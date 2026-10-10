TP Hồ Chí Minh: Khởi tố 21 bị can làm sai lệch kết quả quan trắc môi trường

(Ảnh minh họa: Vietnam+)

Tối 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố 5 vụ án, bắt tạm giam 21 bị can liên quan hành vi làm sai lệch kết quả quan trắc, phân tích môi trường và mua bán trái phép hóa đơn.

Quá trình khám xét tại 6 địa điểm thuộc 5 công ty, lực lượng Công an thu giữ 288 thùng tài liệu, 163 CPU, 22 con dấu cùng nhiều thiết bị, dữ liệu liên quan.

Cụ thể, ngày 24/9, hơn 250 cán bộ, chiến sỹ thuộc các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt khám xét tại 6 địa điểm liên quan Công ty Cổ phần Xây dựng và Môi trường Đại Phú; Công ty Cổ phần Kỹ thuật Tiêu chuẩn QCVN Việt Nam; Trung tâm Công nghệ Môi trường (CEFINEA); Trung tâm Phân tích và Đo đạc Môi trường Phương Nam; Công ty Cổ phần Kiểm nghiệm Thực phẩm và Môi trường Navitek.

Ngoài 288 thùng tài liệu các loại, 163 CPU, lực lượng chức năng còn thu giữ 3 USB, 4 ổ cứng, 7 thiết bị phân tích chỉ tiêu môi trường và 22 con dấu các loại. Cơ quan điều tra đã mời làm việc 158 người liên quan cùng một số doanh nghiệp sử dụng hóa đơn để thu thập tài liệu phục vụ điều tra.

Qua điều tra, khai thác dữ liệu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định các đối tượng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quá trình quản lý, phân tích, kiểm tra để chỉnh sửa các thông số môi trường vượt quy chuẩn thành đạt quy chuẩn hoặc thấp hơn kết quả thực tế.

(Ảnh minh họa: TTXVN)

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng có sự móc nối, phân công thực hiện hành vi vi phạm chặt chẽ, tinh vi. Khi bị phát hiện, một số đối tượng tìm cách tiêu hủy hoặc làm thay đổi tài liệu, chứng cứ điện tử, chứng cứ vật chất và dữ liệu liên quan nhằm che giấu hành vi vi phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu thập, củng cố chứng cứ, khởi tố 5 vụ án, bắt tạm giam 21 bị can về các tội “Giả mạo trong công tác” theo Điều 359 và “Mua bán trái phép hóa đơn” theo Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng, nhân viên của các đơn vị liên quan; cùng một số giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp thuộc lĩnh vực khác bị xác định có hành vi mua bán trái phép hóa đơn để hợp thức hóa chi phí phát sinh.

Vụ án có tính chất phức tạp, hành vi vi phạm kéo dài, liên quan nhiều công đoạn trong quy trình phân tích, quan trắc và phát hành kết quả môi trường. Việc làm sai lệch số liệu có thể che giấu tình trạng ô nhiễm, ảnh hưởng đến tính khách quan của hoạt động kiểm nghiệm, quan trắc, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về môi trường và ảnh hưởng đến quyền lợi cộng đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật./.