Hà Nội chiếm gần một nửa số gấu nuôi nhốt cả nước

Ngày 23/9, Báo Nhân Dân tổ chức tọa đàm “Chấm dứt hoạt động nuôi nhốt gấu tại Hà Nội” nhằm đánh giá thực trạng, những kết quả đạt được và bàn giải pháp tháo gỡ các khó khăn trong quá trình chấm dứt nuôi nhốt gấu tại Thủ đô.

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi về công tác quản lý, giám sát các cơ sở còn nuôi gấu; những kết quả đạt được trong thời gian qua cũng như các “điểm nghẽn” đang cản trở tiến trình chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật tại Hà Nội.

Hà Nội còn 61 cá thể gấu bị nuôi nhốt

Theo thông tin tại tọa đàm, tính đến tháng 9/2026, cả nước còn 126 cá thể gấu bị nuôi nhốt, giảm 97% so với năm 2005.

Đáng chú ý, 23/34 tỉnh, thành phố đã hoàn toàn chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật. Một số địa phương khác chỉ còn lại số lượng rất ít cá thể gấu.

Trong khi đó, Hà Nội vẫn còn 17 hộ nuôi nhốt với tổng cộng 61 cá thể gấu, chiếm gần 50% số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Riêng xã Phúc Thọ hiện có 16 cơ sở với 59 cá thể gấu, trở thành địa bàn còn nhiều gấu nuôi nhốt nhất.

Lãnh đạo các đơn vị trao đổi tại tọa đàm.

Các đại biểu cho rằng việc giải quyết số gấu còn lại tại Hà Nội, đặc biệt ở Phúc Thọ, là vấn đề cần được tập trung trong thời gian tới nhằm hướng đến mục tiêu chấm dứt hoàn toàn hoạt động nuôi nhốt gấu tại Thủ đô.

Tại tọa đàm, các bên cũng thống nhất quan điểm không thực hiện “bồi hoàn” cho các chủ nuôi khi chuyển giao gấu.

Ông Bùi Huy Khôi - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Nội cho biết, cơ quan quản lý nhà nước chia sẻ quan điểm của các tổ chức bảo vệ động vật về việc không nên hình thành cơ chế hỗ trợ tài chính.

“Về phía cơ quan quản lý nhà nước, chúng tôi chia sẻ với quan điểm của các tổ chức bảo vệ động vật rằng không nên hình thành cơ chế hỗ trợ tài chính để tạo tiền lệ, có thể tạo tâm lý cho một số người dân tiếp tục nuôi nhốt gấu hy vọng được hỗ trợ kinh phí hoặc coi việc giao nộp gấu là một hoạt động có tính chất mua bán, bồi hoàn đối với cá thể gấu nuôi không hợp pháp”, ông Bùi Huy Khôi nói.

Đề xuất văn bản chấm dứt nuôi nhốt gấu

Từ thực tế tại địa phương, ông Nguyễn Văn Công - Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Thọ đề xuất Chi cục Kiểm lâm Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan tham mưu UBND TP Hà Nội ban hành văn bản về việc chấm dứt nuôi nhốt gấu và bắt buộc chuyển giao gấu, trong đó quy định thời gian giao nộp cụ thể.

“UBND xã Phúc Thọ mong muốn Chi cục Kiểm lâm Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố Hà Nội văn bản về chấm dứt nuôi nhốt gấu và bắt buộc chuyển giao gấu, với thời gian giao nộp cụ thể. Khi có văn bản pháp lý đầy đủ, UBND xã sẽ triển khai quyết liệt yêu cầu các chủ nuôi gấu phải chuyển giao”, ông Nguyễn Văn Công cho hay.

Bà Bùi Thị Hà - Phó Giám đốc ENV cho rằng việc các bên cùng thống nhất mục tiêu chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu tại Hà Nội trong thời gian sớm nhất là tín hiệu tích cực.

Tọa đàm “Chấm dứt hoạt động nuôi nhốt gấu tại Hà Nội”.

“ENV tin rằng với sự quan tâm chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, sự vào cuộc của Chi cục Kiểm lâm Hà Nội, UBND xã Phúc Thọ cùng sự phối hợp của các tổ chức bảo tồn và người dân, Thủ đô Hà Nội hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu đã đề ra và trở thành địa phương tiếp theo không còn gấu nuôi nhốt”, bà Bùi Thị Hà chia sẻ.

Việc Hà Nội tiếp tục triển khai các giải pháp cụ thể, hướng tới chấm dứt hoàn toàn tình trạng nuôi nhốt gấu được kỳ vọng góp phần thúc đẩy công tác bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ động vật hoang dã và thực hiện các cam kết về bảo tồn trên địa bàn Thủ đô.