Khởi tố người phụ nữ chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng của bạn hàng bằng thủ đoạn 'chuyển khoản sai số'

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tố giác của chị Đ.T.T (sinh năm 1987, trú tại xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ) về việc Phùng Thị Lẫy có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc mua bán hoa quả, hàng tạp hóa với tổng số tiền khoảng 1,1 tỷ đồng trong thời gian từ tháng 8/2022 đến ngày 25/11/2025.

Theo kết quả xác minh ban đầu, gia đình chị Đ.T.T kinh doanh hoa quả, hàng tạp hóa tại địa bàn xã Bình Xuyên. Khách hàng khi mua hàng có thể thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của chị T. Từ tháng 8/2022, Phùng Thị Lẫy thường xuyên đến mua hàng tại cửa hàng của chị T. để mang về bán lẻ. Do cửa hàng thường xuyên đông khách và Lẫy là người quen nên chị T. đồng ý cho Lẫy thanh toán tiền hàng sau. Để xác nhận việc thanh toán, Lẫy chỉ cần chụp ảnh giao dịch chuyển tiền thành công gửi cho chị T. qua tin nhắn.

Đối tượng Lẫy

Lợi dụng sự tin tưởng này, Lẫy đã thực hiện thủ đoạn chuyển tiền thanh toán nhưng cố ý nhập sai một ký tự trong số tài khoản của chị T. Giao dịch trên hệ thống ban đầu hiển thị trạng thái chuyển tiền thành công, sau đó do sai thông tin tài khoản nên Ngân hàng hoàn trả số tiền về tài khoản của Lẫy. Lẫy chụp lại hình ảnh giao dịch thể hiện đã chuyển tiền thành công và gửi cho chị T. để tạo niềm tin rằng tiền hàng đã được thanh toán.

Ngày 24/11/2025, Lẫy tiếp tục mua hàng với tổng trị giá hơn 06 triệu đồng. Sau khi chị T. gửi hóa đơn, Lẫy gửi lại hình ảnh giao dịch chuyển tiền. Tuy nhiên, kiểm tra tài khoản không thấy tiền được chuyển đến, chị T. kiểm tra lại hình ảnh giao dịch và phát hiện số tài khoản người thụ hưởng bị sai. Từ sự việc trên, chị T. kiểm tra lại các hình ảnh giao dịch mà Lẫy đã gửi trước đó và phát hiện số tài khoản thụ hưởng đều không chính xác. Qua xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định trong thời gian từ tháng 8/2022 đến tháng 11/2025, Lẫy đã thực hiện 677 lần dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của chị T., với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Ngày 16/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” để điều tra, làm rõ. Đến ngày 17/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Phùng Thị Lẫy về tội danh trên.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật.