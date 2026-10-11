Diễn đàn chủ nhật: Spa về làng...

Hỏi chuyện mới vỡ lẽ, con gái chú mở dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. Vì đông khách, ham lợi nhuận, cháu đã thực hiện một số dịch vụ ngoài phạm vi được cấp phép, gây biến chứng cho khách hàng, bị đoàn kiểm tra liên ngành xử lý. Tôi khuyên chú tự giác chấp hành, bởi chuyện này không thể xin xỏ được...

Ảnh minh họa: cdyduochanoi.edu.vn

Câu chuyện nhỏ phản ánh những vấn đề lớn: Làng quê thay đổi nhanh hơn khả năng thích ứng của chính người quê. Dịch vụ ào ào xuất hiện. Spa, thẩm mỹ viện, trung tâm thương mại... theo làn sóng đô thị hóa về làng. Trong “cơn lốc” ấy, thị trường nông thôn dễ trở thành địa bàn tiêu thụ hàng giả, hàng nhái, dịch vụ kém chất lượng. Người quê dễ trở thành đối tượng, nạn nhân của những hành vi vi phạm pháp luật, lừa đảo...

Thực trạng ấy nằm ở khoảng trống giao thoa giữa cái mới và cái cũ. Khi tiện nghi vật chất, công nghệ phát triển, nhiều thứ thuộc về sắc thái làng quê bị thay thế, loại bỏ, phai nhạt...

Nhiệm vụ phải giữ lấy “nếp nhà”, giữ lấy “chân quê” được Đảng ta nhấn mạnh tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021. Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về Phát triển văn hóa Việt Nam tiếp tục yêu cầu phải nhận thức và xử lý hài hòa, hiệu quả các mối quan hệ nội tại của văn hóa, giữa "xây" và "chống", truyền thống và hiện đại...

Giữ văn hóa làng quê, vì thế, không phải là níu kéo nếp cũ hay khước từ văn minh đô thị hóa. Điều cần làm là xây dựng môi trường pháp luật, hệ sinh thái văn hóa đủ sức tiếp nhận cái mới an toàn, lành mạnh, không đánh mất bản sắc. Spa và các loại dịch vụ về làng để tăng tiện ích, chất lượng sống, nhưng đừng để những thứ lệch lạc theo chân chúng bén rễ làm hại dân quê, gây méo mó, biến dạng hồn cốt làng quê...