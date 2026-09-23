Điện Biên đầu tư 10,2 tỷ đồng giải phóng mặt bằng, cải tạo hạ tầng nút giao giữa Quốc lộ 6 với Quốc lộ 279

Số 1 trong ảnh là điểm nút giao giữa Quốc lộ 6 với Quốc lộ 279 vừa được tỉnh Điện Biên phê duyệt chủ trương cải tạo, nâng cấp. (Ảnh: LÊ LAN)

Cụ thể, tại khu vực nút giao giữa Quốc lộ 6 (Km382+640) với Quốc lộ 279 (Km0+00), xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên đồng ý chủ trương đầu tư 10,2 tỷ đồng để xây dựng các hạng mục hạ tầng đô thị (vỉa hè, cây xanh…) và bồi thường, giải phóng mặt bằng khu vực nút giao.

Trong đó, ngân sách địa phương thuộc cấp tỉnh bố trí 6,8 tỷ đồng để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng.

Ngân sách xã Tuần Giáo và các nguồn vốn hợp pháp khác bố trí 3,4 tỷ đồng để thực hiện các hạng mục hạ tầng đô thị và các chi phí có liên quan.

Bảo đảm tiến độ thực hiện các công việc thuộc dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên giao Ủy ban nhân dân xã Tuần Giáo chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, thủ tục tiếp theo của dự án, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng, đất đai và các quy định pháp luật có liên quan.

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên theo quy định của pháp luật.

Liên quan nút giao giữa Quốc lộ 6 (Km382+640) với Quốc lộ 279 (Km0+00), xã Tuần Giáo, trước đó ngày 7/1/2026 Báo Nhân Dân đã có bài viết "Điện Biên: Hiểm nguy rình rập trên giao điểm Quốc lộ 6 với Quốc lộ 279".

Trong nội dung, bài viết nêu rõ tại nút giao giữa Quốc lộ 6 với Quốc lộ 279 tại xã Tuần Giáo có mật độ lưu lượng người, phương tiện qua lại rất đông. Tuy nhiên, nút giao lại không bảo đảm các điều kiện an toàn giao thông và tiềm ẩn hiểm nguy đe dọa an toàn tính mạng của người, phương tiện qua đây.

Tiếp nhận ý kiến phản ánh về nguy cơ mất an toàn giao thông tại điểm giao giữa Quốc lộ 279 với Quốc lộ 6, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Nguyễn Minh Phú đã yêu cầu Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân xã Tuần Giáo khẩn trương đề xuất đầu tư dự án cải tạo, mở rộng nút giao ngã ba Tuần Giáo đưa vào kế hoạch đầu tư công hằng năm.

Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân xã Tuần Giáo thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết (nếu cần thiết) và tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định của pháp luật; xử lý dứt điểm các vi phạm lấn chiếm, sử dụng đất không đúng mục đích tại địa bàn.

Như vậy, sau gần 8 tháng kể từ ngày đồng chí Nguyễn Minh Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên có chỉ đạo cụ thể về nút giao Quốc lộ 6 với Quốc lộ 279 tại xã Tuần Giáo, đến nay xã Tuần Giáo và các cơ quan chức năng tỉnh Điện Biên đã hoàn thiện thủ tục đề xuất thực hiện dự án.

Việc đầu tư cải tạo, xử lý các vị trí nguy cơ mất an toàn giao thông tại nút giao Km382+600 trên Quốc lộ 6 do Cục Đường bộ Việt Nam triển khai.