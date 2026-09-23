Chuyện những người lính giữ rừng

Khu rừng đặc dụng Xuân Nha được bảo vệ tốt.

Sơn La là tỉnh có diện tích tự nhiên lớn với nhiều tiềm năng phát triển nông, lâm nghiệp. Toàn tỉnh hiện có 671.596 ha rừng, tỷ lệ che phủ rừng 47,43%. Với diện tích rừng lớn, lực lượng mỏng, để giữ những cánh rừng thêm xanh đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cao của lực lượng kiểm lâm. Có thời điểm vào mùa khô cao điểm, cán bộ kiểm lâm gần như ăn lán, ngủ rừng để trực cháy 24/24 giờ. Các anh còn phải đối mặt với hành vi manh động của những đối tượng xâm hại rừng.

Rừng đặc dụng Xuân Nha có diện tích quy hoạch 18.173 ha, nằm trên địa bàn 2 xã Chiềng Sơn và xã Xuân Nha. Khu rừng có 10,7 km tiếp giáp với nước bạn Lào; 15,6 km tiếp giáp với tỉnh Thanh Hóa. Rừng đặc dụng Xuân Nha có vị trí đặc biệt quan trọng với giá trị bảo tồn cao, sở hữu hệ sinh thái đa dạng cùng nhiều loài động, thực vật quý hiếm. Ông Phạm Quang Cảnh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực XVI, kiêm Giám đốc Ban Quản lý Khu rừng đặc dụng Xuân Nha, thông tin: Để giữ những cánh rừng nguyên sinh, hệ sinh thái động, thực vật đa dạng, cán bộ, nhân viên trong đơn vị sự nỗ lực, cố gắng bền bỉ, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của người lính giữ rừng. Bởi chỉ cần lơ là, rừng lại có thể bị xâm hại, nên chúng tôi phải thường xuyên tuần tra rừng. Mỗi chuyến tuần tra rừng có thể kéo dài từ vài tiếng đến cả ngày.

Cán bộ Hạt kiểm lâm khu vực XVI – Ban Quản lý rừng đặc dụng Xuân Nha cùng các lực lượng tuần tra rừng.

Tham gia tuần tra cùng các anh, chúng tôi mới thấu hiểu việc tuần tra rừng không hề đơn giản. Mỗi chuyến tuần tra có khi kéo dài hàng chục cây số xuyên rừng sâu đi theo những lối mòn, luồn lách qua rừng rậm, leo dốc, vượt suối. Các tổ trực thay nhau bám địa bàn, kiểm tra những khu vực có nguy cơ cháy cao, kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường. Địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, địa bàn rộng, lực lượng mỏng, vào cao điểm mùa khô, cán bộ kiểm lâm gần như không có ngày nghỉ. Thế nhưng với những người đã gắn bó nhiều năm cùng rừng, giữ rừng không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm với màu xanh của quê hương.

Anh Lò Văn Nguyên, cán bộ Hạt Kiểm lâm khu vực XVII và rừng đặc dụng phòng hộ Sốp Cộp, chia sẻ: Trong quá trình tuần tra lực lượng chúng tôi thường xuyên phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, những đối tượng lâm tặc manh động, liều lĩnh, địa hình đồi núi hiểm trở, chia cắt phức tạp. Dù còn nhiều gian nan, vất vả nhưng khi thấy những cánh rừng xanh được giữ gìn nguyên vẹn, chúng tôi càng có thêm động lực để tiếp tục cùng nhân dân bảo vệ rừng, bảo vệ lá phổi xanh thật tốt.

Cán bộ Ban Quản lý rừng đặc dụng phòng hộ Sốp Cộp tuần tra rừng.

Càng đáng trân trọng hơn khi giữa những cánh rừng rộng lớn, không chỉ có những bước chân của các kiểm lâm viên nam, mà nhiều năm qua, còn có sự đóng góp tích cực của những "bóng hồng". Là kiểm lâm viên nữ, công việc giữ rừng càng có nhiều vất vả. Các chị không chỉ là tuần tra, kiểm soát hay phòng cháy chữa cháy rừng mà còn là những chuyến xuống bản, tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ rừng. Có những ngày phải đi bộ hàng chục cây số đường rừng, có những đợt cao điểm nắng nóng gay gắt, nguy cơ cháy rừng cao, nhiều ngày không về nhà, vừa lo cho công việc, vừa canh cánh chuyện gia đình, con nhỏ phía sau. Thế nhưng bằng sự mềm mỏng, kiên trì và trách nhiệm, những nữ kiểm lâm vẫn luôn là cầu nối gần gũi giữa lực lượng kiểm lâm với bà con nhân dân.

Chị Đào Thị Thanh Huyền, Cán bộ Ban quản lý rừng Đặc dụng- Phòng hộ Thuận Châu, chia sẻ: Ngành kiểm lâm với nhiều đặc thù nhưng được sự chia sẻ của gia đình, sự động viên của đồng nghiệp, cũng như tình yêu đối với rừng, giúp tôi gắn bó với rừng hơn 10 năm nay. Khó khăn, vất vả, nhưng khi thấy những cánh rừng vẫn xanh tốt, nhiều động, thực vật quý hiếm được bảo vệ an toàn, chúng tôi cảm thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng.

Cán bộ Ban quản lý rừng Đặc dụng – Phòng hộ Thuận Châu hướng dẫn nhân dân ươm cây giống.

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng, những nữ kiểm lâm còn trở thành những người gần dân, hiểu dân và gắn bó với bà con nơi vùng cao. Từ những cuộc tuyên truyền phòng cháy chữa cháy rừng đến việc hỗ trợ bà con phát triển sinh kế, ổn định cuộc sống, ở đâu có người dân cần hỗ trợ, ở đó thường có dấu chân của những nữ kiểm lâm. Chính sự chân thành và trách nhiệm ấy đã giúp khoảng cách giữa lực lượng kiểm lâm với người dân ngày càng gần hơn, cùng nhau giữ những cánh rừng thêm xanh.

Bà Cà Thị Nủa, bản Nhộp, xã Nậm Lầu, thật thà nói: Các chị nữ kiểm lâm hay xuống bản, đến tận nương hướng dẫn bà con trồng cây, trồng rừng, phòng cháy rừng, làm nương đúng quy định. Chúng tôi thấy các chị rất gần gũi, nói chuyện dễ hiểu, hướng dẫn tận tình. Bà con trong bản quý và cảm ơn các chị nhiều lắm.

Giữa núi rừng Sơn La, các cán bộ kiểm lâm vẫn ngày ngày bám địa bàn, đi đến từng bản, từng khu rừng để làm nhiệm vụ. Công việc nhiều vất vả, nhưng với trách nhiệm và tình yêu nghề, các anh, các chị vẫn ngày đêm gắn bó, ngăn chặn những hành vi xâm hại, góp sức bảo tồn đa dạng sinh học, giữ màu xanh cho rừng.