Cậu bé người Mông mắc bệnh 'đặc biệt', ông ngoại bán trâu, ăn bánh mì chăm cháu

Tại khoa Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh (Bệnh viện Việt Đức), Phàng A Pàng đang được điều trị sau những biến chứng liên quan đến hậu môn nhân tạo. Đồng hành cùng cậu bé là ông ngoại Giàng A Súa, người vừa bán con trâu duy nhất của gia đình để lấy tiền đưa cháu xuống Hà Nội chữa bệnh.

Cháu ngoại mắc bệnh "đặc biệt"

Ông Súa kể, từ khi mới chào đời, Pàng đã mắc căn bệnh khiến em thường xuyên bị són phân, không thể đại tiện bình thường. Tình trạng này kéo dài hơn 10 năm, ảnh hưởng đến sinh hoạt và cuộc sống hằng ngày của em. Tuy nhiên, do gia đình quá khó khăn, Pàng chưa từng được thăm khám và điều trị đầy đủ.

Tháng 5/2026, trong một đợt khám bệnh từ thiện tại địa phương, bệnh của Pàng mới được phát hiện. Các bác sĩ khuyên gia đình sớm đưa Pàng vào viện can thiệp phẫu thuật để tránh tình trạng bệnh diễn biến nghiêm trọng hơn. Sau đó, em được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai phẫu thuật làm hậu môn nhân tạo.

Theo ông Súa, sau khi trở về nhà, phần hậu môn nhân tạo của Pàng xuất hiện tình trạng sa lồi ra ngoài. Gia đình tiếp tục đưa em đến Bệnh viện Việt Đức.

Những ngày Pàng điều trị ở viện, ông ngoại là người luôn đồng hành cùng cậu

Theo thông tin từ phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức), bệnh nhi Phàng A Pàng (12 tuổi), nhập viện trong tình trạng sa hậu môn nhân tạo. Bệnh nhân đã được phẫu thuật cắt đoạn trực tràng, tạo miệng nối đại tràng với ống hậu môn. Chi phí mỗi lần phẫu thuật dự kiến khoảng 30 triệu đồng. Theo đánh giá của bác sĩ, Pàng có khả năng phải tiếp tục phẫu thuật lần thứ ba.

Ông ngoại bán con trâu duy nhất vẫn không đủ tiền chữa bệnh cho cháu

Ông Súa cho biết, trong lần phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, Pàng may mắn được một hội từ thiện giúp đỡ chi phí điều trị, gia đình chỉ lo trang trải tiền đi lại, ăn uống và sinh hoạt.

Lần này, để có tiền đưa cháu đi viện, ông Súa phải vay mượn từ anh em, họ hàng, đồng thời phải bán con trâu duy nhất, cũng là tài sản có giá trị nhất của gia đình, với giá 15 triệu đồng.

Có được số tiền ít ỏi, ông Súa dành phần lớn để chi trả viện phí và tiền đi lại đưa cháu từ Lào Cai xuống Hà Nội. Ông cố gắng tiết kiệm từng khoản, bởi số tiền bán trâu là nguồn dự phòng gần như duy nhất của gia đình.

“Tôi chẳng dám tiêu gì vì cả nhà cả cửa chỉ còn từng đấy tiền. May sao các bác sĩ thương cháu nên cho cháu dùng nhiều loại thuốc nằm trong danh mục bảo hiểm chi trả. Tính ra chắt chiu lắm rồi cũng gần hết số tiền bán trâu”, ông Súa chia sẻ.

Theo đánh giá của các bác sĩ, Pàng có khả năng phải tiếp tục phẫu thuật lần thứ ba. Tuy nhiên, số tiền gia đình dành dụm cho Pàng điều trị đang ngày một cạn dần

Khi số tiền trong túi ông Súa gần cạn, chị Giàng Thị Chà (mẹ của Pàng), đang làm thuê tại Đắk Lắk, gom góp được 4 triệu đồng gửi ra cho ông Súa để ông lo chữa bệnh cho con trai.

Biết con gái phải vất vả mới dành dụm được khoản tiền ấy, ông Súa càng cố gắng chi tiêu dè sẻn, giữ lại số tiền còn lại để phòng những khoản phát sinh trong quá trình điều trị.

Bố mẹ Pàng đã ly hôn từ lâu. Chị Chà đưa con về nương nhờ bố mẹ đẻ tại thôn Sáng Pao, xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào Cai. Gia đình ông bà Súa thuộc diện hộ nghèo của địa phương, nguồn sống chủ yếu dựa vào ruộng nương.

Để có tiền trang trải cuộc sống và lo cho con, chị Chà phải rời quê, vào Đắk Lắk làm thuê tại các nương cà phê. Công việc vất vả, xa nhà khiến chị ít có điều kiện về thăm con. Pàng lớn lên trong sự chăm sóc của ông bà ngoại, trong khi căn bệnh kéo dài nhiều năm chưa được điều trị đến nơi đến chốn.

Nay Pàng phải trải qua nhiều lần phẫu thuật, gánh nặng chữa bệnh dồn lên vai ông Súa. Những khoản tiền dành dụm từ việc bán trâu và số tiền con gái gửi về đang dần cạn, trong khi Pàng có thể còn phải tiếp tục phẫu thuật.

Gia đình ông Giàng A Súa thuộc diện hộ nghèo ở địa phương

Trước mắt, ông Súa vẫn cố gắng dành phần ăn đầy đủ hơn cho cháu, còn mình ăn bánh mì để tiết kiệm tiền. Với gia đình thuộc diện hộ nghèo, chi phí điều trị tiếp tục là trở ngại lớn trên hành trình chữa bệnh cho cậu bé 12 tuổi. Lúc này cậu bé Pàng rất cần vòng tay chia sẻ từ cộng đồng.

Bạn đọc giúp đỡ em Phàng A Pàng có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank.

Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.274 (em Phàng A Pàng)

Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến ông Giàng A Súa (ông ngoại của Pàng) theo địa chỉ: Thôn Sáng Pao, xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào Cai.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo của ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý