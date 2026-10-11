Cựu Phó Giám đốc một doanh nghiệp trục lợi hơn 6 tỷ đồng nhờ hay đi cùng Bí thư Tỉnh ủy

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố bị can Bùi Thanh Bình, cựu Tổng Giám đốc Công ty Việt Trung và 30 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung, Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNS).

Bị can Lê Ngọc Hưng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai. Ảnh: T.X

Đề nghị truy tố cựu Phó Chủ tịch tỉnh

Trong vụ án, bị can Nguyễn Ngọc Khiêm (nguyên Phó Giám đốc Công ty Cáp treo Fansipan Sa Pa) bị đề nghị truy tố tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi.

Bị can Lê Ngọc Hưng (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai), Đỗ Trường Giang (cựu Giám đốc Sở Công thương Lào Cai) bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo Kết luận điều tra và Kết luận điều tra bổ sung, Công ty Việt Trung là công ty có vốn góp của Tổng công ty Thép Việt Nam – doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Bị can Bùi Thanh Bình là một người đại diện vốn Nhà nước tại Công ty Việt Trung.

Quá trình làm việc, bị can Bình đã nhận hơn 53 tỷ đồng để tạo điều kiện cho 16 doanh nghiệp mua quặng sắt giá rẻ, gây thiệt hại cho Nhà nước 434 tỷ đồng.

Sau khi hối lộ bị can Bình, mua được quặng sắt giá rẻ, một số doanh nghiệp gửi văn bản đến tỉnh Lào Cai và Bộ Công thương để xin giấy phép xuất khẩu quặng để thu được lợi nhuận cao hơn so với bán tại thị trường nước.

Từ năm 2015-2020, có 11 doanh nghiệp trong nước được UBND tỉnh Lào Cai có văn bản đề nghị Bộ Công thương cho phép xuất khẩu quặng, cấp tổng hạn ngạch hơn 3 triệu tấn quặng.

Lợi dụng mối quan hệ với cựu Bí thư Tỉnh ủy

Trong đó, Công ty An Bình thỏa thuận với Lê Xuân Định (làm nghề xem phong thủy) nhờ bị can Nguyễn Ngọc Khiêm tác động đến lãnh đạo tỉnh Lào Cai để có văn bản gửi Bộ Công Thương.

Tháng 11/2019, Lê Xuân Định đưa cho Khiêm 100.000 USD. Nhận tiền, Khiêm đến gặp ông Nguyễn Văn Vịnh nhờ hỗ trợ, không biếu tặng gì. Ông Vịnh nói sẽ hỗ trợ Công ty An Bình như các doanh nghiệp theo chủ trương của Chính phủ, Bộ Công Thương.

Sau đó, Khiêm đến gặp Lê Ngọc Hưng, Đỗ Trường Giang và nói đã được ông Vịnh đồng ý chủ trương cho Công ty An Bình xuất khẩu.

Ông Hưng và ông Giang không được ông Vịnh chỉ đạo nhưng biết Khiêm có mối quan hệ thân quen, hay đi cùng ông Vịnh trong các sự kiện của tỉnh nên đã đồng ý. Trước khi ra về, Khiêm đưa cho ông Hưng 100 triệu đồng, đưa cho ông Giang 50 triệu đồng.

CQĐT xác định ngoài Công ty An Bình, Lê Ngọc Hưng, Đỗ Trường Giang, còn nhận tiền từ một số doanh nghiệp khác. Sau đó, chỉ đạo cấp dưới tham mưu để UBND tỉnh có văn bản đề xuất Bộ Công Thương chấp thuận cho doanh nghiệp được xuất khẩu quặng sắt mua của Công ty Việt Trung khi chưa kiểm tra nhu cầu thực tế và điều kiện xuất khẩu, vi phạm quy định pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi nhà nước.

Tổng cộng, ông Hưng đã nhận 355 triệu đồng, ông Giang đã nhận 500 triệu đồng và 2 bị can đã nộp lại toàn bộ số tiền này.

Đối với Nguyễn Ngọc Khiêm, CQĐT xác định bị can đã 3 lần nhận tiền của Lê Xuân Định hơn 4,2 tỷ đồng và 100.000 USD.

Sau đó, Khiêm đã dùng ảnh hưởng của mình (thông qua mối quan hệ với ông Nguyễn Văn Vịnh, khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai) tác động đến Lê Ngọc Hưng, Đỗ Trường Giang.

Bị can Khiêm đưa cho ông Hưng 100 triệu đồng, đưa cho ông Giang 50 triệu đồng. Bản thân Khiêm hưởng lợi 4,1 tỷ đồng và 100.000 USD, tương đương 6,1 tỷ đồng.

Tại CQĐT, bị can Khiêm khai khi trao đổi với ông Lê Ngọc Hưng, Đỗ Trường Giang thì có nói sẽ tác động tới lãnh đạo tỉnh Lào Cai để giúp doanh nghiệp được xuất khẩu nhưng không nói là tác động đến ai, biếu bao nhiêu tiền.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh từng bị xử phạt 4 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong vụ án khai thác trái phép quặng apatit trên địa bàn tỉnh Lào Cai