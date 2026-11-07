Điểm đầu tư chiến lược

Nhà đầu tư, doanh nghiệp khảo sát, tìm hiểu dự án Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng khoáng nóng hồ Hồng Khếnh, xã Thanh Nưa. Ảnh: Nhật Oanh

Điện Biên có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh, mảnh đất mang biểu tượng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” cùng nhiều lợi thế phát triển kinh tế, du lịch. Từ xuất phát điểm đó, Điện Biên xác định thu hút đầu tư vào lĩnh vực có lợi thế như phát triển du lịch, nông nghiệp, công nghiệp năng lượng, kinh tế cửa khẩu và logistics, mở ra không gian phát triển mới. Hội nghị xúc tiến đầu tư tổ chức tháng 5/2026 với chủ đề “Điện Biên - Điểm đến chiến lược cho đầu tư”, tỉnh đã trao 12 quyết định chấp thuận nhà đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 48.320 tỷ đồng. Nhiều tập đoàn, doanh nghiệp, nhà đầu tư đã trao đổi, đề xuất những giải pháp để tỉnh thực hiện nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh và thu hút đầu tư vào địa bàn.

Một số tập đoàn kinh tế như VinGroup, Sun Group đã tổ chức động thổ dự án đầu tư tại Điện Biên ngay từ tháng 5/2026. Tập đoàn BRG thể hiện mong muốn nghiên cứu cơ hội đầu tư phù hợp lĩnh vực du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí chất lượng cao. Trong khi đó, Hiệp hội Mắc ca Việt Nam cho rằng Điện Biên hoàn toàn có thể trở thành “thủ phủ mắc ca” của Việt Nam bởi địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi phát triển mắc ca với địa hình cao nguyên xen núi, độ cao trung bình từ 600 - 1.200m, khí hậu mát, biên độ nhiệt ngày đêm lớn, quỹ đất đồi, đất lâm nghiệp tương đối lớn. Thực tế, lợi thế cạnh tranh lớn nhất của Điện Biên là quỹ đất rộng, nguồn lao động dồi dào, vùng nông sản quy mô lớn với hơn 20.900ha cà phê cùng gần 19.500ha mắc ca. Thông qua khảo sát thực tế, nhiều nhà đầu tư nhận thấy Điện Biên có tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, vùng nguyên liệu và năng lượng tái tạo song phải tháo gỡ khó khăn về logistics để khai thác hiệu quả lợi thế, thu hút doanh nghiệp hợp tác, đầu tư.

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư quốc tế được tỉnh Điện Biên phối hợp với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và tỉnh Luông Pha Băng (Lào) tổ chức tháng 10/2026, tỉnh Điện Biên đã trao 20 quyết định chấp thuận nhà đầu tư với tổng vốn khoảng 7.500 tỷ đồng, mở ra cơ hội huy động thêm nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội. Khảo sát tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp tục quan tâm lĩnh vực phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp, logistics, chế biến nông sản và dịch vụ du lịch. Vùng nguyên liệu cà phê Arabica, mắc ca, dược liệu được doanh nghiệp quan tâm, tìm hiểu đầu tư chế biến sâu, nâng chất lượng nông sản, mở rộng thị trường tiêu thụ. Khu công nghiệp Thanh An, cụm công nghiệp Thanh Yên, khu kinh tế cửa khẩu Tây Trang là những địa điểm được doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm hiểu, định hướng phát triển, tăng cường kết nối giao thương giữa Điện Biên với các địa phương trong nước và khu vực.

Với vị trí địa lý biên giới, Điện Biên có lợi thế kết nối giao thương với Lào và Trung Quốc. Việc nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên Phủ, khởi công tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang giúp Điện Biên có thêm điều kiện mở rộng giao thương, phát triển thị trường tiêu thụ nông sản. Trong bối cảnh cạnh tranh thương mại dựa vào tiêu chuẩn, thương hiệu và chuỗi cung ứng, Điện Biên cần phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn, chế biến, xây dựng thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả thương mại biên giới. Đặc biệt, 3 dự án điện gió có tổng vốn đăng ký 14.005 tỷ đồng đánh dấu bước tiến mới trong thu hút đầu tư nước ngoài tại Điện Biên, mở ra triển vọng khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo, bổ sung nguồn lực phát triển kinh tế và tạo động lực tăng trưởng mới.

Định hướng đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh thu hút đầu tư khai thác tiềm năng du lịch lịch sử, bản sắc văn hóa. Các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam, Trung Quốc, Lào ký kết biên bản ghi nhớ, tăng cường liên kết du lịch lịch sử văn hóa, sinh thái và nghỉ dưỡng; kết nối tour, tuyến du lịch xuyên biên giới Điện Biên - Vân Nam - Luông Pha Băng.

“Tinh thần Điện Biên Phủ năm xưa thắp lên trong thời bình như một mệnh lệnh phát triển” là thông điệp xuyên suốt của Điện Biên qua hai hội nghị xúc tiến đầu tư. Doanh nghiệp, nhà đầu tư đến với Điện Biên bằng tinh thần “đã nói là làm, đã cam kết là thực hiện”, cùng địa phương chia sẻ lợi ích, giải quyết sinh kế cho nhân dân. Thể hiện điểm đầu tư chiến lược, Điện Biên cam kết xây dựng môi trường đầu tư “Thông thoáng - Minh bạch - An toàn - Bình đẳng”; thực hiện cơ chế “luồng xanh”, đẩy mạnh cải cách hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; công khai, minh bạch thông tin quy hoạch, danh mục dự án kêu gọi đầu tư; đồng hành và hỗ trợ tối đa nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai dự án.

Với khát vọng phát triển, từ vùng đất lịch sử Điện Biên từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, doanh nghiệp và du khách trong kỷ nguyên phát triển mới.