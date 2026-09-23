Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng
Chiều 23/9, đồng chí Nguyễn Thành Sinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp kiểm tra thực địa tình hình triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng tại khu vực phía Bắc tỉnh.
Tham gia đoàn có lãnh đạo các sở: Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường; đại diện các địa phương, chủ đầu tư và đơn vị liên quan.
Đoàn công tác đã kiểm tra thực địa, nghe báo cáo về tiến độ triển khai tại các khu tái định cư, khu sắp xếp dân cư và hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn các xã Bảo Hà, Bảo Thắng, Gia Phú, Cam Đường và phường Lào Cai. Trong đó, các điểm kiểm tra gồm khu tái định cư Cam 3, Lỵ 1, Lỵ 2, Tân Lập, Tiểu khu đô thị số 6, số 7; các khu dân cư Làng Chưng, Làng Giàng, Tiến Lợi, Hùng Thắng và khu vực ga Lào Cai.
Theo báo cáo, khu vực phía Bắc tỉnh có 22 khu tái định cư phục vụ dự án, trong đó 16 khu đã khởi công, 6 khu chưa khởi công. Một số khu đã hoàn thành, đủ điều kiện giao đất; các khu còn lại đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến hoàn thành trong những tháng cuối năm 2026 và quý I/2027.
Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn gặp một số khó khăn do hồ sơ hướng tuyến, ranh giới giải phóng mặt bằng và phương án thiết kế nhiều lần điều chỉnh, dẫn đến thay đổi khối lượng giải phóng mặt bằng cũng như nhu cầu, quy mô tái định cư.
Bên cạnh đó, một số trường hợp còn vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ do liên quan đến tranh chấp đất đai, hoàn thiện hồ sơ.
Tại một số khu công nghiệp, cụm công nghiệp có các công trình, máy móc, dây chuyền sản xuất đặc thù chưa có trong đơn giá bồi thường, hỗ trợ, do đó gây khó khăn trong quá trình kiểm đếm, lập phương án.
Qua kiểm tra thực địa, đồng chí Nguyễn Thành Sinh yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các khu tái định cư, bảo đảm hoàn thành theo kế hoạch, đáp ứng yêu cầu di chuyển và bố trí nơi ở mới cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu rà soát tiến độ từng nhiệm vụ, từng khu tái định cư; tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.
Đối với một số dự án, cần rà soát, nghiên cứu điều chỉnh phạm vi phù hợp, bảo đảm hiệu quả đầu tư và đáp ứng yêu cầu thực tế.
Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, các địa phương cần tập trung hoàn thiện hồ sơ, giải quyết dứt điểm các trường hợp còn vướng mắc.
Đối với các sở chuyên ngành, đồng chí yêu cầu căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động phối hợp, hướng dẫn các địa phương, chủ đầu tư và đơn vị liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.
Đồng chí Nguyễn Thành Sinh yêu cầu các xã, phường tăng cường quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của Nhân dân, góp phần bảo đảm tiến độ dự án.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/day-nhanh-tien-do-giai-phong-mat-bang-tai-dinh-cu-du-an-duong-sat-lao-cai-ha-noi-hai-phong-post910166.html