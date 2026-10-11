Người đàn ông 67 tuổi tử vong khi cứu hai cháu bé ngã xuống kênh ở Ninh Bình

Lãnh đạo UBND xã Giao Thủy xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông tử vong khi cứu hai cháu bé bị ngã xuống kênh.

Nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: UBND xã Giao Thuỷ).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h20' ngày 10/10, hai cháu N.T.T.L. và Đ.B.H. (cùng 14 tuổi) đi xe đạp trên đường thì không may ngã xuống kênh, đoạn gần cống họ Phan, thuộc thôn Hoành Đông, xã Giao Thủy.

Thời điểm xảy ra sự việc, ông N.T.K. đang đi xe đạp trên đường ven kênh. Phát hiện hai cháu gặp nạn, ông K. đạp xe lên phía trước rồi lập tức nhảy xuống nước cứu người.

Người dân xung quanh nhanh chóng phát hiện, hỗ trợ đưa hai cháu bé và ông K. lên bờ. Hai cháu được cứu an toàn, tuy nhiên ông K. đã tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết vụ việc, đưa thi thể ông K. về gia đình lo hậu sự.

Hiện, UBND xã Giao Thủy đang hoàn thiện thủ tục khen thưởng đột xuất nhằm ghi nhận hành động dũng cảm cứu người của ông K., đồng thời báo cáo UBND tỉnh Ninh Bình xem xét hình thức khen thưởng phù hợp.