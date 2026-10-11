Dựng 'lá chắn' phòng chống ma túy địa bàn ven biển

Siết chặt kiểm soát, chặn nguồn ma túy

Lúc 16 giờ 26 phút ngày 26-6-2026, tại một căn nhà không số trên đường Huỳnh Tàu, khu vực Hải Lâm, xã Long Hải, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh và Phòng Nghiệp vụ BĐBP TPHCM phối hợp với các đơn vị chức năng bắt quả tang Nguyễn Minh Phát tàng trữ trái phép chất ma túy.

Từ lời khai của Phát và thông tin thu thập được, chuyên án HCM 426 tiếp tục được mở rộng, làm rõ đường dây đưa ma túy từ khu vực trung tâm TPHCM đến các địa bàn vùng ven, góp phần ngăn chặn nguồn ma túy thâm nhập khu dân cư và địa bàn ven biển.

BĐBP TPHCM phối hợp với Vùng Cảnh sát biển 3 tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy ﻿cho ngư dân phường Phước Thắng, TPHCM. Ảnh: TRÚC GIANG

Ngoài chuyên án HCM 426, lực lượng biên phòng còn phát hiện nhiều vụ việc liên quan đến ma túy tại các cảng cá, khu vực tàu thuyền hoạt động. Khoảng 11 giờ 50 phút ngày 10-9-2026, tại cảng cá Tân Phước, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh phối hợp với Công an xã Long Hải bắt quả tang Võ Vương (34 tuổi) tàng trữ khoảng 1,7g ma túy tổng hợp dạng đá.

Vương khai tàng trữ ma túy để sử dụng và đang chuẩn bị lên ghe đi biển. Từ lời khai của Vương và kết quả xác minh, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ 4 người liên quan.

Trước đó, rạng sáng 14-8, trên một tàu cá neo đậu tại khu vực đường Trần Phú, Đồn Biên phòng Bến Đá phát hiện trong hành lý của 2 người đi biển có chứa ma túy tổng hợp dạng đá, tổng trọng lượng 16,36g. Hai người khai mua ma túy để cùng sử dụng.

Chủ động phòng ngừa từ cơ sở

Theo Thượng tá Trương Huy Phương, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phước Tỉnh, tội phạm ma túy ngày càng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, lợi dụng công nghệ, dịch vụ giao nhận, nhà thuê, phòng trọ để cất giấu, giao nhận ma túy.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, đơn vị chủ trì bắt giữ 3 vụ với 7 đối tượng liên quan đến mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước tình hình đó, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh tập trung rà soát các tuyến, địa bàn, đối tượng có nguy cơ cao; quản lý chặt người và tàu cá hoạt động trên biển. Tại các cảng cá, bến và khu neo đậu, lực lượng kiểm soát người, phương tiện khi xuất, nhập bến, chú trọng phát hiện những dấu hiệu bất thường để kịp thời xác minh.

Cùng với đó, đơn vị phối hợp với công an, cảnh sát biển trao đổi thông tin về đối tượng, phương tiện nghi vấn; vận động ngư dân, người lao động và người dân cung cấp thông tin, phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy.

Cùng với hoạt động kiểm soát người và phương tiện, đơn vị phối hợp với công an kiểm tra ma túy đối với thuyền viên khi xuất, nhập bến và công nhân lao động tại các cảng, trại cá. Khoảng 450 người đã được kiểm tra, qua đó kịp thời phát hiện các trường hợp sử dụng ma túy để xử lý theo quy định.

Riêng xã Long Hải có khoảng 1.217 tàu cá, trong đó 855 tàu hoạt động vùng khơi, có chiều dài từ 15m trở lên, cùng khoảng 3.400 lao động biển trực tiếp. Với địa bàn rộng, số lượng người và phương tiện hoạt động lớn, việc xác định đúng tuyến, khu vực và nhóm đối tượng có nguy cơ cao được đơn vị xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

“Đơn vị tăng cường kiểm soát người và phương tiện, quyết tâm không để ma túy xâm nhập, hình thành điểm nóng trên địa bàn”, Thượng tá Trương Huy Phương nhấn mạnh.

Tại khu vực Vũng Tàu, Thiếu tá Lã Hữu Thạo, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bến Đá, cho biết, địa bàn có khoảng 27,3km bờ biển, với hệ thống cảng cá, luồng hàng hải và hoạt động khai thác thủy sản thường xuyên. Trên địa bàn có hơn 600 tàu thuyền hoạt động, trong đó nhiều phương tiện thường xuyên xuất, nhập bến.

“Đơn vị chú trọng kiểm soát xuất, nhập bến, đồng thời nắm thông tin tàu cá, người đi biển và các dấu hiệu bất thường để kịp thời xác minh”, Thiếu tá Lã Hữu Thạo cho biết.

Từ tháng 12-2025 đến nay, BĐBP TPHCM tổ chức 27.646 lượt tổ tuần tra, với hơn 90.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, BĐBP TPHCM chủ trì 7 chuyên án, bắt giữ 27 đối tượng; xử lý 294 vụ việc liên quan đến 8 tổ chức, 358 đối tượng; thu giữ hơn 3,18kg ma túy.