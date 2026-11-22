Trận đấu diễn ra tại Nhà thi đấu Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh.

Bước vào trận đấu với quyết tâm cao, các cầu thủ Lào Cai đã thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường, sự tập trung và quyết tâm trong từng pha bóng. Trước đối thủ Lâm Đồng thi đấu đầy nỗ lực, đội bóng Lào Cai đã có một trận đấu không hề dễ dàng. Hai đội liên tục tạo ra những tình huống tranh chấp quyết liệt, mang đến không khí sôi nổi và hấp dẫn.

Trận thi đấu bóng rổ giữa hai đội nữ Lào Cai và Lâm Đồng liên tục diễn ra những tình huống tranh chấp quyết liệt, mang đến bầu không khí sôi nổi và hấp dẫn.

Với lối chơi đoàn kết, sự phối hợp hiệu quả giữa các vị trí cùng tinh thần không bỏ cuộc, các cầu thủ Lào Cai từng bước tạo dựng lợi thế và duy trì sự chủ động trong trận đấu. Trải qua 4 hiệp thi đấu căng thẳng, đội bóng đã khép lại trận đấu bằng chiến thắng thuyết phục với cách biệt 9 điểm, tỷ số chung cuộc 54 - 45.

Không chỉ chiến thắng về tỷ số còn mang ý nghĩa quan trọng đối với hành trình của bóng rổ Lào Cai tại giải đấu lần này. Kết quả này tiếp thêm sự tự tin, động lực và quyết tâm cho toàn đội trong chặng đường tiếp theo; mở rộng cơ hội hiện thực hóa mục tiêu giành huy chương tại giải.

Ban huấn luyện và các cầu thủ liên tục động viên, khích lệ tinh thần thi đấu của các cầu thủ.

Chiến thắng trước Lâm Đồng là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, ý chí thi đấu và khát vọng chinh phục của các vận động viên bóng rổ Lào Cai. Phía trước vẫn còn thử thách, nhưng với tinh thần và phong độ đã thể hiện, người hâm mộ hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào những kết quả tích cực tiếp theo của đội bóng.

Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng khán giả trực tiếp đến Nhà thi đấu cổ vũ hết mình cho các vận động viên.

Môn Bóng rổ tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 chính thức khởi tranh vào ngày 22/11, tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, phường Bình Thới, Thành phố Hồ Chí Minh. Theo lịch thi đấu, nội dung bóng rổ 5x5 sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 30/11. Ở nội dung nữ, bảng W quy tụ 6 đội gồm Cần Thơ, Lào Cai, Công an nhân dân, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Ở nội dung nữ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn 4 đội vào bán kết tranh huy chương tại Đại hội.