Doanh nghiệp Hàn Quốc yêu cầu bồi thường toàn bộ thiệt hại đầu tư liên Triều

Quang cảnh khu công nghiệp chung liên Triều Kaesong tại thị trấn Kaesong, Triều Tiên. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, các doanh nghiệp từng tham gia hợp tác kinh tế liên Triều đã lên tiếng yêu cầu Chính phủ Hàn Quốc tiến hành bồi thường toàn bộ thiệt hại đầu tư sau nhiều năm đình trệ hoạt động.

Trong buổi họp báo tại Bộ Thống nhất ngày 22/9, Liên đoàn Hợp tác kinh tế Liên Triều cho biết các doanh nghiệp đề nghị chính phủ từ bỏ chính sách hỗ trợ hạn chế năm 2018 và chuyển sang phương án “thanh toán toàn bộ” thiệt hại.

Ông Choi Yo Sik, Chủ tịch Liên đoàn, cho biết nhiều cơ sở đầu tư tại khu vực nội địa và du lịch núi Kumgang đã bị bỏ hoang suốt 16-18 năm, không ai có thể tiếp cận.

Theo thống kê, trong khoảng 1.050 doanh nghiệp từng tham gia hợp tác, hiện chỉ còn 385 hoạt động. Khoảng 50-60 công ty, chủ yếu liên quan du lịch núi Kumgang và đầu tư nội địa, đang yêu cầu bồi thường bổ sung vì chưa được chi trả đầy đủ.

Liên đoàn ước tính tổng số tiền cần thiết để giải quyết toàn bộ thiệt hại vào khoảng 60 tỷ won (gần 44 triệu USD).

Năm 2018, Chính phủ Hàn Quốc từng hỗ trợ 45% giá trị đầu tư được công nhận, tối đa 3,5 tỷ won mỗi doanh nghiệp, với điều kiện hoàn trả nếu hợp tác được nối lại.

Tuy nhiên, nhiều công ty phản đối vì bị xếp vào nhóm “không được bảo hiểm,” dù đã đầu tư từ trước khi hệ thống bảo hiểm hình thành. Ngoài ra, yêu cầu về giấy tờ chứng minh chi phí đầu tư khiến nhiều doanh nghiệp không thể nhận bồi thường.

Hiện, Bộ Thống nhất đang xem xét hỗ trợ chi phí vận hành từ 20-30 triệu won cho mỗi doanh nghiệp và giải quyết một phần khoản vay, song tiến độ bị đình trệ do vấn đề ngân sách. Các doanh nghiệp đề xuất sử dụng Quỹ hợp tác liên Triều chưa được giải ngân để chi trả./.