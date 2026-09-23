Sau 7 năm, dự án tại khu vực 1 di tích Kinh thành Huế vẫn vướng mặt bằng
Đến giữa tháng 9/2026, Dự án giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế giai đoạn 1, ở thành phố Huế đã có 1.870 hộ dân bàn giao mặt bằng, đạt tỉ lệ 83,7%; còn 363 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng.
Dự án giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế giai đoạn 1 thực hiện từ năm 2019, có số vốn là 1.905 tỉ đồng, gồm 1.880 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và 25 tỉ đồng từ ngân sách địa phương.
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/sau-7-nam-du-an-tai-khu-vuc-1-di-tich-kinh-thanh-hue-van-vuong-mat-bang-20260923161129103.htm