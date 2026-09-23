Bất cập đường không thể đấu nối vào các tuyến BOT

Việc tháo gỡ "điểm nghẽn" này không chỉ nhằm khơi thông dòng vốn đầu tư công, tránh lãng phí ngân sách mà còn là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nguy cơ mất vốn tài trợ

Chiều 23/9, trao đổi với PV Người Đưa tin, ông Nguyễn Việt Vương, Giám đốc Ban QLDA BIIG2- Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã có báo cáo vướng mắc đến UBND tỉnh Quảng Trị nêu các khó khăn phát sinh trong việc thi công thi công nút giao đường du lịch Dinh Mười đấu nối và đường QL1A tuyến BOT tránh lũ; đồng thời đề nghị tỉnh sớm chỉ đạo phương án xử lý nhằm tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện để dự án triển khai thi công theo đúng mục tiêu và tiến độ đề ra.

Dự án Đường du lịch Dinh Mười thuộc dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị - Tiểu dự án tỉnh Quảng Bình (BIIG2). Dự án có tổng mức đầu tư 91 tỷ đồng, thời gian hoàn thành trong năm 2026.

Vướng mắc trong việc thi công thi công nút giao đường du lịch Dinh Mười đấu nối và đường QL1A tuyến BOT tránh lũ.

Theo Chủ đầu tư, Dự án gặp vướng mắc trong việc đấu nối vào đường tránh lũ QL1A. Theo đó, tại nút giao giữa tuyến đường du lịch Dinh Mười đấu nối vào tuyến đường BOT tránh lũ QL1A tại Km 677+116, Sở Tài chính Quảng Trị đã thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý, tổ chức mời với các đơn vị liên quan và Nhà đầu tư tuyến BOT để bàn giao mặt bằng thi công, nhưng Nhà đầu tư tuyến BOT không đồng ý bàn giao mặt bằng, đồng thời đã tiến hành rào chắn đường bằng hộ lan, do đó đến nay Sở Tài chính không thể triển khai thi công nút giao nêu trên.

Ông Nguyễn Việt Vương, Giám đốc Ban QLDA BIIG2- Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị cho biết, việc không hoàn thành đấu nối nút giao BOT tránh lũ sẽ để xảy ra nhiều hệ lụy.

"Ngân hàng Phát triển Châu Á sẽ chính thức kết thúc và đóng khoản vay trong năm 2026. Nếu các công trình không hoàn thành nghiệm thu và thanh toán trong năm, dự án sẽ bị cắt vốn. Điều này không chỉ gây lãng phí nguồn lực đầu tư, làm giảm hiệu quả kinh tế - xã hội của tỉnh, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của địa phương đối với nhà tài trợ", ông Nguyễn Việt Vương thông tin thêm.

Nhiều dự án gặp vướng mắc đấu nối BOT

Theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hiện có 05 dự án BOT giao thông, trong đó Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh là nhà đầu tư 04 dự án. Trong quá trình khai thác, một số tuyến đường, dự án theo quy hoạch của địa phương chưa thể đấu nối vào các tuyến BOT, ảnh hưởng đến tiến độ đưa công trình vào khai thác và hiệu quả đầu tư.

Nhiều dự án gặp vướng mắc trong đấu nối với tuyến đường BOT.

Những vướng mắc này đặc biệt rõ nét tại các trục giao thông có vai trò huyết mạch, hoặc các dự án có vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh như: Hệ thống đường từ cầu Nhật Lệ 2 đến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông; Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị (BIIG2); Dự án đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây….

Liên quan đến những vướng mắc trên, từ năm 2017 đến nay, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Tập đoàn Trường Thịnh và các cơ quan liên quan tổ chức nhiều cuộc họp, từng bước giải quyết một số điểm đấu nối phục vụ các dự án, khu công nghiệp, nhà máy và công trình trên địa bàn.

Tuy nhiên, đối với các tuyến đường có khả năng kết nối liên vùng, nhà đầu tư cho rằng việc đấu nối có thể làm phân chia lưu lượng, ảnh hưởng đến doanh thu và phương án tài chính của các dự án BOT nên chưa thống nhất thực hiện.

Các dự án giao thông gặp vướng mắc đều có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

Theo quy định của Luật Đường bộ năm 2024 và các văn bản hướng dẫn, việc đấu nối các tuyến đường, dự án theo quy hoạch vào đường BOT được thực hiện theo quy định và không phải lấy ý kiến nhà đầu tư. Một số vị trí đã được cấp có thẩm quyền cấp phép thi công, nhưng việc triển khai còn gặp khó khăn do chưa được nhà đầu tư bàn giao mặt bằng, tài sản của dự án BOT.

Ngày 30/7/2026, Bộ Xây dựng đã có Công văn số 11908/BXD-CĐBVN yêu cầu nhà đầu tư phối hợp bàn giao mặt bằng, đồng thời đề nghị tỉnh thực hiện thủ tục đấu nối theo quy định.

Khó khăn kéo dài, UBND tỉnh tìm cách tháo gỡ

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Trị đã có buổi làm việc với các sở, ngành, nhà đầu tư BOT và các đơn vị có liên quan để giải quyết những vướng mắc về đấu nối vào các tuyến đường BOT trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Phong Phú yêu cầu việc giải quyết các vướng mắc đấu nối phải thực hiện đúng quy định pháp luật, đồng thời bảo đảm hài hòa quyền lợi của Nhà nước, địa phương, người dân và nhà đầu tư. Tỉnh xác định việc đấu nối các dự án đã có quy hoạch, đủ điều kiện theo quy định là cần thiết để phát huy hiệu quả đầu tư, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu đi lại của người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Phan Phong Phú đề nghị nhà đầu tư chủ động nghiên cứu, xây dựng phương án, đề án cụ thể đối với từng dự án BOT, trong đó đánh giá tác động của việc đấu nối đến lưu lượng phương tiện, doanh thu và phương án tài chính; trên cơ sở đó đề xuất giải pháp xử lý phù hợp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Tỉnh sẽ đồng hành, phối hợp cùng nhà đầu tư để tìm phương án tháo gỡ các vướng mắc, kể cả nghiên cứu các giải pháp liên quan đến hợp đồng và cơ sở pháp lý. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu phương án xử lý; đồng thời nghiên cứu các giải pháp phù hợp để bảo đảm tiến độ đấu nối, giải ngân và đưa các dự án vào khai thác.