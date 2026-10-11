Góc biếm họa: Xử lý nghiêm các đối tượng sản xuất thực phẩm không an toàn

Vụ việc nêu trên thêm một lần nữa cho thấy, công tác kiểm dịch và giám sát an toàn thực phẩm còn những lỗ hổng cần khẩn trương khắc phục ngay.

Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, tạo sức răn đe đủ mạnh đối với những hành vi bất chấp pháp luật nhằm trục lợi, cần siết chặt quản lý toàn chuỗi, từ trang trại đến bàn ăn; bắt buộc truy xuất nguồn gốc điện tử đối với thịt và sản phẩm động vật, từng bước xóa bỏ các cơ sở giết mổ không đạt chuẩn, đồng thời phân cấp, quy rõ trách nhiệm của địa phương và nâng mức xử phạt...