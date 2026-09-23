Nhà đấtQuản lý - Quy hoạch

Sau 7 năm, dự án tại khu vực 1 di tích Kinh thành Huế vẫn vướng mặt bằng

Đến giữa tháng 9/2026, Dự án giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế giai đoạn 1, ở thành phố Huế đã có 1.870 hộ dân bàn giao mặt bằng, đạt tỉ lệ 83,7%; còn 363 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng.

Báo Thể Thao & Văn Hóa - Thông tấn xã Việt Nam
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Dự án giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế giai đoạn 1 thực hiện từ năm 2019, có số vốn là 1.905 tỉ đồng, gồm 1.880 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và 25 tỉ đồng từ ngân sách địa phương.

Nhà ở của người dân chưa di dời dứt điểm trên khu vực Thượng thành và Eo bầu của Kinh thành Huế, thành phố Huế. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN

Nhà ở của người dân chưa di dời dứt điểm trên khu vực Thượng thành và Eo bầu của Kinh thành Huế, thành phố Huế. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN

Giải phóng mặt bằng khu vực di tích Khâm Thiên Giám trong Kinh thành Huế, thành phố Huế chưa dứt điểm. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN

Giải phóng mặt bằng khu vực di tích Khâm Thiên Giám trong Kinh thành Huế, thành phố Huế chưa dứt điểm. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN

Giải phóng mặt bằng khu vực di tích Khâm Thiên Giám trong Kinh thành Huế, thành phố Huế chưa dứt điểm. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN

Giải phóng mặt bằng khu vực di tích Khâm Thiên Giám trong Kinh thành Huế, thành phố Huế chưa dứt điểm. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN

Giải phóng mặt bằng trên đường Lê Văn Hưu thuộc khu vực hồ Tịnh Tâm, trong Kinh thành Huế, thành phố Huế chưa dứt điểm. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN

Giải phóng mặt bằng trên đường Lê Văn Hưu thuộc khu vực hồ Tịnh Tâm, trong Kinh thành Huế, thành phố Huế chưa dứt điểm. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN

Giải phóng mặt bằng trên đường Lê Văn Hưu thuộc khu vực hồ Tịnh Tâm, trong Kinh thành Huế, thành phố Huế chưa dứt điểm. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN

Giải phóng mặt bằng trên đường Lê Văn Hưu thuộc khu vực hồ Tịnh Tâm, trong Kinh thành Huế, thành phố Huế chưa dứt điểm. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN

Nguyên Lý / TTXVN

Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/sau-7-nam-du-an-tai-khu-vuc-1-di-tich-kinh-thanh-hue-van-vuong-mat-bang-20260923161129103.htm