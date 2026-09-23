Dự án kiên cố hóa kênh 76,5 tỷ đồng chậm tiến độ

Dự án 76,5 tỷ đồng mới đạt khoảng 40% giá trị hợp đồng

Dự án kiên cố hóa kênh 10 xã thuộc huyện Hậu Lộc cũ có tổng mức đầu tư 76,5 tỷ đồng nhưng đến nay mới đạt khoảng 40% giá trị hợp đồng, trong khi tỷ lệ giải ngân chỉ đạt 20,32%.

Dự án chậm tiến độ.

Mục tiêu dự án nhằm nâng cao năng lực tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân trên địa bàn. Theo mục tiêu đầu tư, sau khi hoàn thành, công trình sẽ đảm bảo tưới cho khoảng 977 ha đất canh tác, đồng thời tiêu úng cho 1.977 ha đất nông nghiệp và đất thổ cư trong mùa mưa.

Dự án thực hiện kiên cố hóa tuyến kênh với tổng chiều dài 5.165m bằng bê tông và bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn thiết kế; đồng thời xây mới và sửa chữa 60 công trình trên kênh. Tổng mức đầu tư của dự án là 76,5 tỷ đồng.

Nhà thầu không thi công dù thời gian của năm 2026 sắp hết.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện hiện đang chậm so với yêu cầu. Giá trị thực hiện mới đạt khoảng 40% giá trị hợp đồng, trong khi số vốn đã giải ngân là 7,996 tỷ đồng, đạt 20,32%.

Vướng mặt bằng, nhà thầu chưa huy động đủ nguồn lực

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo tại buổi làm việc, cơ quan chức năng xác định một số vị trí của dự án vẫn còn vướng mắc về mặt bằng, trong đó có cột điện và mái tôn của một số hộ dân.

Công trình còn ngổn ngang, nhiều bất cập.

Bên cạnh đó, nhà thầu chưa huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị và vật tư phục vụ thi công. Việc tổ chức thi công chưa đáp ứng yêu cầu khiến tiến độ thực hiện dự án cũng như giải ngân vốn đầu tư công bị chậm.

Từ thực tế trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung rà soát, tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu tổ chức thi công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường kiểm tra trên thực địa

Đồng thời, lãnh đạo UBND tỉnh phê bình những hạn chế, chậm trễ của các nhà thầu trong quá trình thi công, cho rằng đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tiến độ dự án kiên cố hóa kênh mương 10 xã thuộc huyện Hậu Lộc cũ chưa đáp ứng yêu cầu.

Yêu cầu tăng ca, tăng kíp, không để dự án tiếp tục chậm

Để đẩy nhanh tiến độ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu khẩn trương tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư; tổ chức tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh khối lượng thi công, đồng thời phải bảo đảm chất lượng công trình.

Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa được yêu cầu tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ và bảo đảm tiến độ giải ngân theo kế hoạch.

Ban Quản lý dự án cũng phải bố trí cán bộ bám sát từng công trình, phối hợp với chính quyền địa phương và nhà thầu để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Đặc biệt, chủ đầu tư được yêu cầu xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng hạng mục, từng hợp phần của dự án, xác định rõ tiến độ thực hiện để kiểm soát khối lượng và tiến độ giải ngân.

Đối với các nhà thầu thi công chậm, không đáp ứng yêu cầu, chủ đầu tư phải mạnh tay xử lý các vi phạm hợp đồng theo quy định. Trường hợp cần thiết, phải chuẩn bị phương án thay thế nhà thầu nhằm bảo đảm tiến độ chung của dự án.

Đối với nguồn vốn đầu tư công do các xã làm chủ đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương chủ động triển khai các dự án trên địa bàn, tập trung tháo gỡ khó khăn và bảo đảm hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Việc đẩy nhanh tiến độ dự án kiên cố hóa kênh 10 xã không chỉ nhằm bảo đảm kế hoạch đầu tư công mà còn có ý nghĩa trực tiếp đối với sản xuất nông nghiệp và công tác phòng, chống úng ngập tại khu vực.