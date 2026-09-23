Khẩn trương triển khai các nhiệm vụ bảo vệ môi trường

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành văn bản gửi Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu về việc triển khai các giải pháp tổng thể và tăng cường kiểm soát bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động ra quân thu gom rác thải làm sạch biển ở phường Nha Trang.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Chương trình hành động số 31, ngày 28-8-2026 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 75 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và Chương trình hành động số 31, ngày 28-7-2026 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới; hoàn thiện hồ sơ, tham mưu UBND tỉnh ban hành trước ngày 25-9. Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh giai đoạn 2026 - 2030; chủ động tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ có sản phẩm chất lượng, đúng thời gian quy định.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố chất thải tỉnh Khánh Hòa trước ngày 30-9; đôn đốc Công ty Cổ phần Thành phố mới KH hoàn thiện hồ sơ cấp phép môi trường Dự án Nhà máy điện rác Khánh Hòa theo đúng yêu cầu của Hội đồng thẩm định; tổng hợp ý kiến, hoàn thiện và trình UBND tỉnh sơ đồ định hướng phân vùng xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.

Thủ trưởng các đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước, chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ môi trường; xác định tiêu chí môi trường là điều kiện tiên quyết trong việc thẩm định, tiếp nhận các dự án đầu tư mới; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi xả thải trái phép, gây ô nhiễm môi trường; kiểm soát chặt chẽ mạng lưới quan trắc tự động và hệ thống xử lý nước thải tại các khu, cụm công nghiệp.

UBND các xã, phường, đặc khu tập trung giải quyết dứt điểm các khiếu nại, phản ánh của người dân về môi trường ngay từ cơ sở, không để hình thành các điểm nóng phức tạp về an ninh, trật tự. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường trong việc triển khai các phương án ứng phó sự cố, rà soát khoảng cách an toàn môi trường và thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án xử lý chất thải.