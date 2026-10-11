Công an Phú Thọ triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia nghìn tỷ

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, quá trình điều tra, đấu tranh với đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố 7 bị can. Trong đó, 3 bị can bị bắt tạm giam về tội “Rửa tiền” theo Điều 324 Bộ luật Hình sự, gồm Vũ Tùng Linh (sinh năm 1993, trú tại Phú Thọ), Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1998, trú tại Phú Thọ) và Lê Đức Hùng (sinh năm 1994, trú tại Thanh Hóa).

Cơ quan Công an lấy lời khai bị can Vũ Tùng Linh (SN 1993, trú tại Phú Thọ) Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Cơ quan Công an lấy lời khai bị can Nguyễn Văn Nam (SN 1998, trú tại Phú Thọ). Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Điều tra viên lấy lời khai bị can Lê Đức Hùng (SN 1994, trú tại Thanh Hoá) Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Bốn bị can bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” theo Điều 189 Bộ luật Hình sự, gồm Nguyễn Thanh Huyền (sinh năm 1997, trú tại Hà Nội), Lê Thị Bình (sinh năm 1992, trú tại Bắc Ninh), Huỳnh Thị Kim Dung (sinh năm 1994, trú tại Phú Thọ) và Nguyễn Thị Thanh Huyền (sinh năm 1992, trú tại Hà Nội).

Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Nguyễn Thanh Huyền (SN 1997, trú tại Hà Nội) Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1992, trú tại Hà Nội) Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Quá trình khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng thu giữ 6 điện thoại thông minh, 1 máy tính bảng, 1 ô tô Mercedes-Benz, 3 sổ tiết kiệm trị giá 6 tỷ đồng, 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều thanh, miếng kim loại màu vàng và bạc có liên quan. Các tài liệu, tài sản thu giữ đang được cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra, xác minh, phục vụ công tác điều tra, làm rõ toàn bộ hoạt động của đường dây.

Tang vật thu giữ trong vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Theo tài liệu điều tra, đường dây này có liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Nhật Bản. Một nhóm đối tượng người nước ngoài đã giả danh nhân viên ngân hàng, thực hiện các cuộc gọi nhằm lừa đảo, chiếm quyền kiểm soát tài khoản của các doanh nghiệp. Điển hình, ngày 10/3/2025, có 15 công dân Nhật Bản bị lừa chuyển tổng cộng khoảng 707 triệu Yên (tương đương 117 tỷ đồng) vào 3 tài khoản ngân hàng của các công ty DEEP IMPACT, VENTURE INVESSTORS và LUNA DEVELOPMENT do nhóm lừa đảo quản lý.

Sau khi chiếm đoạt được tiền, các đối tượng nhanh chóng tìm cách chuyển nguồn tiền bất hợp pháp ra khỏi Nhật Bản thông qua các đầu mối tại Việt Nam. Tại đây, tiền được luân chuyển qua nhiều tài khoản trung gian trước khi chuyển đổi thành tài sản mã hóa như USDT, ETH và đưa vào ví điện tử của nhóm tội phạm ở nước ngoài. Những người tham gia thực hiện các giao dịch được hưởng lợi từ 1–2% giá trị mỗi lần chuyển tiền.

Đáng chú ý, hoạt động của đường dây không chỉ dừng lại ở vụ lừa đảo nêu trên mà đã diễn ra trong nhiều năm với quy mô giao dịch đặc biệt lớn. Đến thời điểm bị triệt phá, có đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để luân chuyển dòng tiền với tổng giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Việc kết hợp hệ thống tài khoản trung gian với các giao dịch tài sản mã hóa đã tạo ra nhiều lớp chuyển tiền, gây khó khăn cho việc xác định nguồn gốc, hành trình dịch chuyển của dòng tiền cũng như người thực sự kiểm soát tài sản.

Xác định đây là đường dây tội phạm công nghệ cao có tính chất đặc biệt phức tạp, hoạt động xuyên quốc gia, bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ và Đại tá Lâm Văn Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban chuyên án, đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp điều tra, xác minh, làm rõ phương thức hoạt động và vai trò của các đối tượng liên quan.

Quá trình đấu tranh với đường dây gặp nhiều khó khăn do hoạt động lừa đảo diễn ra tại Nhật Bản từ đầu năm 2025, trong khi các đối tượng đã chủ động tiêu hủy tài liệu, chứng cứ và chuẩn bị sẵn phương án đối phó với cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, việc sử dụng nhiều tài khoản trung gian kết hợp các giao dịch trên nền tảng chuỗi khối khiến quá trình truy vết dòng tiền, xác định danh tính người thực hiện giao dịch và thu thập chứng cứ điện tử trở nên phức tạp.

Để tháo gỡ những khó khăn này, Phòng An ninh mạng và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại thuộc Bộ Công an và Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản trong trao đổi thông tin, đối chiếu dữ liệu, xác minh các giao dịch có dấu hiệu bất thường.

Từ những dấu vết điện tử được ghi nhận trên hệ thống chuỗi khối, lực lượng chức năng từng bước phân tích, bóc tách các giao dịch On-chain, lần theo hành trình dịch chuyển của dòng tiền, qua đó xác định những mắt xích quan trọng trong đường dây. Việc kết hợp các biện pháp nghiệp vụ truyền thống với phân tích dữ liệu điện tử và truy vết tài sản mã hóa đã giúp ban chuyên án từng bước làm rõ phương thức vận hành, vai trò của các đối tượng, đồng thời thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng vụ án, xác minh các giao dịch liên quan, làm rõ vai trò của những cá nhân tham gia đường dây để xử lý theo quy định của pháp luật. Những người có liên quan được đề nghị chủ động trình diện, hợp tác với cơ quan điều tra để được xem xét theo quy định.

Từ những cuộc gọi lừa đảo tại Nhật Bản đến việc luân chuyển tiền qua nhiều tài khoản trung gian và chuyển đổi thành tài sản mã hóa, vụ án cho thấy phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm tài chính xuyên quốc gia. Kết quả đấu tranh chuyên án không chỉ góp phần ngăn chặn hoạt động rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới mà còn cho thấy vai trò của công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa Công an tỉnh Phú Thọ với các đơn vị nghiệp vụ trong nước và lực lượng chức năng quốc tế trong phát hiện, điều tra các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao.