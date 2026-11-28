Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ Mỹ (OCC) cho biết United Fidelity Bank không còn khả năng chi trả các nghĩa vụ nợ. Cơ quan này đã bàn giao quyền kiểm soát ngân hàng cho Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Mỹ (FDIC) để xử lý thanh lý. Thông qua quy trình đấu thầu cạnh tranh, ngân hàng First Citizens Bank (công ty con của tập đoàn tài chính First Citizens BancShares có trụ sở tại bang North Carolina) đã đạt thỏa thuận mua lại toàn bộ danh mục khoản vay cùng phần lớn tiền gửi và tài sản của ngân hàng bị đóng cửa.

Tính đến ngày 30/9, thương vụ chuyển giao này bao gồm khối tài sản trị giá 5,9 tỷ USD, lượng tiền gửi 4,5 tỷ USD và 3,1 tỷ USD dư nợ cho vay của United Fidelity Bank. Theo thống kê từ FDIC, đây là vụ phá sản ngân hàng lớn nhất tại Mỹ kể từ sau sự sụp đổ của ngân hàng Republic Bank có trụ sở tại Philadelphia vào tháng 4/2024 với quy mô tài sản 6 tỷ USD.

FDIC ước tính vụ sụp đổ của United Fidelity Bank sẽ tiêu tốn của Quỹ Bảo hiểm Tiền gửi (DIF) liên bang khoảng 1,83 tỷ USD. Trong khi đó, hồ sơ trúng thầu của First Citizens Bank cho hay họ sẽ nhận tài sản của United Fidelity với mức chiết khấu khoảng 2,6 tỷ USD so với giá trị sổ sách và không trả thêm khoản tiền nào để tiếp nhận số tiền gửi.

Theo thỏa thuận, toàn bộ người gửi tiền tại United Fidelity Bank sẽ tự động trở thành khách hàng của First Citizens Bank, qua đó giữ nguyên toàn bộ số dư cũng như quyền lợi bảo hiểm tiền gửi mà không bị gián đoạn giao dịch. First Citizens Bank sẽ tiếp quản hệ thống 20 chi nhánh của United Fidelity tại các bang Indiana, Illinois, Colorado, Florida và 2 chi nhánh tại Quần đảo Virgin thuộc Mỹ, cùng các công ty con bao gồm đơn vị phát triển bất động sản Pedcor Homes.