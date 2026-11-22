Marc Marquez giơ cả 10 ngón tay trước khán đài Portimão, đánh dấu chức vô địch thế giới thứ 10 trong sự nghiệp.

Sau khi cán đích tại Portimão, Marc Marquez giơ cả 10 ngón tay về phía khán đài. Tay đua Tây Ban Nha đã có 8 chức vô địch ở hạng đua cao nhất, ngang kỷ lục của Giacomo Agostini. Tính cả hai lần đăng quang ở hạng 125 cc và Moto2, Marquez sở hữu 10 danh hiệu thế giới, nhiều hơn Valentino Rossi một danh hiệu.

Marquez từng có cơ hội ăn mừng sớm hơn một ngày. Trong cuộc đua nước rút hôm 21/11, anh đang giữ vị trí thứ ba thì ngã ở vòng áp chót. Marco Bezzecchi thắng cuộc, còn tay đua Ducati phải chờ đến cuộc đua chính để bảo vệ ngôi vô địch.

Xuất phát thứ hai, Marquez vượt lên dẫn đầu ngay sau hiệu lệnh. Từ vòng ba, anh chọn cách đua thận trọng và dần tụt lại phía sau. Với số điểm tích lũy trước đó, Marquez chỉ cần về đích trong nhóm chín tay đua đầu tiên, bất kể Bezzecchi hay Jorge Martín thắng chặng.

Bezzecchi về nhất, Martin về nhì, còn Raul Fernandez đứng thứ ba. Marquez cán đích thứ tám, vừa đủ để hai đối thủ của đội Aprilia hết cơ hội bám đuổi trước khi mùa giải khép lại ở Valencia.

Marc Marquez vượt Valentino Rossi với 10 chức vô địch thế giới trong sự nghiệp.

Chỉ nửa năm trước, chính Marquez còn phải đuổi theo Bezzecchi. Ca phẫu thuật tháo hai chiếc vít ở vai phải hồi tháng 5 khiến anh bỏ lỡ chặng Catalonia. Marquez trở lại tại Mugello, giành 14 điểm nhưng vẫn kém tay đua Italy tới 102 điểm. Mãi đến chặng thứ tám ở Hungary vào tháng 6, anh mới có chiến thắng Grand Prix đầu tiên trong mùa.

Trên đường chạy mừng chức vô địch ở Portimão, Marquez cầm micro và dành tặng danh hiệu cho những người hâm mộ đã tin anh từ năm 2020. Trong lễ mừng công sau đó, Agostini đích thân trao chiếc mũ bảo hiểm màu vàng cho Marquez. Từ nay, lịch sử đua mô tô thế giới có hai tay đua cùng giữ kỷ lục 8 lần vô địch ở hạng cao nhất.