Vòng chung kết đã chứng kiến các màn tranh tài hấp dẫn của các vận động viên nam, nữ ở những đơn vị có thế mạnh về môn bơi như: Quân đội, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Tây Ninh…

Trao thưởng cho các vận động viên nội dung bơi 400m hỗn hợp nam. Trong đó, hai vận động viên Quân đội xuất sắc giành huy chương vàng, huy chương bạc.

Với phần thể hiện xuất sắc, các vận động viên đoàn thể thao Quân đội đã chinh phục 3 tấm huy chương vàng quý giá trong 7 bộ huy chương đầu tiên của môn bơi. Trong đó, vận động viên Trần Hưng Nguyên giành huy chương vàng nội dung bơi 400m hỗn hợp nam; vận động viên Nguyễn Thúy Hiền giành huy chương vàng ở 2 nội dung là bơi 50m ếch nữ và bơi 100m tự do nữ.

Đoàn thể thao Quân đội trao thưởng cho các vận động viên nam xuất sắc giành huy chương vàng, huy chương bạc.

Cùng với đó, đoàn thể thao Quân đội còn có thêm 3 huy chương bạc, gồm: Nội dung bơi 200m hỗn hợp nữ của vận động viên Nguyễn Thị Ánh Viên, bơi 400m hỗn hợp nam của vận động viên Nguyễn Quang Thuấn và nội dung bơi 4x200m hỗn hợp tự do nam. Điểm đáng chú ý là các vận động viên đoàn thể thao Quân đội đã thiết lập những kỷ lục mới của Đại hội, quốc gia trên đường đua xanh.

Trong ngày thi đấu tiên, môn bơi tại Đại hội cũng chứng kiến vận động viên Nguyễn Hòa Watson (An Giang) phá kỷ lục quốc gia, phá kỷ lục Đại hội tồn tại trong 16 năm qua tại chung kết bơi 50m ếch nam với thành tích 27 giây 09.

Vận động viên Nguyễn Thị Ánh Viên nhận phần thưởng từ đoàn thể thao Quân đội.

Được biết, bộ môn bơi tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X sẽ có tổng cộng 41 bộ huy chương. Cùng với đoàn Quân đội, đoàn thể thao An Giang, Tây Ninh, Đà Nẵng cũng giành được những tấm huy chương vàng quý giá đầu tiên của môn bơi.