Bộ máy tinh gọn, bám sát vị trí việc làm đã được phê duyệt

Quy định số 232-QĐ/TW quy định cụ thể trách nhiệm, quyền hạn, nguyên tắc tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh uỷ, thành uỷ (sau đây gọi tắt là tỉnh ủy) và mối quan hệ công tác với các cơ quan, đơn vị.

Cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy trong Quy định này, gồm:Văn phòng, ban tổ chức, cơ quan ủy ban kiểm tra, ban tuyên giáo, ban nội chính.

Về nguyên tắc tổ chức:

1. Bảo đảm tham mưu, giúp việc, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của tỉnh ủy, trực tiếp là ban thường vụ tỉnh ủy, thường trực tỉnh ủy; bảo đảm phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; không chồng chéo, trùng lặp giữa các cơ quan; một cơ quan thực hiện nhiều việc, một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính.

2. Bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động; không nhất thiết cơ quan tham mưu, giúp việc ở Trung ương có vụ, cục hoặc đơn vị nào thì ở cấp tỉnh cũng có tổ chức tương ứng.

3. Việc thành lập các đầu mối bên trong (phòng và tương đương) thuộc các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy được xem xét, quyết định thành lập trên cơ sở và một số điều kiện sau:

- Chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu công việc của cơ quan.

- Tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao.

- Có tối thiểu 5 người mới được thành lập một đầu mối.

4. Tổng số lượng cấp phó của các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy (gọi chung cấp phó) có không quá 16 người; Thành ủy Hà Nội và Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh có không quá 22 người.

Số lượng phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy thực hiện theo quy định hiện hành của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng và được tính trong tổng số lượng cấp phó nêu trên.

Ban thường vụ tỉnh ủy căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương xem xét, quyết định số lượng cấp phó cụ thể của từng cơ quan, bảo đảm tổng số lượng cấp phó của các cơ quan không vượt quá mức quy định.

5.Tổng số lượng cấp phó của các phòng thuộc cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy được xác định theo quy mô số lượng biên chế của từng phòng, cụ thể: Phòng có 5 người được bố trí 1 phó trưởng phòng; phòng có từ 6 người đến dưới 10 người được bố trí 2 phó trưởng phòng; phòng có từ 10 người trở lên được bố trí 3 phó trưởng phòng.

Lãnh đạo cơ quan căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và phân cấp quản lý cán bộ xem xét, quyết định số lượng phó trưởng phòng cụ thể của từng phòng, bảo đảm tổng số lượng phó trưởng phòng không vượt quá tổng số lượng được phép bố trí của cơ quan.

6. Số lượng cấp phó của các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy và phó trưởng phòng thuộc các cơ quan (tại các tỉnh, thành phố thực hiện sáp nhập, hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh và tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An) có thể bố trí cao hơn mức quy định tại Khoản 4, Khoản 5 nêu trên trong thời gian chuyển tiếp; thực hiện lộ trình sắp xếp, giảm dần, bảo đảm đến hết năm 2030, số lượng cấp phó được bố trí theo đúng quy định.

Trong thời gian thực hiện lộ trình, trường hợp tổng số lượng cấp phó còn cao hơn mức quy định tại Khoản 4, Khoản 5 nêu trên, khi có cấp phó của cơ quan, phó trưởng phòng nghỉ hưu, chuyển công tác hoặc thôi giữ chức vụ vì lý do khác thì không kiện toàn, bổ sung thay thế. Ban thường vụ tỉnh ủy căn cứ yêu cầu nhiệm vụ xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm về việc bố trí, điều chỉnh số lượng cấp phó của từng cơ quan trong phạm vi tổng số lượng cấp phó còn lại sau mỗi lần giảm.

7. Biên chế của các cơ quan tham mưu, giúp việc do ban thường vụ tỉnh ủy xem xét, quyết định trên cơ sở tổng biên chế được cấp có thẩm quyền giao và không vượt quá tổng số biên chế hiện có của các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy khi thực hiện sáp nhập, hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh. Việc bố trí, quản lý và sử dụng biên chế phải bảo đảm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của mỗi cơ quan theo Quy định này; bám sát yêu cầu, cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức, tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm đã được phê duyệt; tăng cường phân công kiêm nhiệm một số chức danh; thực hiện nghiêm chủ trương tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động theo quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Số biên chế tăng do sáp nhập, hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh phải được rà soát, sắp xếp, giảm dần trên cơ sở vị trí việc làm và theo lộ trình, quy định của cấp có thẩm quyền về giao và quản lý biên chế.

Chủ trì, phối hợp thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao

Quy định 232-QĐ/TW nêu rõ, cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh uỷ, thành uỷ gồm Văn phòng, Ban tổ chức, Cơ quan uỷ ban kiểm tra, Ban tuyên giáo, Ban Nội chính. Các cơ quan này chịu trách nhiệm trước tỉnh uỷ, ban thường vụ tỉnh uỷ, thường trực tỉnh uỷ về chất lượng, hiệu quả, kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tham mưu, đề xuất và thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng dự báo, nhận diện từ sớm, từ xa, từ gốc những vấn đề mới, phức tạp trong lĩnh vực được phân công; tham mưu, đề xuất chủ trương, giải pháp có tính chiến lược; báo cáo, đề xuất phương án xử lý đối với các nội dung vượt thẩm quyền hoặc còn có ý kiến khác nhau giữa các cơ quan; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện những nhiệm vụ có tính chất liên ngành; thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm và thẩm quyền của chủ thể kiểm tra, giám sát; bảo vệ cán bộ dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung…

Về nhiệm vụ, quyền hạn, quy định nêu rõ các nhiệm vụ cụ thể về nghiên cứu, đề xuất và thực hiện; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát; thẩm định, thẩm tra; công tác phối hợp và một số nhiệm vụ khác do ban thường vụ tỉnh uỷ, thường trực tỉnh uỷ giao.

Về tổ chức bộ máy, Quy định nêu rõ Văn phòng có không quá 5 phòng, Ban tổ chức có không quá 4 phòng, Cơ quan uỷ ban kiểm tra có không quá 4 phòng, Ban tuyên giáo có không quá 5 phòng, Ban nội chính có không quá 4 phòng. Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy Hà Nội và Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh được tăng thêm 1 phòng so với số lượng trên.

Quy định nêu rõ mối quan hệ công tác giữa các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh uỷ với tỉnh uỷ, ban thường vụ tỉnh uỷ, thường trực tỉnh uỷ và các cơ quan tham mưu, giúp việc ở Trung ương; các cấp uỷ trực thuộc tỉnh uỷ; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; thường trực hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân tỉnh; các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp uỷ trực thuộc tỉnh uỷ.

Quy định số 232-QĐ/TW có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/11/2026, thay thế Quy định số 329-QĐ/TW, ngày 13/6/2025 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh uỷ, thành uỷ.

Quy định số 232-QĐ/TW ngày 25/11/2026 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương.