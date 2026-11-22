Chiều 22/11, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ bế mạc và trao giải đua ghe ngo mở rộng chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và lễ hội Ok Om Bok năm 2026. Các đội đua của xã Bình Phú đã thi đấu bùng nổ, giành trọn cả 3 giải nhất ở các cự ly tranh tài.

Chiều 22/11, các đội ghe vào vị trí xuất phát, sẵn sàng cho những màn tranh tài quyết liệt để tranh cúp vô địch. (Ảnh: Trí Trần)

Sau hai ngày tranh tài sôi nổi (21 và 22/11) trên đường đua mới đầy ấn tượng, giải đua ghe ngo mở rộng tỉnh Vĩnh Long năm 2026 khép lại với nhiều pha bứt tốc gay cấn và sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả.

Ở nội dung nam cự ly 1.200m, đội xã Bình Phú xuất sắc cán đích đầu tiên để giành giải nhất. Vị trí thứ hai thuộc về đội xã Châu Thành, còn đội chùa Tổng Quản (An Giang) đạt giải ba.

Tại cự ly 1.000m nam, đội xã Bình Phú tiếp tục khẳng định sức mạnh khi giành ngôi vô địch. Đội chùa Tổng Quản (An Giang) xếp nhì và đội chùa Sóc Ven (An Giang) giành giải ba.

Các đội ghe dốc toàn lực, tranh tài quyết liệt trên đường đua nước rút. (Ảnh: Trí Trần)

Trong khi đó, ở nội dung 1.000m nam nữ phối hợp, đội xã Bình Phú hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu với giải nhất. Đội chùa Kok Stưng (An Giang) đạt giải nhì và đội xã Châu Thành xếp ở vị trí thứ ba.

Giải năm nay quy tụ 13 đội ghe nam và 10 đội ghe nam, nữ, trong đó có 3 đội đến từ An Giang và 1 đội đến từ Cà Mau. Các đội so tài ở 3 nội dung gồm: ghe nam cự ly 1.000m và 1.200m; ghe nam, nữ phối hợp cự ly 1.000m, với tổng giá trị giải thưởng 900 triệu đồng.

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện - Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - trao giải nhất cự ly nam 1.000m và nam nữ phối hợp 1.000m cho đại diện các đội xã Bình Phú. (Ảnh: Trí Trần)

Đáng chú ý, mùa giải năm nay diễn ra trên đường đua ghe ngo mới thuộc công trình hồ chứa nước ngọt dọc bờ sông Láng Thé (khu vực Càng Long, Châu Thành và phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long). Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 1.330 tỉ đồng, diện tích mặt nước hơn 32ha, dung tích chứa khoảng 10,9 triệu m³ và được xem là đường đua ghe ngo lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.