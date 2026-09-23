Gỡ vướng mặt bằng đường dây 220kV Thạnh Mỹ - Duy Xuyên

Ngày 23/9, tại Đà Nẵng, ông Hoàng Trọng Hiếu – Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng (Văn phòng Ban Chỉ đạo) đã làm việc với UBND thành phố Đà Nẵng nhằm rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy tiến độ các dự án truyền tải điện, trong đó trọng tâm là Dự án đường dây 220kV Thạnh Mỹ - Duy Xuyên.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình chủ trì và phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thắng Trung/BNEWS/TTXVN

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình chủ trì buổi làm việc. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan, đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) có ông Bùi Văn Kiên – Phó Tổng giám đốc cùng lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc.

Tập trung tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng

Tại buổi làm việc, Phó Tổng giám đốc EVNNPT Bùi Văn Kiên cho biết, EVNNPT đang thực hiện đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng rất nhiều dự án với tổng mức đầu tư khoảng 8.000 tỷ đồng nhằm đảm bảo cung cấp điện cho Thành phố.

Trong đó có một dự án đang được đẩy nhanh tiến độ thi công là Dự án đường dây 220kV Thạnh Mỹ - Duy Xuyên. Dự án có quy mô xây dựng mới đường dây 2 mạch 220kV từ ngăn xuất tuyến 220kV của Trạm biến áp (TBA) 500kV Thạnh Mỹ đến TBA 220kV Duy Xuyên, với chiều dài khoảng 68,5 km.

Theo kế hoạch dự án hoàn thành đóng điện trong quý IV/2026. Tuy nhiên đến nay dự án vẫn còn nhiều vướng mắc mặt bằng. Cụ thể, đến nay toàn bộ 167/167 vị trí móng đã được kê kiểm và xét pháp lý về đất; 163/167 vị trí đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ (PABT), 154/167 vị trí đã bàn giao mặt bằng.

Đối với phần hành lang tuyến, đã kê kiểm và xét pháp lý 165/167 khoảng cột; 145/167 khoảng cột đã được phê duyệt PABT, trong đó 134/167 khoảng cột đã chi trả tiền và bàn giao mặt bằng.

Một số vị trí còn vướng tại các xã Bến Giằng, Thạnh Mỹ, Hà Nha, Thu Bồn và Duy Xuyên, chủ yếu liên quan đến đất rừng tự nhiên, tận dụng lâm sản, phương án bồi thường, hỗ trợ và việc người dân chưa nhận tiền, chưa bàn giao mặt bằng. Một số phương án cần điều chỉnh do sai tên, chủ sử dụng đất.

Tại buổi làm việc, Phó Tổng giám đốc EVNNPT Bùi Văn Kiên kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo các địa phương, cơ quan chức năng đẩy nhanh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; tổ chức chi trả, vận động người dân nhận tiền và bàn giao mặt bằng; đồng thời đẩy nhanh công tác lập phương án tận dụng đất rừng đoạn qua xã Thạnh Mỹ và Bến Giằng.

Ngoài ra, một loạt các dự án khác đang được EVNNPT triển khai như Nâng công suất TBA 500kV Đà Nẵng, Nâng công suất TBA 500kV Thạnh Mỹ, Cải tạo sơ đồ lưới điện phía 500kV TBA 500kV Đà Nẵng.

Cùng với đó là các dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư là Dự án đường dây 500kV TBKHH miền Trung - Dốc Sỏi và Dự án đường dây 500kV Thạnh Mỹ - rẽ Quảng Trạch - Dốc Sỏi, TBA 220kV Liên Chiểu và Đường dây 220 Hải Châu - Ngũ Hành Sơn. Đây là các dự án có ý nghĩa quan trọng nhằm đảm bảo điện cho TP. Đà Nẵng.

Thời gian qua các sở, ngành, địa phương của Thành phố đã phối hợp, hỗ trợ EVNNPT để đẩy nhanh tiến độ. Trong thời gian tới, EVNNPT mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của UBND Thành phố để các dự án hoàn thành mục tiêu khởi công, đóng điện theo kế hoạch.

Tăng cường phối hợp, bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND các xã, các sở, ngành của thành phố Đà Nẵng, đơn vị thuộc EVNNPT cùng trao đổi các nội dung về giải phóng mặt bằng, thỏa thuận hướng tuyến, thủ tục đầu tư, đất đai, lâm nghiệp, môi trường và các yêu cầu kỹ thuật mới được tập trung trao đổi nhằm xác định rõ những vấn đề cần phối hợp xử lý giữa các cơ quan chức năng của Thành phố với EVNNPT và các đơn vị quản lý dự án.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hoàng Trọng Hiếu nhấn mạnh các dự án có vai trò quan trọng trong bảo đảm cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng và khu vực miền Trung; giải tỏa công suất các nhà máy điện, tăng cường năng lực truyền tải, mua điện từ Lào về Việt Nam và góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Trong số các dự án đang triển khai, Dự án đường dây 220kV Thạnh Mỹ - Duy Xuyên đang đứng trước yêu cầu rất cao về tiến độ khi kế hoạch đóng điện trong quý IV/2026, trong khi công tác bàn giao mặt bằng vẫn còn một số vị trí chưa hoàn thành. Do đó, địa phương cần tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, đất rừng, tận dụng lâm sản và các trường hợp người dân chưa nhận tiền, chưa bàn giao mặt bằng.

Đồng thời, thành phố Đà Nẵng cần phối hợp chặt chẽ với EVNNPT để sớm thỏa thuận hướng tuyến, hoàn thiện thủ tục đối với 2 dự án đường dây 500kV.

Văn phòng Ban Chỉ đạo đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát từng nội dung còn vướng mắc, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn xử lý; tiếp tục phối hợp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm ngành năng lượng.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình khẳng định thành phố xác định việc triển khai các dự án lưới điện truyền tải là nhiệm vụ quan trọng, góp phần bảo đảm cung cấp điện và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Vì vậy ông yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với EVNNPT, tập trung xử lý các vướng mắc về giải phóng mặt bằng.

Thi công Dự án đường dây 220kV Thạnh Mỹ - Duy Xuyên. Ảnh: Thắng Trung/BNEWS/TTXVN

Đối với Dự án đường dây 220kV Thạnh Mỹ - Duy Xuyên, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố khẩn trương hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ trình UBND các xã Phê duyệt để tổ chức chi trả và vận động người dân bàn giao mặt bằng phần móng trước ngày 15/10/2026, phần hành lang muộn nhất 15/11/2026.

Đối với các dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, các cơ quan liên quan phối hợp với EVNNPT sớm thống nhất, thỏa thuận hướng tuyến theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình nhấn mạnh các cơ quan, đơn vị cần xác định rõ tiến độ từng công việc, tăng cường trách nhiệm phối hợp và tập trung nguồn lực xử lý các tồn tại, qua đó bảo đảm tiến độ các dự án truyền tải điện trên địa bàn.

Việc tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc sẽ tạo điều kiện để EVNNPT triển khai các dự án đúng kế hoạch sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng lưới điện truyền tải, nâng cao năng lực truyền tải và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.