Các doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp Tân Hội ứng dụng công nghệ, duy trì hoạt động sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN

Ngày 2/12, tại Hà Nội, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) chủ trì, phối hợp với Cục Công nghiệp, Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), Cơ quan Xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) cùng các đơn vị liên quan sẽ tổ chức Hội thảo “Xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp”.

Trong bối cảnh dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đang có sự dịch chuyển mạnh mẽ, Hội thảo được tổ chức nhằm tạo diễn đàn kết nối, thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa các địa phương, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và doanh nghiệp Việt Nam với các nhà đầu tư, doanh nghiệp FDI; qua đó hỗ trợ thu hút nguồn lực đầu tư phục vụ phát triển công nghiệp, nâng cao năng lực sản xuất và tăng cường khả năng tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đặc biệt, hội thảo dự kiến có sự tham dự của đại diện các cơ quan ngoại giao (lãnh đạo Đại sứ quán một số quốc gia tại Việt Nam), các tổ chức quốc tế: Hiệp hội Các doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc tại Việt Nam (KBIZ), Hiệp hội Doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam (SINGCHAM), các diễn giả đến từ Hàn Quốc cùng đông đảo doanh nghiệp nước ngoài.

Đây là cơ hội để các địa phương, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và doanh nghiệp trong nước giới thiệu tiềm năng, lợi thế, nhu cầu hợp tác đầu tư; đồng thời trao đổi thông tin, kết nối trực tiếp với các đối tác quốc tế, doanh nghiệp FDI, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư và tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất, chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo Cục Xúc tiến thương mại, chương trình sẽ tập trung giới thiệu bức tranh toàn cảnh về môi trường đầu tư, kinh doanh, các chính sách ưu đãi thu hút đầu tư cũng như định hướng phát triển ngành công nghiệp Việt Nam trong giai đoạn mới. Điểm nhấn của sự kiện là phiên trao đổi trực tiếp giữa các nhà đầu tư nước ngoài với đại diện cơ quan quản lý nhà nước, các hiệp hội ngành hàng, ban quản lý khu công nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp.

Bên cạnh việc cung cấp thông tin vĩ mô, hội thảo đi sâu vào các mục tiêu trọng tâm: Cung cấp thông tin cụ thể về nhu cầu, tiêu chuẩn khắt khe của các tập đoàn FDI. Từ đó, đưa ra các khuyến nghị thực tiễn giúp doanh nghiệp nội địa nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng yêu cầu để gia nhập chuỗi cung ứng toàn cầu; tăng cường sự liên kết thực chất giữa doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp FDI đang hoạt động tại Việt Nam và các nhà đầu tư nước ngoài mới, thúc đẩy tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, liên doanh sản xuất – kinh doanh.

Tại hội thảo sẽ giới thiệu tiềm năng, chính sách ưu đãi và định hướng thu hút đầu tư từ các địa phương, khu công nghiệp và cụm công nghiệp trên cả nước. Các đại diện địa phương sẽ trình bày trực tiếp về quy hoạch phát triển ngành công nghiệp, hạ tầng công nghiệp, và danh mục dự án kêu gọi đầu tư tại từng vùng – từng khu, giúp nhà đầu tư có cái nhìn trực quan, so sánh, và đánh giá cơ hội hợp tác.

Tỉnh Hưng Yên sẽ đưa ra các chính sách, biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào các ngành công nghiệp tại địa phương Việt Nam; đại diện Khu Công nghiệp thuộc Khu Kinh tế Hưng Yên trình bày cụ thể về mô hình Khu công nghiệp thế hệ mới phục vụ chuỗi cung ứng công nghiệp, công nghệ cao tại Việt Nam…

Việc tổ chức Hội thảo “Xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp” là một bước đi chiến lược và có tính khả thi cao. Sự kiện có sự đồng hành của Cơ quan Xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) hứa hẹn sẽ mang lại những kết nối chất lượng và thực chất.

Không chỉ dừng lại ở việc quảng bá tiềm năng hay giới thiệu cơ chế chính sách, hội thảo đóng vai trò là nền tảng kết nối trực tiếp, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn liên kết giữa khối doanh nghiệp nội địa và khối FDI, từng bước nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và vị thế của công nghiệp Việt Nam. Đây chính là tiền đề quan trọng để từng bước nâng cao năng lực tự chủ của ngành công nghiệp Việt Nam và gia tăng giá trị nội địa hóa trong thời gian tới.