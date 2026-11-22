Nhật Minh phải băng đầu thi đấu. Ảnh: CLB Công an TP.HCM.

Trên sân Hà Tĩnh, CLB Công an T.P.HCM nhập cuộc thận trọng với nhịp độ trung bình. Những diễn biến căng thẳng nhất chủ yếu chỉ diễn ra ở giữa sân khi cả hai tranh chấp mạnh mẽ. Bóng hiếm khi xuất hiện ở vùng cấm và ít cơ hội ăn bàn đáng chú ý. Đây là lý do chính khiến hiệp một khép lại với tỷ số hòa không bàn thắng.

Một trong những tình huống va chạm đó là khi Charles Atshimene nhận thẻ vàng sau khi cao chân, khiến Nguyễn Nhật Minh chảy máu đầu. Dù vậy, tuyển thủ Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026 vẫn có thể tiếp tục thi đấu sau khi băng đầu.

Khác với hiệp một "hạn hán" bàn thắng, lưới hai đội rung hai lần ngay đầu hiệp hai. Hà Tĩnh chơi hứng khởi hơn khi tích cực tấn công và khai thông thế bế tắc ở phút 51. Atshimene tạt bổng từ cánh phải cho Daniel Passira đánh đầu tung lưới thủ môn Lê Giang Patrik.

Nhưng CLB Công an TP.HCM chỉ cần 6 phút để gỡ hòa. Phút 57, tận dụng thoáng lộn xộn trong vùng cấm Hà Tĩnh sau quả phạt góc, Olaha Mạnh Đức chớp thời cơ dứt điểm cận thành, buộc thủ thành Nguyễn Thanh Tùng vào lưới nhặt bóng. Sau bàn quân bình tỷ số của tân binh tuyển Việt Nam FIFA, trận đấu trở nên sôi động khi hai đội chơi phóng khoáng.

Mạnh Đức tỏa sáng sau khi lên tuyển lần đầu. Ảnh: CLB Công an TP.HCM.

Bước ngoặt của trận đấu xảy ra ở phút thi đấu chính thức cuối cùng. Pha phá bóng của Đinh Quang Kiệt vô tình tạo điều kiện thuận lợi để Luiz Antonio lao vào sút một chạm, ấn định thắng lợi kịch tính 2-1 cho Hà Tĩnh. Đây là trận thua thứ 3 liên tiếp của CLB Công an TP.HCM ở V.League. Trước đó, ngày 18/11, đội vừa hạ gục Buriram United, gã khổng lồ của bóng đá Thái Lan, với tỷ số 1-0 ở giải vô địch các CLB Đông Nam Á.

Trong trận đấu cùng giờ trên sân Chi Lăng, Đà Nẵng chơi tự tin trong trận ra mắt tân HLV trưởng Lee Young-jin dù bị đánh giá thấp hơn. Hai đội có nhiều pha va chạm quyết liệt và tạo ra thế trận giằng co ở nửa đầu hiệp một. Ninh Bình bắt đầu kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều sức ép từ khoảng phút 20, sau đó mở tỷ số ở phút 24.

Trần Bảo Toàn đi bóng ở cánh trái, xâm nhập vùng cấm rồi trả ngược cho Nguyễn Hoàng Đức đệm lòng một chạm trong tư thế thoải mái, ghi bàn duy nhất của hiệp một. Hiệp hai, Đà Nẵng mất người và không còn hy vọng gỡ hoà nữa.

Phút 74, Nguyễn Hồng Phúc đạp vào bàn chân Nguyễn Lê Phát và nhận thẻ đỏ trực tiếp. Đây là diễn biến đáng chú ý duy nhất của hiệp cuối khi hai đội không ghi thêm bàn.

Lợi thế sân nhà không thể giúp một Đà Nẵng phải chơi thiếu người giành được điểm. HLV Lee có màn ra mắt không như ý nhậm. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Ninh Bình. Tỷ số tối thiểu này diễn ra ở 4 trận gần nhất của Đà Nẵng. Trong 4 trận ấy, đội bóng sông Hàn thắng 2 và thua 2.