Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng tiếp xúc cử tri xã Đức Trọng

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri xã Đức Trọng.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TANDTC; ông Đặng Đức Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và ông Nguyễn Văn Ngọc - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

Các đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng tại Hội nghị tiếp xúc cử tri xã Đức Trọng.

Về phía tỉnh Lâm Đồng có ông Bùi Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy; bà Hà Thị Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Nguyễn Ngọc Phúc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Thanh - Tỉnh ủy viên, Chánh án TAND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành.

Tại hội nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, dự kiến nội dung Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri qua các đợt tiếp xúc trước.

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh, dự án

Tại hội nghị, cử tri xã Đức Trọng và khu vực lân cận nêu nhiều ý kiến liên quan trực tiếp đến đời sống và quá trình triển khai các dự án.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn 9, xã Đức Trọng đề nghị làm rõ chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố sau sắp xếp theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP; đồng thời xem xét chính sách phụ cấp đối với cán bộ cấp xã sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TANDTC tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Các ý kiến khác đề nghị đẩy nhanh giải phóng mặt bằng Dự án đường cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương; khơi thông hệ thống kênh, mương để hạn chế ngập lụt; bổ sung cây xanh trên tuyến ĐT.724; đầu tư hệ thống nước sạch và tăng cường bảo đảm an toàn giao thông tại ngã ba Tân Hội.

Cử tri thôn 11 đề nghị công khai tiến độ, lộ trình thực hiện Dự án Khu đô thị mới Nam sông Đa Nhim; đẩy nhanh đo đạc, kiểm đếm, bồi thường, đồng thời công khai phương án tái định cư và hướng dẫn việc sửa chữa nhà ở, các công trình thiết yếu trong vùng dự án.

Cử tri thôn K’Nai đề nghị làm rõ việc tiếp tục thực hiện công trình hồ chứa nước trên địa bàn, công khai tiến độ, thời gian triển khai và sớm giải quyết bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Theo định hướng phát triển thời gian tới, Đức Trọng tập trung tạo đột phá, chuẩn bị các điều kiện để nâng cấp lên phường; đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, xử lý tài sản công dôi dư và hoàn thiện các nội dung liên quan đề án thành lập phường.

Địa phương cũng định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, thông minh; tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ rừng và môi trường. Giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho các dự án và thu hút đầu tư các công trình như cảng cạn, bệnh viện, trường học chất lượng cao cũng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng cảm ơn cử tri đã đóng góp những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, sát thực tiễn, cung cấp thêm thông tin để Đoàn đại biểu Quốc hội thực hiện nhiệm vụ tại Kỳ họp thứ Hai và các kỳ họp tiếp theo.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại hội nghị.

Theo Chánh án Nguyễn Văn Quảng, Kỳ họp thứ Hai là kỳ họp cuối năm với nhiều nội dung quan trọng về xây dựng pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội.

Quốc hội sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cụ thể hóa các chủ trương, quyết sách của Trung ương, đồng thời xem xét kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Các đại biểu và cử tri tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Chánh án Nguyễn Văn Quảng cho rằng, việc tổ chức thực hiện pháp luật đang đặt ra nhiều yêu cầu mới, nhất là sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức lại bộ máy và thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao. Đây là những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu phát triển.

Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền địa phương, ông ghi nhận việc lãnh đạo xã Đức Trọng và các sở, ngành đã tiếp thu, giải trình, đồng thời đề nghị tiếp tục tổ chức thực hiện, bảo đảm tiến độ và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.

Về kiến nghị chế độ phụ cấp đối với cán bộ khối Đảng, đoàn thể ở cấp xã, Chánh án cho biết vấn đề này đã được cấp có thẩm quyền ghi nhận và sẽ được xem xét trong tổng thể cải cách chế độ tiền lương, phụ cấp, trong đó chú trọng cán bộ cơ sở, nhất là cấp xã.

Đối với các kiến nghị về giám sát công trình giao thông trọng điểm, xử lý trụ sở dôi dư và quy hoạch khu vực xử lý rác thải, ông đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội lựa chọn một số công trình trọng điểm để giám sát, đồng thời phát huy vai trò giám sát của HĐND tỉnh và HĐND xã.

Về xử lý rác thải và nước sinh hoạt, Chánh án Nguyễn Văn Quảng cho rằng đây là những vấn đề Lâm Đồng cần sớm quan tâm, nhất là tại các đô thị tập trung đông dân cư và khách du lịch. Chánh án TANDTC đồng thời lưu ý những khó khăn về quỹ đất, hạ tầng trong đầu tư các công trình xử lý rác thải.

Cử tri Nguyễn Tiến Đạt, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn 9, xã Đức Trọng phát biểu tại hội nghị.

Đối với các trụ sở dôi dư sau sắp xếp, Chánh án TANDTC cho biết, Trung ương yêu cầu các địa phương đến cuối năm 2026 phải có phương án sắp xếp. Ông đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát, xây dựng phương án cụ thể để xử lý, khai thác hiệu quả các cơ sở này.

Chánh án cũng ghi nhận các kiến nghị về giao thông nông thôn, giảm chi phí logistics, tạo thuận lợi cho tiêu thụ nông sản; kinh phí hoạt động của tổ dân phố và các tổ chức thuộc MTTQ cấp xã; chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách. Ông đề nghị các cơ quan liên quan rà soát, giải quyết theo đúng quy định và thẩm quyền.

Cử tri Nguyễn Văn Trạc, xã Nam Ban Lâm Hà.

Với các kiến nghị về giải phóng mặt bằng cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, ngập lụt, cây xanh, nước sạch, an toàn giao thông và các dự án chậm tiến độ, Chánh án đề nghị tỉnh và xã Đức Trọng tiếp tục quan tâm, công khai tiến độ, lộ trình thực hiện và tháo gỡ các vướng mắc, nhất là trong đo đạc, bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Các kiến nghị thuộc thẩm quyền được lãnh đạo địa phương, sở, ngành tiếp thu, trao đổi tại hội nghị. Những nội dung chưa được giải đáp sẽ được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổng hợp, chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Cử tri Phạm Đức Chiến, thôn R’Chai.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng tiếp tục ghi nhận các ý kiến của cử tri để tổng hợp, phục vụ Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI và công tác giám sát trong thời gian tới.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri phường Lâm Viên - Đà Lạt.