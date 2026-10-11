Đổi mới tuyên truyền từ cơ sở: Video 3D bóc xóa quảng cáo rác thu hút người xem

Video AI chống quảng cáo rác của Công an phường Láng

Bản tin 3D "hút" người xem

Mở đầu video dài hơn 2 phút là hình ảnh hai người dẫn chương trình trong sắc phục Công an nhân dân, được thiết kế theo phong cách hoạt hình 3D, với phông nền là trường quay truyền hình. Lời chào "Công an phường Láng kính chào toàn thể nhân dân!" vang lên dõng dạc, lập tức thu hút sự chú ý.

Đoạn phim nhanh chóng đưa người xem vào không gian thực tế với hình ảnh các mảng tường chằng chịt tờ rơi, số điện thoại cho vay nặng lãi, quảng cáo trái phép. Những hình ảnh nhức nhối ở nhiều tuyến phố nay được tái hiện sinh động, lột tả chân thực sự bức xúc của cộng đồng trước vấn nạn làm xấu xí bộ mặt đô thị.

Cách truyền đạt thông tin của video rành mạch, đi thẳng vào vấn đề. Thay vì đọc văn bản chỉ đạo dài dòng, đoạn phim lồng ghép sự xuất hiện của Ban chỉ đạo giải quyết điểm nghẽn, các tổ chức đoàn thể, tổ dân phố, và nòng cốt là lực lượng Công an phường, cùng nhau bóc dỡ từng tờ rơi trên cột điện. Cảnh tượng chung tay từ cơ quan chức năng đến người dân được tạo hình chi tiết, khơi gợi sự đồng thuận.

Thông điệp rõ ràng, chế tài cụ thể

Điểm mạnh của video nằm ở việc minh họa trực quan các chế tài xử phạt. Hành vi vi phạm bị chỉ rõ sẽ xử lý theo Nghị định số 87/2026/NĐ-CP và áp dụng mức tiền phạt theo Nghị quyết số 13/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội. Mức phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng đối với hành vi treo, dán, vẽ quảng cáo trái phép trên cây xanh, cột điện, cùng mức phạt gấp đôi nếu tái phạm, được gom thành một bảng thông tin đồ họa ngắn gọn, dễ nhớ.

Đoạn cuối lồng ghép cảnh báo về những quảng cáo có dấu hiệu lừa đảo, tín dụng đen. Video khuyên người dân không liên hệ, không sử dụng dịch vụ và cung cấp ngay số hotline 0243.5585.959 của Công an phường. Cơ quan chức năng cũng hướng dẫn cặn kẽ cách thức tố giác: dùng điện thoại ghi nhận thời gian, địa điểm, hình ảnh quảng cáo rác để hỗ trợ lực lượng chức năng xác minh, xử lý.

Việc sử dụng công nghệ đồ họa 3D, kết hợp âm thanh, hình ảnh trong công tác tuyên truyền cho thấy sự nhạy bén của lực lượng Công an cơ sở.

Một video hoạt hình trực quan, đi kèm thông điệp sắc bén, dễ dàng đi vào nhận thức của người dân hơn những lời nhắc nhở thuần túy. Khi hình thức truyền tải tiệm cận với thói quen tiếp nhận thông tin hiện đại trên không gian mạng, hiệu quả vận động quần chúng chung tay giữ gìn mỹ quan đô thị lập tức được nâng cao.