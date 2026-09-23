Sau 7 năm, dự án tại khu vực 1 di tích Kinh thành Huế vẫn vướng mặt bằng

Dự án giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế giai đoạn 1 thực hiện từ năm 2019, có số vốn là 1.905 tỉ đồng, gồm 1.880 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và 25 tỉ đồng từ ngân sách địa phương.

Nhà ở của người dân chưa di dời dứt điểm trên khu vực Thượng thành và Eo bầu của Kinh thành Huế, thành phố Huế. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN

Giải phóng mặt bằng khu vực di tích Khâm Thiên Giám trong Kinh thành Huế, thành phố Huế chưa dứt điểm. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN

Giải phóng mặt bằng khu vực di tích Khâm Thiên Giám trong Kinh thành Huế, thành phố Huế chưa dứt điểm. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN

Giải phóng mặt bằng trên đường Lê Văn Hưu thuộc khu vực hồ Tịnh Tâm, trong Kinh thành Huế, thành phố Huế chưa dứt điểm. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN

Giải phóng mặt bằng trên đường Lê Văn Hưu thuộc khu vực hồ Tịnh Tâm, trong Kinh thành Huế, thành phố Huế chưa dứt điểm. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN