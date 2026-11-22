Barcelona ngược dòng theo cách điên rồ.

Trận đấu khởi đầu theo cách không thể tệ hơn với Barcelona ngay tại sân Camp Nou. Phút thứ 5, sai lầm của Fermin Lopez trong tình huống triển khai bóng từ sân nhà tạo điều kiện để Buchanan đoạt bóng. Cầu thủ người Canada lập tức tung cú sút xa đầy uy lực, mở tỷ số cho Villarreal.

Chỉ hai phút sau, đội chủ nhà tiếp tục khiến hàng thủ Barcelona choáng váng. Oluwaseyi tận dụng khoảng trống bên cánh trái, tăng tốc áp sát khung thành trước khi tung cú dứt điểm quyết đoán vào góc gần, nhân đôi cách biệt.

Barcelona có cơ hội rút ngắn tỷ số ở phút 19 khi Lamine Yamal bị phạm lỗi trong vùng cấm. Tuy nhiên, chính tài năng trẻ này lại không thắng được cột dọc trên chấm phạt đền ở phút 23. Đây là tình huống bỏ lỡ đáng tiếc trong bối cảnh đội chủ nhà cần bàn thắng để lấy lại thế trận.

Suốt hiệp một, Barcelona thực hiện tới 15 cú sút nhưng không thể ghi bàn, trong khi Villarreal chỉ 3 lần dứt điểm và có 2 bàn thắng. Dù vậy, thế trận bất ngờ đảo chiều hoàn toàn sau giờ nghỉ. Phút 57, Martin bật cao đánh đầu hiểm hóc sau quả tạt vào cột gần, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Yamal tiếc nuối khi sút hỏng penalty trong hiệp một.

Chỉ bốn phút sau, Yamal tạo dấu ấn bằng pha bứt tốc bên cánh phải rồi chuyền ngược ra tuyến hai. Fermin Lopez băng lên dứt điểm tinh tế, đưa bóng sát cột dọc để mang lại bàn thắng gỡ hòa cho đội chủ nhà.

Đến phút 67, Barcelona hoàn tất màn ngược dòng. Eric Garcia thực hiện đường căng ngang đầy khó chịu vào vùng cấm. Trong nỗ lực cản phá, trung vệ Pau Navarro vô tình đưa bóng về lưới nhà, giúp đội khách vượt lên dẫn 3-2.

Những phút còn lại, Barcelona chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu và khiến "Tàu ngầm vàng" bất lực trong việc tìm bàn gỡ. Màn trình diễn bùng nổ sau giờ nghỉ giúp thầy trò HLV Hansi Flick giành chiến thắng cực kỳ quan trọng tại La Liga.

Sau 13 vòng đấu, Barcelona tiếp tục dẫn đầu BXH La Liga khi hơn Real Madrid 3 điểm.