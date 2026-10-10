Cán bộ PCCC kịp thời hỗ trợ người bị tai nạn giao thông

Ngày 10/10, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP.HCM (PC07) cho biết, cán bộ, chiến sĩ thuộc đơn vị vừa kịp thời hỗ trợ người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu.

Theo đó, ngày 9/10, khi di chuyển trên Quốc lộ 55, đoạn qua xã Hồ Tràm, TP.HCM, cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 26, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH phát hiện một vụ tai nạn giao thông.

Cán bộ PCCC TP.HCM kịp thời hỗ trợ người bị tai nạn giao thông.

Ngay sau đó, các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, hỗ trợ người bị nạn và đưa đến cơ sở y tế để được chăm sóc, điều trị kịp thời.

Được biết, các cán bộ, chiến sĩ thuộc đơn vị vừa hoàn thành nhiệm vụ tham gia diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Nhà máy khí Nam Côn Sơn.

Dù đang trên đường trở về, cán bộ, chiến sĩ vẫn chủ động hỗ trợ người gặp nạn, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm trong công tác phục vụ nhân dân.

Hành động này góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, đồng thời cho thấy vai trò của lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH không chỉ trong các nhiệm vụ chuyên môn mà còn qua những việc làm thiết thực vì cộng đồng, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an TP.HCM gần gũi, trách nhiệm và sẵn sàng giúp đỡ người dân khi cần thiết.