Biến chứng nguy hiểm sau nhiều năm tiêm filler không rõ nguồn gốc

Trong hai tháng gần đây, Khoa Phẫu thuật Tạo hình và Vi phẫu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 liên tiếp tiếp nhận 5 bệnh nhân bị áp xe vùng mông và ngực. Điểm chung của các trường hợp này là từng tiêm chất làm đầy (filler) không rõ nguồn gốc tại các spa trôi nổi từ 5-10 năm trước.

Khi nhập viện, các bệnh nhân có biểu hiện sưng đau, viêm nhiễm, xuất hiện những ổ áp xe lan rộng tại vùng từng tiêm. Do khoảng thời gian từ khi thực hiện thủ thuật đến lúc phát hiện biến chứng kéo dài nhiều năm, một số người không nghĩ những tổn thương hiện tại có liên quan đến việc tiêm filler trước đây.

Qua khai thác tiền sử, các bác sĩ ghi nhận toàn bộ bệnh nhân đều thực hiện thủ thuật tại những cơ sở spa không rõ nguồn gốc, đồng thời không nắm được thông tin về thành phần, nhà sản xuất hay nguồn gốc của chất làm đầy đã sử dụng. Điều này gây khó khăn cho quá trình xác định nguyên nhân, đánh giá mức độ tổn thương và lựa chọn phương án điều trị phù hợp.

Theo đại diện Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, dù tiêm filler là thủ thuật thẩm mỹ phổ biến, việc đưa vật liệu lạ vào cơ thể vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Biến chứng không chỉ xuất hiện ngay sau tiêm mà còn có thể xảy ra sau nhiều năm, dưới dạng phản ứng viêm, phản ứng dị vật hoặc nhiễm trùng.

Khi áp xe hình thành, người bệnh có thể phải dẫn lưu ổ mủ, lấy bệnh phẩm xét nghiệm và sử dụng kháng sinh. Với những trường hợp tổn thương nghiêm trọng, bác sĩ có thể chỉ định phẫu thuật để nạo vét, loại bỏ mô hoại tử và các vật liệu liên quan. Nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời, tình trạng nhiễm trùng có thể lan rộng, gây tổn thương đáng kể đến da và mô mềm.

Theo khuyến cáo của bác sĩ, những người từng tiêm chất làm đầy cần chú ý các dấu hiệu bất thường tại vùng can thiệp như sưng, nóng, đỏ, đau kéo dài, tụ dịch, chảy mủ, đổi màu da, loét hoặc sốt tái diễn. Khi xuất hiện các biểu hiện này, người bệnh cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám, xác định nguyên nhân và điều trị kịp thời.

Để hạn chế rủi ro, các chuyên gia khuyến cáo người dân chỉ thực hiện tiêm chất làm đầy tại cơ sở y tế được cấp phép, do bác sĩ có chuyên môn thực hiện; không sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Người thực hiện thủ thuật cũng nên lưu giữ thông tin về sản phẩm, thời điểm và vị trí tiêm để cung cấp cho bác sĩ khi cần thiết.

Đặc biệt, khi vùng từng tiêm xuất hiện dấu hiệu bất thường, người bệnh không nên tự chích, nặn ổ viêm hoặc sử dụng thuốc theo kinh nghiệm. Việc tự xử lý có thể khiến tổn thương nặng hơn, làm chậm quá trình điều trị và tăng nguy cơ biến chứng.