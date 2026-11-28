Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai và Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải Trần Huy Hùng tại buổi làm việc

Buổi làm việc có sự tham dự của Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải Trần Huy Hùng, tập trung trao đổi về tình hình thị trường, định hướng hợp tác và giải pháp tăng cường thu hút khách Trung Quốc đến Việt Nam.

Hoa Đông - thị trường giàu tiềm năng cần được tiếp cận sâu hơn

Cuộc gặp diễn ra trong thời điểm thị trường du lịch Trung Quốc đang có những thay đổi đáng kể về hành vi tiêu dùng, lựa chọn điểm đến và phương thức đặt dịch vụ.

Với quy mô dân số lớn, năng lực chi tiêu đáng kể và nhu cầu du lịch quốc tế đa dạng, Trung Quốc tiếp tục là thị trường có ý nghĩa quan trọng đối với du lịch Việt Nam.

Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả thị trường này, hoạt động xúc tiến cần đi sâu vào từng khu vực, từng nhóm khách và những nhu cầu cụ thể, thay cho cách tiếp cận chung trên phạm vi toàn quốc.

Theo Tổng Lãnh sự Trần Huy Hùng, khu vực Thượng Hải, Chiết Giang và Giang Tô có quy mô dân số khoảng 176 triệu người, tiềm lực kinh tế mạnh, quan hệ giao thương với Việt Nam sôi động và nhu cầu du lịch quốc tế đáng kể.

Qua thông tin nắm bắt từ doanh nghiệp và các nền tảng du lịch, Thượng Hải hiện là một trong những địa phương có lượng khách đặt tour, sản phẩm du lịch Việt Nam lớn trên các nền tảng trực tuyến.

Đây là khu vực có nhiều điều kiện thuận lợi để Việt Nam mở rộng hoạt động tiếp thị và kết nối thị trường. Tuy nhiên, quy mô dân số hay sức mua mới chỉ phản ánh một phần tiềm năng.

Khả năng chuyển hóa nhu cầu thành lượng khách thực tế phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm, khả năng tiếp cận thông tin, mức độ thuận tiện của hành trình và năng lực phân phối của doanh nghiệp hai nước.

Một tín hiệu tích cực là kết nối hàng không giữa Thượng Hải, Chiết Giang, Giang Tô (khu vực Hoa Đông) với Việt Nam hiện đạt khoảng 34 chuyến bay mỗi ngày, tính cả hai chiều.

Đường bay Hàng Châu - Hà Nội do Vietnam Airlines khai thác với tần suất 4 chuyến mỗi tuần cũng đã đi vào hoạt động, mở rộng thêm khả năng tiếp cận thị trường Hoa Đông.

Mạng lưới hàng không thuận lợi tạo điều kiện để các doanh nghiệp xây dựng tour tuyến linh hoạt, phát triển những chương trình du lịch ngắn ngày hoặc lưu trú dài ngày, đồng thời mở rộng kết nối giữa các điểm đến.

Đây cũng là tiền đề để những địa phương chưa có lượng khách Trung Quốc lớn tiếp cận trực tiếp thị trường, giảm sự phụ thuộc vào các cửa ngõ truyền thống.

Dù vậy, Tổng Lãnh sự Trần Huy Hùng nhận định lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam trong những năm gần đây chưa phục hồi tương xứng với tiềm năng. Xu hướng du lịch nội địa tại Trung Quốc tiếp tục phát triển mạnh, trong khi tình hình kinh tế và các yếu tố liên quan đến nhu cầu, điều kiện du lịch nước ngoài cũng có nhiều thay đổi.

Thực tế này đòi hỏi Việt Nam phải nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến, chú trọng những phân khúc có khả năng chi tiêu tốt và tăng cường liên kết giữa các địa phương để hình thành những chương trình du lịch có sức hấp dẫn.

Kết nối điểm đến đến và xây dựng hệ sinh thái sản phẩm

Một trong những vấn đề được trao đổi tại buổi làm việc là yêu cầu nghiên cứu sâu hơn thị hiếu của khách Trung Quốc, đặc biệt là nhóm khách có mức sống cao tại Thượng Hải và các tỉnh lân cận.

Theo chia sẻ của Tổng Lãnh sự Trần Huy Hùng, du khách Trung Quốc có xu hướng quan tâm đến những điểm đến có khí hậu ấm áp, nghỉ dưỡng biển, trải nghiệm ẩm thực và mua sắm.

Với nhóm khách có điều kiện kinh tế, chất lượng dịch vụ, tính minh bạch về chi phí và sự thuận tiện trong lịch trình có ý nghĩa quan trọng đối với quyết định lựa chọn điểm đến.

Đây là những gợi mở thiết thực cho quá trình phát triển sản phẩm du lịch Việt Nam. Lợi thế về biển, khí hậu, cảnh quan, di sản và ẩm thực cần được tổ chức thành những trải nghiệm có tính liên kết, đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng nhóm khách.

Một chương trình nghỉ dưỡng biển có thể kết hợp chăm sóc sức khỏe, trải nghiệm ẩm thực địa phương, tham quan di sản và mua sắm; các tuyến du lịch văn hóa có thể mở rộng thêm hoạt động giải trí, khám phá đời sống bản địa và trải nghiệm dịch vụ cao cấp.

Đối với khu vực miền Trung, Tổng Lãnh sự đề xuất tăng cường phối hợp giữa các địa phương, xây dựng những hành trình kết nối Huế, Đà Nẵng, Hội An và các điểm đến lân cận.

Việc kết hợp nhiều phương thức vận chuyển, trong đó có các tuyến tàu hỏa chất lượng cao, có thể tạo thêm trải nghiệm khác biệt, giúp du khách khám phá nhiều điểm đến trong cùng một chuyến đi.

Đề xuất này gợi mở một hướng phát triển có ý nghĩa đối với du lịch liên vùng. Thay vì mỗi địa phương xây dựng sản phẩm và xúc tiến độc lập, việc phối hợp hình thành các tuyến du lịch chung sẽ giúp kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu và phân bổ nguồn khách rộng hơn.

Mỗi điểm đến cần xác định rõ thế mạnh riêng, đồng thời bổ trợ cho sản phẩm của địa phương khác để tạo nên một hệ sinh thái trải nghiệm hoàn chỉnh.

Với nhóm khách có khả năng chi tiêu cao, chất lượng cần được thể hiện xuyên suốt trong toàn bộ trải nghiệm, từ khâu tư vấn, đặt dịch vụ, vận chuyển, lưu trú đến các hoạt động tham quan, giải trí.

Chi phí minh bạch, dịch vụ ổn định, nhân lực có khả năng giao tiếp và am hiểu văn hóa thị trường sẽ góp phần tạo dựng niềm tin, thúc đẩy khách quay trở lại và giới thiệu điểm đến.

Nền tảng số mở rộng cánh cửa tiếp cận khách Trung Quốc

Một nội dung có ý nghĩa đặc biệt tại buổi làm việc là khả năng hợp tác với các nền tảng du lịch số lớn của Trung Quốc, trong đó có Fliggy thuộc hệ sinh thái Alibaba.

Theo thông tin Tổng Lãnh sự quán trao đổi, Fliggy sở hữu hệ sinh thái khách hàng quy mô lớn, với khoảng 1 tỉ hội viên và 380 triệu hội viên hoạt động trực tuyến hằng ngày. Nền tảng này hiện đã kinh doanh, phân phối các sản phẩm du lịch Việt Nam, bao gồm vé máy bay và dịch vụ du lịch tại một số điểm đến như Hà Nội, TP.HCM và Nha Trang.

Đại diện Fliggy cũng bày tỏ mong muốn sang Việt Nam làm việc với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam để trao đổi khả năng hợp tác quảng bá, phân phối sản phẩm và kết nối với các doanh nghiệp lữ hành trong nước.

Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Hoa Mai hoan nghênh đề xuất này, đồng thời cho biết Cục sẵn sàng phối hợp thu xếp chương trình làm việc, kết nối với các địa phương để doanh nghiệp khảo sát, trải nghiệm sản phẩm thực tế. Trên cơ sở đó, hai bên có thể nghiên cứu những chương trình xúc tiến và truyền thông số phù hợp, hướng tới tổ chức hoạt động kết nối trong thời gian tới.

Cơ hội hợp tác với Fliggy cho thấy vai trò ngày càng lớn của các nền tảng số trong hoạt động kinh doanh du lịch quốc tế. Với thị trường Trung Quốc, việc hiện diện trên các kênh phân phối quen thuộc của người tiêu dùng bản địa có thể giúp sản phẩm Việt Nam tiếp cận khách hàng trực tiếp hơn, rút ngắn khoảng cách giữa quảng bá và quyết định mua dịch vụ.

Tuy nhiên, hiện diện trên nền tảng số mới là điều kiện ban đầu. Để khai thác hiệu quả hệ sinh thái này, doanh nghiệp Việt Nam cần chuẩn hóa dữ liệu sản phẩm, hình ảnh, giá bán, điều kiện dịch vụ và chính sách hỗ trợ khách hàng. Các sản phẩm cần được thiết kế phù hợp với thói quen tìm kiếm, so sánh và đặt dịch vụ trực tuyến của người Trung Quốc.

Về dài hạn, hợp tác với các nền tảng số có thể mở ra khả năng tiếp cận dữ liệu thị trường, nhận diện xu hướng tiêu dùng và điều chỉnh sản phẩm theo nhu cầu thực tế. Khi hoạt động xúc tiến được kết nối với hệ thống phân phối, hiệu quả quảng bá sẽ có cơ hội chuyển hóa thành giao dịch, doanh thu và dòng khách cụ thể.

Cùng với quảng bá trên nền tảng số, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng đề nghị Tổng Lãnh sự quán tiếp tục hỗ trợ cung cấp thông tin về kinh tế, xã hội, đặc điểm thị trường và nhu cầu du lịch của người dân Thượng Hải, Chiết Giang, Giang Tô nói riêng và Trung Quốc nói chung.

Việc nắm bắt sâu hơn thị hiếu của nhóm khách có mức sống cao sẽ giúp ngành du lịch lựa chọn sản phẩm, thông điệp và phương thức tiếp thị phù hợp.

Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Hoa Mai cho biết Việt Nam sẵn sàng tăng cường phối hợp với doanh nghiệp Trung Quốc trong xây dựng các chương trình đón khách đoàn quy mô lớn, có thời gian lưu trú dài và bảo đảm chất lượng dịch vụ.

Việc kết nối trực tiếp giữa cơ quan quản lý, địa phương và doanh nghiệp hai nước sẽ góp phần tháo gỡ những khó khăn trong quá trình tổ chức tour, đồng thời nâng cao sức hấp dẫn và độ tin cậy của điểm đến Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Hoa Mai cũng thông tin về những định hướng, chính sách mới của Việt Nam nhằm tạo động lực cho phát triển du lịch, trong đó tập trung đổi mới hoạt động xúc tiến, quảng bá, hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Đối với thị trường Trung Quốc, Việt Nam đang thúc đẩy triển khai các chính sách tạo thuận lợi về thị thực, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan liên quan nhằm mở rộng cơ hội trao đổi khách hai chiều.

Ngành Du lịch cũng chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp tham gia đón khách, hướng tới đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường, đặc biệt là phân khúc khách có khả năng chi tiêu cao và lưu trú dài ngày.

Trong cuộc cạnh tranh thu hút khách quốc tế, lợi thế của Việt Nam cần được chuyển hóa thành những trải nghiệm có chất lượng, dịch vụ đáng tin cậy và sản phẩm có khả năng tạo doanh thu bền vững.

Khi các mắt xích từ quảng bá, phân phối, vận chuyển đến cung ứng dịch vụ được kết nối đồng bộ, tiềm năng của thị trường Hoa Đông sẽ có thêm cơ hội trở thành nguồn tăng trưởng thực chất cho du lịch Việt Nam.