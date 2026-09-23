Dự án du lịch nghìn tỷ ở Huế: Công trường im ắng, người dân khắc khoải

Dự án nghìn tỷ dang dở, ảnh hưởng đến đời sống người dân

Nằm dưới chân dãy núi Bạch Mã, địa điểm Suối Voi, xã Chân Mây - Lăng Cô, Tp.Huế, từng là điểm du lịch sinh thái cộng đồng thu hút đông du khách. Tại đây, nhiều hộ dân địa phương có nguồn thu nhập từ các hoạt động kinh doanh ăn uống, giữ xe, cho thuê chòi, chiếu nghỉ và phục vụ du khách tắm suối.

Suối Voi từng là điểm du lịch rất nhộn nhịp du khách mỗi khi hè về. (Ảnh: Duy Quốc chụp năm 2019)

Năm 2017, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp Tp.Huế cấp quyết định chủ trương đầu tư cho Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hoa Lư - Huế thực hiện dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí Suối Voi. Dự án được kỳ vọng tạo diện mạo mới cho khu vực, trở thành điểm nhấn du lịch phía Nam thành phố.

Đến năm 2020, dự án được điều chỉnh chủ trương đầu tư, với tổng vốn đăng ký khoảng 1.020 tỷ đồng, quy mô gần 52ha. Nhà nước đã cho chủ đầu tư thuê khoảng 21,5ha đất để thực hiện các giai đoạn 1 và 2. Dự án khởi công vào tháng 1/2021, dự kiến đưa giai đoạn 1 vào hoạt động trong năm 2021. Sau đó, tiến độ được điều chỉnh đến quý II/2023.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV ngày 22/9, đến nay nhiều hạng mục tại công trường vẫn trong tình trạng dang dở. Công trường im ắng, không có dấu hiệu thi công hay bóng dáng của công nhân.

Nhiều hạng mục dự án còn dang dở, ngổn ngang.

Tại khu vực dự án, đất đá đào xới ngổn ngang, nhiều thanh sắt thép phơi mưa nắng đã hoen gỉ, cỏ dại mọc um tùm. Một số công trình ven suối có dấu hiệu xuống cấp. Những hạng mục từng được kỳ vọng tạo nên một khu du lịch nghỉ dưỡng quy mô lớn nay vẫn chưa thể hoàn thiện, đưa vào khai thác.

Thông tin từ UBND xã Chân Mây - Lăng Cô, dự án Suối Voi ảnh hưởng đến 108 hộ dân, trong đó 57 hộ bị ảnh hưởng về đất đai và 49 hộ bị ảnh hưởng sinh kế. Để phục vụ giải phóng mặt bằng, nhiều hộ đã dừng hoạt động kinh doanh, bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, sau nhiều năm dự án vẫn chưa hoàn thành, khiến đời sống người dân gặp nhiều khó khăn.

Đáng chú ý, khoảng 7,41ha chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng khiến người dân gặp hạn chế trong xây dựng, sửa chữa nhà ở, tách thửa, chuyển nhượng hoặc thế chấp quyền sử dụng đất. Trong khi đó, việc dừng hoạt động du lịch cộng đồng khiến nhiều hộ mất nguồn thu nhập truyền thống từ giữ xe, bán hàng, phục vụ ăn uống, cho thuê chiếu… với mức thu nhập trước đây khoảng 4-7 triệu đồng/hộ/tháng.

Theo địa phương, khoảng 44,37ha đất đã thu hồi hiện vẫn bỏ hoang trong thời gian dài, cỏ dại mọc um tùm, người dân không được canh tác tạm thời. Kỳ vọng được tuyển dụng khi dự án đi vào hoạt động cũng chưa trở thành hiện thực do dự án đình trệ.

Người dân còn lo ngại về an toàn và môi trường khi nhiều hạng mục xây dựng dang dở. Một số hố móng sâu 2-3m đọng nước, sắt thép hoen gỉ; trạm xử lý nước thải mới đạt khoảng 45%, đập và cầu qua suối khoảng 55%. Địa phương cho rằng các hạng mục chưa hoàn thiện có thể ảnh hưởng dòng chảy, môi trường và an toàn khu vực. Mùa mưa năm 2025, bờ suối phía hạ lưu xảy ra sạt lở, đe dọa hai hộ dân.

Tình trạng dự án kéo dài cũng được cho là làm suy giảm sức hút của Suối Voi, ảnh hưởng đến hoạt động du lịch cộng đồng và sinh kế của người dân địa phương.

Địa phương kiến nghị xử lý dứt điểm

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Đinh Ngọc Hùng, Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô cho biết, trước những khó khăn kéo dài, địa phương đã tổng hợp nhiều nhóm kiến nghị, thể hiện mong muốn tháo gỡ vướng mắc cho người dân, đồng thời bảo đảm hiệu quả quản lý đất đai và đầu tư.

Về pháp lý, địa phương đề nghị chủ đầu tư phải chứng minh năng lực tài chính thực chất, trong đó có việc ký quỹ thực hiện dự án theo quy định, với mức đề xuất tối thiểu khoảng 10% tổng vốn đầu tư, tương đương khoảng 100 tỷ đồng. Đồng thời, cần có hợp đồng tín dụng có điều kiện, có hiệu lực pháp lý, thay vì chỉ dừng ở các văn bản ghi nhớ.

Dự án dang dở, chậm tiến độ đã ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Ông Đinh Ngọc Hùng thông tin thêm, địa phương cũng đề xuất xác định thời hạn cụ thể, đến hết quý I/2027, để hoàn tất các thủ tục liên quan đến điều chỉnh chủ trương đầu tư, gia hạn sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, nếu thuộc trường hợp phải thực hiện. Trường hợp dự án không đáp ứng các điều kiện cần thiết, địa phương kiến nghị xem xét thủ tục chấm dứt hoạt động, thu hồi đất theo quy định pháp luật hiện hành.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng và an sinh xã hội, xã đề nghị những phương án bồi thường, hỗ trợ đã được phê duyệt phải được chi trả dứt điểm trong thời hạn 90 ngày. Với diện tích khoảng 7,41ha chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, nếu dự án bị thu hồi, địa phương kiến nghị xem xét đưa phần diện tích này ra khỏi ranh giới dự án, khôi phục đầy đủ quyền lợi đất đai hợp pháp của người dân và tạo điều kiện để các hộ ổn định cuộc sống.

Đối với khoảng 44,37ha đất đã thu hồi, địa phương đề nghị chủ đầu tư xây dựng phương án quản lý, bảo vệ, rào chắn, phòng cháy, chữa cháy và ngăn ngừa lấn chiếm. Trường hợp dự án không triển khai trở lại trong thời gian 12 tháng, xã kiến nghị xem xét phương án giao quản lý tạm thời theo đúng thẩm quyền, nghiên cứu khả năng sử dụng đất ngắn hạn phù hợp quy định nhằm hạn chế lãng phí và hỗ trợ sinh kế cho người dân.

Về định hướng đầu tư, địa phương mong muốn dự án được rà soát theo hướng phát triển du lịch sinh thái bền vững, quy mô phù hợp, bảo tồn cảnh quan tự nhiên Suối Voi, hạn chế bê tông hóa. Đồng thời, cần có cơ chế dành quỹ đất dịch vụ, việc làm cho người dân địa phương, gắn phát triển dự án với sinh kế cộng đồng và không hình thành mô hình phân lô bán nền trái với định hướng sử dụng đất.

Đối với các hạng mục xây dựng dở dang, địa phương đề nghị chủ đầu tư khẩn trương kiểm tra, xử lý đập, cầu, trạm xử lý nước thải và các công trình liên quan, bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão, không gây ảnh hưởng đến nguồn nước Suối Voi. Chi phí bảo quản, bảo đảm an toàn và xử lý các tồn tại thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư theo quy định và các cam kết có liên quan.

“Trong trường hợp chủ đầu tư không đáp ứng được các điều kiện về năng lực, tiến độ, tài chính và trách nhiệm khắc phục tồn tại, địa phương kiến nghị xem xét thu hồi dự án để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư mới có năng lực thực sự, bảo đảm hiệu quả sử dụng đất, phát triển du lịch và quyền lợi chính đáng của người dân”, Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô nhấn mạnh.