tạm thời giữ nguyên hiện trạng và tên gọi, thuộc địa phận xã, phường nào thì xã, phường đó quản lý đến khi có hướng dẫn, quy định mới của Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Việc đặt tên, đổi tên đường phố mới: Theo quy định tại Điều 4, mục 1, Chương 2 về nguyên tắc về đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tại Nghị định số 91/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định: “Tất cả các đường, phố và công trình công cộng trong thành phố, thị xã, thị trấn được xây dựng theo quy hoạch đô thị, được sử dụng ổn định thì được xem xét để đặt tên”. Do đó, để có cơ sở pháp lý và phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc đặt tên cho các đường phố mới tổ chức triển khai thực hiện khi Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định số 91/2005/NĐ-CP.

Cử tri các xã Tạ Khoa và Xím Vàng kiến nghị: Nghiên cứu điều chỉnh chế độ phụ cấp, công tác phí, phù hợp hơn với điều kiện địa lý và tổ chức hành chính mới, đảm bảo quyền lợi và khuyến khích cán bộ không chuyên trách ở các bản vùng sâu, vùng xa do hiện nay khoảng cách nhiều bản đến trung tâm xã rất xa, phụ cấp hiện hưởng thấp, tiền công tác phí (công lệnh) không có.

UBND tỉnh trả lời: Ngày 26/5/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 185/2026/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Hiện nay, Sở Nội vụ đang nghiên cứu xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở bản và các chức danh khác có liên quan, gửi xin ý kiến các cơ quan, đơn vị và đối tượng chịu sự tác động đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương và quy định của pháp luật hiện hành.

Cử tri xã Nậm Lầu kiến nghị: Xem xét, hỗ trợ, nâng cấp mạng lưới hạ tầng viễn thông, đảm bảo không có vùng lõm sóng trên địa bàn một số vùng của xã Nậm Lầu. Nhất là 4 bản và 3 cụm dân cư bị lõm sóng băng rộng di động, khó khăn trong việc truy cập internet, gọi điện thoại... trong nhân dân.

UBND tỉnh trả lời: Trên địa bàn xã Nậm Lầu có 7 bản trắng sóng băng rộng di động 4G (Bản Huổi Pu, Bản Huổi Kép, bản Pa O, bản Ít Mặn, bản Ban, bản Huổi Xưa, bản Xa Hòn). Sở Khoa học và Công nghệ đã nhận được báo cáo của UBND xã Nậm Lầu, và đã tổng hợp gửi quỹ dịch vụ Viễn thông công ích để đưa các bản lõm sóng vào danh sách được hỗ trợ triển khai hạ tầng từ Quỹ dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2026 - 2030. Theo kế hoạch phủ sóng của Viettel Sơn La trong năm 2026 đối với các bản trắng sóng trên địa bàn tỉnh, sẽ thực hiện phủ sóng bản Pa O vào quý II/2026 (hiện đã lắp đặt xong thiết bị đang chờ kéo truyền dẫn); Bản Huổi Kép, Bản Ban sẽ phủ sóng trong Quý III/2026, Bản Huổi Pu, bản Ít Mặn, bản Huổi Xưa, bản Xa Hòn sẽ phủ sóng trong Quý IV/2026.