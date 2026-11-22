An Giang giành 4 giải tại Giải đua ghe ngo tỉnh Vĩnh Long mở rộng năm 2026
Tại Giải đua ghe ngo tỉnh Vĩnh Long mở rộng - Cúp Bivina năm 2026, các đội ghe ngo đến từ An Giang đã thi đấu nỗ lực và giành được 4 giải ở các nội dung tranh tài.
Giải đua ghe ngo tỉnh Vĩnh Long mở rộng - Cúp Bivina năm 2026 được tổ chức trong 2 ngày 21 và 22/11 tại khu vực sông Láng Thé.
Tỉnh An Giang có 3 đội ghe ngo tham gia gồm: đội ghe ngo chùa Tổng Quản (xã Định Hòa); đội ghe ngo chùa Kôk Stưng (Giồng Đá, xã Giồng Riềng) và đội ghe ngo chùa Sóc Ven Cũ (xã Gò Quao).
Kết quả, đội ghe ngo chùa Tổng Quản đạt giải nhì cự ly 1.000m nam, giải ba cự ly 1.200m nam. Đội ghe ngo chùa Kôk Stưng (Giồng Đá) giành giải nhì nội dung nam - nữ phối hợp cự ly 1.000m. Đội ghe ngo chùa Sóc Ven Cũ đạt giải ba cự ly 1.000m nam.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/an-giang-gianh-4-giai-tai-giai-dua-ghe-ngo-tinh-vinh-long-mo-rong-nam-2026-a503188.html