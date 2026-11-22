THPT Ngô Quyền ĐA 0-0 THPT Chu Văn An (pen 5-3)
THPT Ngô Quyền ĐA 0-0 THPT Chu Văn An (pen 5-3)
THPT Hoàng Văn Thụ 3-0 THPT Đại Mỗ
THPT Phùng Khắc Khoan TT 1-2 THPT Lê Văn Thiêm
Ngược dòng ngoạn mục, THPT Lê Văn Thiêm đoạt vé 1/16 đầy cảm xúc
THPT Nguyễn Gia Thiều 3-1 THPT Khương Hạ
THPT Xa La 2-1 THPT Lê Quý Đôn MĐ
THPT Thanh Oai B 2-0 THPT Huỳnh Thúc Kháng
THPT Thực Nghiệm 3-0 THPT Nguyễn Văn Cừ
THPT Vạn Xuân LB 1-0 THPT Cầu Giấy
THPT Marie Curie LB 0-1 THPT Phú Xuyên A
Các cầu thủ THPT Marie Curie LB nỗ lực đến những giây cuối cùng nhưng không thành công
THPT Yên Hòa 2-2 THPT Lương Thế Vinh (pen 2-3)
THPT Yên Hòa 2-2 THPT Lương Thế Vinh (pen 2-3)
THPT Hoài Đức B 3-0 THPT Lý Thường Kiệt VH
THPT MAY 3-0 THPT FPT
THPT Lạc Long Quân 0-4 THPT Trần Hưng Đạo TX
THPT Vân Tảo 0-0 THPT Nguyễn Huệ Nghĩa Đô (pen 2-4)
THPT Quang Trung HĐ 0-1 THPT Phùng Khắc Khoan KL