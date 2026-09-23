Hà Tĩnh điều chỉnh quy hoạch Khu công nghiệp Hoành Sơn rộng hơn 39 ha

Phối hợp cảnh tổng thể Khu công nghiệp Hoành Sơn theo Điều chỉnh quy mô chi tiết tỷ lệ 1/500. (Ảnh: hatinh.gov.vn)

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 202/QĐ-KKT phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Hoành Sơn, phường Hoành Sơn, tỷ lệ 1/500.

Khu vực lập quy hoạch thuộc Tổ dân phố Nhân Thắng, phường Hoành Sơn. Phía Bắc và phía Tây giáp Khu liên hợp gang thép Formosa, phía Nam giáp tuyến kênh phân nước lũ và phía Đông giáp đường hiện trạng. Thời hạn quy hoạch được xác định theo thời hạn hoạt động của dự án.

Việc điều chỉnh quy hoạch được thực hiện trên cơ sở đề xuất của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hoành Sơn. Theo quy hoạch được duyệt, đây là khu công nghiệp đa ngành, được định hướng xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, kết nối với hạ tầng chung của Khu kinh tế Vũng Áng, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về môi trường và an toàn trong quá trình hoạt động.

Tổng diện tích lập quy hoạch là 392.031 m². Trong đó, đất sản xuất công nghiệp chiếm diện tích lớn nhất với 293.747,5 m², tương đương 74,93% diện tích khu vực. Đất khu trung tâm điều hành rộng 6.278,7 m², chiếm 1,60%; đất cây xanh 42.988 m², chiếm 10,97%; đất hạ tầng kỹ thuật khác 9.141,3 m², chiếm 2,33% và đất giao thông 39.875,5 m², chiếm 10,17%.

Phần đất sản xuất công nghiệp được phân chia thành 10 lô, ký hiệu từ CN-01 đến CN-10. Mật độ xây dựng tối đa được xác định ở mức 70%, tầng cao tối đa 3 tầng. Trong phạm vi quy hoạch không bố trí đất ở và dân cư, do đó không phát sinh nhu cầu đầu tư hạ tầng xã hội phục vụ dân cư.

Khi hoàn thành và đi vào hoạt động, khu công nghiệp dự kiến sử dụng khoảng 2.405 lao động. Với định hướng phát triển đa ngành, khu công nghiệp được quy hoạch gắn với hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm giao thông, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện và viễn thông.

Hệ thống đường nội bộ được tổ chức theo 5 loại mặt cắt, với bề rộng từ 18 m đến 59,5 m. Nhu cầu cấp nước của khu công nghiệp khoảng 1.184 m³/ngày đêm, trong khi tổng lưu lượng nước thải dự kiến khoảng 766 m³/ngày đêm. Khối lượng chất thải rắn phát sinh khoảng 9,72 tấn/ngày.

Đối với nước thải, quy hoạch yêu cầu thu gom qua hệ thống riêng và đưa về hệ thống xử lý nước thải tập trung trước khi xả ra môi trường. Chất thải rắn được phân loại tại nguồn, thu gom và xử lý theo quy định.

Về cấp điện, khu công nghiệp sử dụng nguồn điện trung áp 35 kV hoặc 22 kV. Quy hoạch cũng bố trí trạm biến áp công suất 320 kVA - 35/0,4 kV và một trạm phát sóng thông tin di động nhằm bảo đảm nhu cầu sử dụng và vùng phủ sóng 4G/5G.

Theo quyết định, Phòng Quản lý quy hoạch và xây dựng có trách nhiệm kiểm tra, lưu trữ hồ sơ và phối hợp với Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hoành Sơn tổ chức công bố, công khai quy hoạch được duyệt. Doanh nghiệp có trách nhiệm triển khai dự án theo đúng quy hoạch, thực hiện đầy đủ các thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và các quy định liên quan.