Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm việc với lãnh đạo Thành phố Hải Phòng về một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số - Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả phát triển kinh tế - xã hội mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng đã đạt được, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động, tác động bất lợi đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, các chỉ số tăng trưởng kinh tế vẫn đạt ở mức cao, ổn định và bền vững, nhất là việc duy trì tăng trưởng hai con số trong nhiều năm liên tiếp.

Những kết quả này tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hải Phòng là trung tâm công nghiệp, thương mại, cảng biển và logistics quan trọng của cả nước, đồng thời cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư, kinh doanh của Thành phố.

Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đã đề ra, Phó Thủ tướng lưu ý thành phố Hải Phòng chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Tiếp tục quán triệt, triển khai đồng bộ Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Kết luận số 18-KL/TW Hội nghị Trung ương 2 về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công, vay, trả nợ công giai đoạn 2026-2030, Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển; các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 312/NQ-CP ngày 05/10/2026 và Nghị quyết số 353/NQ-CP ngày 06/11/2026 của Chính phủ; tận dụng tối đa các cơ hội, phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các mục tiêu năm 2026, tạo đà bứt phá trong những năm tiếp theo.

Quyết liệt thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, kịp thời tháo gỡ khó khăn những chỉ tiêu còn thấp, những lĩnh vực còn dư địa phát triển. Đặc biệt, quan tâm chất lượng và hiệu quả đầu tư, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, phát huy vai trò của đầu tư công trong thúc đẩy tăng trưởng.

Phát triển kinh tế không chỉ chú trọng quy mô, tốc độ mà đi sâu vào chất lượng tăng trưởng. Cùng với yêu cầu tăng trưởng, Thành phố cần quan tâm đến chất lượng phát triển, bao gồm chất lượng sản xuất, kinh doanh, chất lượng dịch vụ, chất lượng tăng trưởng và chất lượng cuộc sống của người dân. Tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với nâng cao thu nhập và thực hiện tốt hơn các chính sách an sinh xã hội cho người dân.

Tăng cường kiểm soát lạm phát, quản lý giá cả, bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, nhất là xăng dầu phục vụ sản xuất và tiêu dùng. Các ngành cần có giải pháp kiểm soát giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước quản lý; tiếp tục triển khai các chương trình kết nối cung cầu, khuyến mại, đưa hàng Việt vào hệ thống phân phối, hỗ trợ tiêu thụ nông sản của Thành phố. Đồng thời, phát triển thương mại gắn với hạ tầng bán lẻ, chợ, dịch vụ giao nhận, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Xây dựng chiến lược phát triển tổng thể, cơ chế phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu thương mại tự do

Tiếp tục thu hút có chọn lọc các dự án công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ; chú trọng hiệu quả sử dụng đất, năng lượng, gắn phát triển nhanh với tăng trưởng xanh, bền vững và bảo vệ môi trường. Ưu tiên các dự án chiến lược trong những lĩnh vực Thành phố có lợi thế và phù hợp với xu hướng phát triển như bán dẫn, điện tử, cơ khí chính xác, ô tô điện, năng lượng sạch và logistics… Đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, gắn với phát triển nhà ở công nhân, bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho người lao động.

Xây dựng chiến lược phát triển tổng thể và cơ chế phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu thương mại tự do; phân định rõ chức năng, ngành nghề, định hướng ưu tiên và lợi thế của từng khu vực. Các khu vực phải có sự liên kết, hỗ trợ lẫn nhau, không trùng lặp chức năng, không cạnh tranh nội bộ, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí.

Thúc đẩy xuất khẩu, nâng cao hiệu quả khai thác các hiệp định thương mại tự do. Rà soát từng nhóm hàng, thị trường và doanh nghiệp có kim ngạch lớn để xác định nguyên nhân xuất khẩu tăng chậm hơn mức chung của cả nước. Chú trọng khai thác các thị trường mới, phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới và các kênh phân phối trực tiếp. Hướng dẫn doanh nghiệp đáp ứng quy định về xuất xứ hàng hóa, tiêu chuẩn kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc; chủ động phòng ngừa rủi ro về phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ.

Phát huy vai trò trung tâm logistics, gắn kết các không gian phát triển, khai thác đồng bộ hệ thống cảng biển, khu công nghiệp và khu thương mại tự do, mở rộng không gian tăng trưởng mới. Hải Phòng cần từng bước chuyển từ điểm trung chuyển hàng hóa thành trung tâm tạo lập và phân phối giá trị trong chuỗi cung ứng, đồng thời đẩy mạnh liên kết với Hà Nội, Quảng Ninh và các địa phương trên các hành lang kinh tế.

Chuyển những lợi thế về sản xuất, cảng biển và thu hút đầu tư thành sự kết nối thực chất giữa các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp logistics và các chủ thể tham gia chuỗi cung ứng. Quan tâm nâng cao giá trị gia tăng của doanh nghiệp Việt Nam trong các chuỗi giá trị, tăng khả năng tự chủ về nguyên liệu, công nghệ và kỹ thuật.

Đặc biệt, đối với hệ thống cảng biển, chú trọng kết nối hạ tầng giao thông, những loại hàng hóa có thể vận chuyển bằng đường thủy cần phát huy tối đa phương thức giao thông đường thủy nội địa, qua đó giảm áp lực lên hệ thống giao thông đường bộ.

Thành phố phối hợp chặt chẽ với các đơn vị điện lực, thường xuyên cập nhật nhu cầu phụ tải, nhất là tại các khu công nghiệp và dự án lớn, bảo đảm cung ứng điện ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Đẩy mạnh sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; làm rõ khả năng tiếp cận vốn, nguồn nhiên liệu, phương án đấu nối và tiến độ thực hiện các dự án nguồn điện trước khi đề xuất triển khai. Thúc đẩy tiết kiệm điện, điều chỉnh phụ tải và phát triển các nguồn điện tự sản xuất, tự tiêu thụ tại những nơi có điều kiện theo quy định, góp phần giảm áp lực lên hệ thống điện.