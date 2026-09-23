Lấy kết quả cuối cùng làm thước đo năng lực hành động

Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai làm việc với ngành tài chính thành phố chiều 23/9. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Chiều 23/9, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai làm việc với Sở Tài chính và thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có mối quan hệ chặt chẽ với sở; Bí thư, Chủ tịch 95 xã, phường.

Sở Tài chính là cơ quan quản lý nhà nước đóng vai trò “xương sống”, động lực then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội thành phố. “Trên dưới đồng lòng” thống nhất thay đổi tận gốc cách bộ máy vận hành, lấy đích đến tạo ra giá trị và hiệu quả thực chất làm thước đo năng lực hành động.

Thu ngân sách cao là nhiệm vụ không có đường lùi

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai Vũ Hồng Văn quán triệt, đường găng tốc độ làm việc của tập thể đội ngũ ngành tài chính phải được gấp rút tính bằng giờ, bằng ngày; đến ngày 31/12/2026 mới có thể về đích mục tiêu thu ngân sách hơn 150 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng kinh tế 11%, mà thành phố đang quyết liệt thực hiện bằng được.

“Thu ngân sách hơn 150 nghìn tỷ đồng là nhiệm vụ khó khăn nhưng không còn đường lùi. Quy trình thủ tục đầy đủ, cán bộ trách nhiệm cao hơn, đến nay guồng máy đang trên đà chạy tốt.

Năm 2026, Đồng Nai được giao dự toán 100.400 tỷ đồng, nếu thành phố thu vượt mục tiêu 150.400 tỷ đồng, thì sẽ được điều tiết lại khoảng 89.079 tỷ đồng, dành nguồn lực để tái đầu tư hạ tầng giao thông trọng yếu, bệnh viện, trường học, bảo đảm an sinh xã hội”, đồng chí Vũ Hồng Văn cho biết.

Đồng thời, quán triệt thành quả phát triển kinh tế chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành chất lượng sống của người dân. Thu hẹp chênh lệch vùng miền để mọi người dân trên địa bàn đều được thụ hưởng thành quả đổi mới, là định hướng xuyên suốt, bao trùm của cả nhiệm kỳ.

“Nếu một địa bàn đang có khoảng cách hạ tầng lớn so với khu vực trung tâm, thì phải thu hẹp lộ trình bố trí vốn, mục tiêu hình thành mạng lưới hạ tầng hoàn thiện từ đồng bằng đến sát biên giới. Từ đó, góp phần thu hẹp khoảng cách giàu nghèo trên phạm vi toàn thành phố, không còn vùng nào là vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn, chính là mục tiêu cốt lõi trong nhiệm kỳ này”, đồng chí nói.

Đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, kết quả thu ngân sách nhà nước của thành phố Đồng Nai tính đến ngày 21/9 vừa qua đạt 75.196 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 75% dự toán Trung ương giao. Để đạt chỉ tiêu thu 150.000 tỷ đồng thành phố tự phấn đấu, ngành tài chính xác định tập trung cao độ từ nay đến cuối năm đạt số thu 78.462 tỷ đồng còn lại.

Theo người đứng đầu Đảng bộ thành phố Đồng Nai, mục tiêu phấn đấu thu ngân sách 300.000 tỷ đồng trong cả nhiệm kỳ 2025-2030 là hoàn toàn có cơ sở. Kết quả thu ngân sách cao thì trước hết người dân trên địa bàn sẽ được thụ hưởng giá trị vật chất, tinh thần tốt hơn và thu hẹp khoảng cách chênh lệch vùng miền.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và đại biểu dự buổi làm việc.

Phân bổ nguồn lực đầu tư khoa học, công bằng

Bên cạnh tăng thu ngân sách, Bí thư Thành ủy Đồng Nai chỉ đạo Sở Tài chính phải chủ động từ sớm, từ xa, đưa ra phương án nguồn vốn tái thiết hạ tầng khả thi, với tầm nhìn dài hạn. Ngay từ bây giờ phải tính toán hình dung viễn cảnh tương lai khoảng 10 năm tới Đồng Nai sẽ vươn lên nhóm thành phố có quy mô dân số 10 triệu người.

Do đó, yêu cầu phải chạy song song đầy đủ các quy trình, thủ tục, cán bộ có trách nhiệm hơn, tinh thông nghiệp vụ, hiểu biết pháp luật, để thực hiện được nhiệm vụ quan trọng.

Đồng chí lưu ý thêm, đối với giao thông phải ưu tiên nguồn vốn tháo gỡ những nút thắt, mà khi thực hiện có thể giải phóng nguồn lực đất đai khu vực hành lang, kéo giảm chi phí logistics, kết nối thông suốt với các vùng kinh tế.

Với nguồn vốn dành cho giải phóng mặt bằng, tái định cư và những công trình không nhìn thấy ngay, nhưng lại là chìa khóa quyết định phát triển kinh tế nội vùng, thì ngành tài chính phải xác định mức độ bức thiết dựa trên hệ tiêu chí rõ ràng mà dự báo nhu cầu phát sinh cũng như mạnh dạn đề xuất bố trí ngân sách khả thi.

Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Nai phát biểu tại buổi làm việc.

Với 95 xã, phường, không có nghĩa điều tiết phải tính theo bình quân, mà phải bảo đảm công bằng về khả năng phát triển và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cơ bản. Hiện nay, các xã, phường có không gian quản trị rất lớn, đa dạng.

Chú trọng phần đầu tư công chiến lược dành cho các địa bàn có chức năng tạo tác động lan tỏa cho toàn thành phố như sân bay, khu công nghiệp, logistics, trung tâm giáo dục, y tế chất lượng cao.

Mạnh tay chặn đầu cơ đất, xử lý dự án chậm

Lần đầu tiên, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai đã thống nhất quyết tâm chính trị cao thay đổi cách tiếp cận vấn đề bức xúc và phối hợp vào cuộc xử lý triệt để vấn nạn phức tạp nhiều năm để lại hệ lụy to lớn, đó là đầu cơ, thao túng đất đai đón đầu định hướng quy hoạch các dự án lớn để trục lợi. Bước đi dũng cảm, hợp lòng dân, được công khai rộng rãi thời gian gần đây và nhận được sự đồng thuận cao trong xã hội.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khẳng định vì lợi ích chung, quá trình giải quyết bài toán khó này sẽ sẵn sàng chịu trách nhiệm đối diện tình trạng đụng chạm, thậm chí xung đột lợi ích đối với các đối tượng đầu cơ thu gom mua đất từ trong dân, thao túng giá đất, hoặc nhà đầu tư không có năng lực tài chính, thành lập công ty tư nhân “ôm” diện tích hàng trăm héc-ta đất, chưa thực hiện bất kỳ một dự án nào.

Bí thư Thành ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn phát biểu tại buổi làm việc.

Yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương quản lý nhà nước lĩnh vực đất đai, nhất là các khu đất động lực phát triển ven sông Đồng Nai, càng trở nên cấp bách trong bối cảnh đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065 và Luật phát triển đô thị mở ra cơ hội lịch sử cho thành phố nâng tầm không gian tái thiết đô thị hiện đại, văn minh, hạnh phúc.

Đến nay, thành phố đã thu hồi 2.600ha đất giao về Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý và tiếp tục đẩy mạnh tốc độ thu hồi. Cách làm kiên quyết này tạo thêm dư địa và nguồn lực phát triển, hướng tới đạt được ba mục tiêu căn cơ cùng lúc, đó là hoàn thiện mạng lưới giao thông thông suốt, kiểm soát chặt chẽ quy hoạch và kiến trúc đô thị, khai thác hợp lý giá trị tài nguyên đất để tái tạo vốn đầu tư.

Tham dự buổi làm việc có thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có mối quan hệ chặt chẽ với ngành tài chính; Bí thư, Chủ tịch 95 xã, phường.

Cho rằng các dự án chậm triển khai tác hại trực tiếp lãng phí nguồn lực đất đai, cấp phép rất dễ nhưng thu hồi khó tránh khỏi gây xung đột, Thường trực Thành ủy khẳng định về pháp lý chính quyền có đủ căn cứ để thu hồi, đòi hỏi bản lĩnh, quyết tâm, đồng lòng trong thực hiện, không để tiếp tục kéo dài vì đất đai là nguồn lực có giới hạn.

“Phải thống nhất quan điểm, với dự án chậm triển khai, đầu cơ đất đai, trước yêu cầu tháo gỡ khó khăn cho hoạt động đầu tư, chúng ta không hình sự hóa, hành chính hóa khó khăn khách quan của doanh nghiệp, nhưng tuyệt đối không để việc tháo gỡ khó khăn trở thành lý do hợp thức hóa cho sự trì trệ, yếu kém và hành vi giữ đất.

Chúng ta bảo vệ nhà đầu tư thực chất, nhưng phải xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng chính sách, không đủ năng lực hoặc cố tình kéo dài thời gian. Hiệu quả quản lý không nên đo bằng số lượng dự án cấp phép, hay tổng diện tích đất”, đồng chí Vũ Hồng Văn nói.

Đồng thời đề nghị ngành tài chính phải nhận diện nguyên nhân tận gốc tồn tại hàng trăm dự án kéo dài 5 năm, 10 năm và lâu hơn, liên tục gia hạn thời gian qua, để có hướng khắc phục, nếu tháo gỡ dứt điểm khó khăn này sẽ khơi thông nguồn lực đất đai.

Bí thư Thành ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn phát biểu tại buổi làm việc.

Nâng cao năng lực kiến tạo, quản trị phát triển bền vững

Đặt câu hỏi đơn vị đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn rất lớn được thành phố giao trọng trách hay chưa, lãnh đạo Thành ủy yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành phải dốc sức thực thi nhiệm vụ hiệu quả cao hơn hiện nay.

Đi sâu tiềm năng, lợi thế kinh tế hàng không và hệ sinh thái hàng không, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu thuộc chức năng tham mưu của ngành tài chính là công tác quy hoạch, kế hoạch đầu tư, lãnh đạo thành phố chỉ rõ, muốn phát triển kinh tế thì trước hết phải xác định thành phố sẽ phát triển cái gì, phát triển ở đâu, sử dụng nguồn lực nào, lựa chọn ngành nào, bố trí đất cho mục đích nào; đầu tư hạ tầng nào đi trước; cần thu hút loại hình nhà đầu tư nào và nguồn vốn ghi nhận từ đâu.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út phát biểu tại buổi làm việc.

Ban Thường vụ Thành ủy rất mong muốn ngành tài chính tham mưu thực hiện căn cơ, bài bản mối quan hệ quy hoạch, kế hoạch, đầu tư, tài chính. Bởi vì, nếu khâu đầu tiên làm không tốt, không chỉ nằm ở văn bản tham mưu, mà một chủ trương đầu tư không phù hợp có thể “đóng băng” khu đất hàng chục năm.

Một dự án lựa chọn không đúng có thể làm hàng chục hoặc hàng trăm héc-ta đất không tạo ra giá trị. Một nhà đầu tư trải qua đánh giá năng lực không đầy đủ, khiến cả một khu vực phải chờ đợi nhiều năm, gây ra nhiều hệ lụy cho địa phương và người dân chung quanh.

Chính vì vậy, khi nói quy hoạch, kế hoạch, đầu tư, thu hút đầu tư là xương sống của phát triển kinh tế của thành phố, thì phải hiểu rằng đây không phải là nhiệm vụ tài chính đơn thuần ngành tài chính đang gánh vác, mà là quá trình quyết định nguồn lực của thành phố được đặt vào đâu trong nhiệm kỳ 2025-2030 và tầm nhìn đến năm 2065, không để tồn đọng, ảnh hưởng đến phát triển sau này.

Đặc biệt, về công cụ và cơ chế phát triển mới, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai đề nghị Sở Tài chính chủ động nghiên cứu và chuyển hóa những cơ chế mới thành công cụ phục vụ cho thành phố tiến lên trong giai đoạn mới. Với những thiết chế chưa có tiền lệ tại địa phương như Khu kinh tế đặc biệt, Khu thương mại tự do, TOD, phải xác định cơ chế nào chủ động thiết lập làm được, chính sách nào cần Trung ương xem xét, hỗ trợ tháo gỡ.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài chính Đồng Nai Trương Thị Hương Bình báo cáo tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai đã chỉ đạo, gợi mở nhiều thông điệp truyền cảm hứng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân địa phương tiếp tục đoàn kết đồng hành, tự lực tự cường, năng động, sáng tạo tái cấu trúc kinh tế và nâng tầm vị thế, tầm vóc mới của thành phố, để Đồng Nai vươn tầm thành cực tăng trưởng chủ lực của quốc gia, đóng góp nhiều hơn vào tiến trình xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Qua các buổi làm việc sâu sát, đề cao trách nhiệm người đứng đầu của Thường trực Thành ủy những ngày gần đây cho thấy, chính trong bối cảnh mới nhiều áp lực đang tạo nên bản lĩnh đổi mới cho người Đồng Nai.

Trước hết là Ban Thường vụ Thành ủy tiên phong đương đầu với khó khăn, thử thách, không ngừng làm mới tư duy, hành động, quyết tâm cụ thể hóa thành công Nghị quyết 16 tạo chuyển biến rõ nét trong thực tế, như kỳ vọng mà Trung ương đã gửi gắm đối với sự phát triển của thành phố, không để rơi vào “bẫy” thực hiện dở dang tạo gánh nặng cho thế hệ sau.